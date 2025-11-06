أن تواجه الحياة باقتدار، وأن تتحدى مصاعبها، أن تسير خلف أهدافك وتتخذ لها السبل المناسبة، أن تتفاءل وتنتظر كل خير، وكلما أحسست باليأس أو الفشل، شَحَذْتَ قوتك لتواصل بصورة أقوى وأمتن، ورأيك مصوب على هدفك.

الحكمة أن تواجه الحياة باقتدار، وأن تتحدى مصاعبها، أن تسير خلف أهدافك وتتخذ لها السبل المناسبة، أن تتفاءل وتنتظر كل خير، وكلما أحسست باليأس أو الفشل، شَحَذْتَ قوتك لتواصل بصورة أقوى وأمتن، ورأيك مصوب على هدفك.

أن تتجنب توافه الأمور، أن تَعمُر عقلك بما يجعله ناضجُا، ألا تدعها تؤثر عليك أو تتلاعب بأعصابك، بل تُسخِّرها لصالحك، مع ما تحوزه من حصافة وذكاء، وصلابة تفكير.

أن تستعيد قوتك وتقف على رجليك، العثرات التي تلاقيها في الطريق، هي امتحانات واختبارات لك، تتمرَّس معها، وتكتشف نقاط الضعف، فتصبح نقاط قوة وأساسًا صُلبًا رصينًا.

ألا تصغي للأقوال السلبية أو المحبطة، فأصحابها في راحة تامة، وأنت تغلي جراءها، فلا تلتفت إليها، وارمها خلفك، كورقة مخطوطة، مزقتها بقرار حازم لا رجعة فيه، ولا مساومة عليه.

أن توجد لنفسك فسحة في الحياة، لا تقبل الأماكن الضيقة، ولا ما يضغط على حريتك، فالإنسان يعشق الإبداع، والتقييد والضيق، يحجبه عن بلوغ مراده، والوصول إلى ما يرغب فيه.

أن تمضي خلف قرارك، لا تلتفت إلى الخلف، تختار كل يوم نمطًا مختلفًا، وهذا هو طريق الرُّقي، فالرتابة والملل وضياع الأمل، عوامل تقتل الروح فيك، وتتركك سجينًا بين أسوار الوهم.

أن تتقوَّى بالقراءة والرياضة والتفكُّر، في حياتك نقاط هي بحاجة إلى ملئها، تصوَّر أنك على دراجة، ولحِفظ توازنك عليها، تتخذ الوضعية المناسبة، فتنطلق بالسرعة الملائمة.

