السلام عليكم و رحمة الله

عيش تشوف.. عيش تسمع.. إما ترجعي و إما أولادك نحطهم في السونطر



وأنا أتابع إحدى القنوات الوطنية التي تسلط الضوء على قصص الناس ومعاناتهم في سبيل إيجاد الحلول، شدتني قضية غريبة في تفاصيلها ومؤلمة في جوهرها..

رجل وقف أمام الكاميرا بكل برود لا يعترف بأخطائه تجاه طليقته، ولا يبدي أي ندم على ما وصل إليه الحال.. في مجمل الحصة، ورغم محاولات مقدم البرنامج تهدئة الأجواء وتوجيه الحديث نحو الصلح، فاجأ الحضور بخياره القاسي:

إما أن ترجع طليقته إلى بيت الزوجية، أو سيطلب نزع الحضانة منها ويضع أبناءه في مركز للطفولة المسعفة، كما قال هو بنفسه "نحطهم في السونطر".

