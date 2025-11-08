نصائح دينية لڪي ..- الإلتزام بالصلاة في وقتها.- إستبدلي سماع الأغاني بسماع القرآن الڪريم.▪حافظي على الأذڪاࢪ ياغالية.▪إختاري الصحبة الصالحة.▪ڪوني بارة بوالديڪ وأحسني لهم.▪إبتعدي عن مجالس الغيبة و النميمة.▪إياڪ أن يشتڪيك أحد إلى الله.▪إبتعدي العلاقات الغير الشرعية.▪حافظي على صلاة الفجر.▪ قراءة سورة الملڪ قبل النوم.▪إحرصي على قراءة آية الڪرسي دبر ڪل صلاة.▪لا تغفلي عن ذڪر الله غاليتي.▪حافظي على وردك اليومي.▪الإحسان إلى الغير.▪صلة الرحم.▪لا تضعي المكياج خارج المنزل.▪حواجبڪ لا تقومي بنمصها.▪صيام الإثنين و الخميس.▪إياڪ و أن تعتادي على وجود ذنب فاستغفري بعد كل ذنب فالإستغفار يمحو الذنوب.▪أطلبي العلم الشرعي.▪إستمعي إلى دࢪوس دينية لمشايخ السنة.▪لا تشاهدي ما حرّم الله.▪قومي الليل على قدࢪ ماتستطعين.▪سورة البقرة يا طيبة "أخذها بركة و تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.▪حافظي على السنن و الرواتب.▪إبتسمي في وجه أختك فالإبتسامة صدقة و أحرصي على الڪلمة الطيبة.▪إبتعدي عن المسلسلات و الأفلام و شاهدي ما يفيدڪ.▪إقࢪإي سير الصحابيات و سيرة النبي محمد ﷺ