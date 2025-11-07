حين يوجعني قلبي حبا لا مرضا

في ليلٍ ساكنٍ، حين يضعف الجسدُ وتشتدّ الذكرياتُ في صدري،لا يؤلمني الوخز في قلبي بقدر ما يؤلمني ارتجافُ صوته حين يسألني:سؤاله هذا وحده كفيل أن يُذيب كل ما فيّ من صبرٍ متماسك.أجيبه انا معاك بخيرفيكرر السؤال هل فعلا انت بخيرفأجيبه ههههههه والله انا معاك بخيرفيصمت و يقول لي لا تتعب نفسك أمانة لا تتعب نفسكذلك الذي تعلّق بي كما يتعلّق الطفلُ بأمان أمّه،ذالك الذي أراه في كل تفصيلٍ من يومي و دوامي و تعبي و استراحتييترقّب نبراتي، يقرأ ملامحي، فيعاتبني بصمتوكأن بيننا لغةً لا تُقال، بل تُترجِمها نبضات القلوب.أشفق عليه ، لا لأنّه ضعيف، هو قوي و متوازن لكن حُبَّه لي جعله طفلاً يخاف على دفء صدرٍ واحدٍ في هذا العالم.أخاف أن يرى في عينيّ ظلّ التعب و الارهاق فيحزن و يبكيأخاف أن يلمح في ملامحي غيمةً من وجع، فيتوجع لوجعيفأخفيها بابتسامةٍ صغيرةٍ علّها تُطمئنه كما يُطمئن الغيمُ عطش الأرض.أحيانًا أتمهّل في خطواتي نحوه،كأنّني أخشى أن يسمع من صمتي وجعًا لا أريد أن يعرفه،فهو لا يحتمل فكرة أن أتألّمكأنّ قلوبنا صارت مرآتين، تعكس كل واحدة الاخرىحتى إن انكسرَت إحداهما، تشرّخت الأخرى في اللحظة ذاتها. لأننا نعرف بعض قبل ان ينطق اللسان بالحالاحدثه و انا صامت فيعرف ما اقول فيجيب دون ان يقوليا رب،اجعلني عافيةً له، وطمأنينةً في عمره،واجعل حُبّه لي بردًا يطفئ فيّ كل خوفٍ وكل وجع.علّمني كيف أُخفي الألم برقة، و اشفني من اجل قلبه و حبه و تعلقهما يؤلمني في الحقيقة…ليس ما بي من وجع و ألم و وخز ، بل ما قد يتركه بي وجعه إن تألم لأجلي.