إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 35.3K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 28,064
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 54
نصائح دينية لڪي ..
- الإلتزام بالصلاة في وقتها.
- إستبدلي سماع الأغاني بسماع القرآن الڪريم.
▪حافظي على الأذڪاࢪ ياغالية.
▪إختاري الصحبة الصالحة.
▪ڪوني بارة بوالديڪ وأحسني لهم.
▪إبتعدي عن مجالس الغيبة و النميمة.
▪إياڪ أن يشتڪيك أحد إلى الله.
▪إبتعدي العلاقات الغير الشرعية.
▪حافظي على صلاة الفجر.
▪ قراءة سورة الملڪ قبل النوم.
▪إحرصي على قراءة آية الڪرسي دبر ڪل صلاة.
▪لا تغفلي عن ذڪر الله غاليتي.
▪حافظي على وردك اليومي.
▪الإحسان إلى الغير.
▪صلة الرحم.
▪لا تضعي المكياج خارج المنزل.
▪حواجبڪ لا تقومي بنمصها.
▪صيام الإثنين و الخميس.
▪إياڪ و أن تعتادي على وجود ذنب فاستغفري بعد كل ذنب فالإستغفار يمحو الذنوب.
▪أطلبي العلم الشرعي.
▪إستمعي إلى دࢪوس دينية لمشايخ السنة.
▪لا تشاهدي ما حرّم الله.
▪قومي الليل على قدࢪ ماتستطعين.
▪سورة البقرة يا طيبة "أخذها بركة و تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.
▪حافظي على السنن و الرواتب.
▪إبتسمي في وجه أختك فالإبتسامة صدقة و أحرصي على الڪلمة الطيبة.
▪إبتعدي عن المسلسلات و الأفلام و شاهدي ما يفيدڪ.
▪إقࢪإي سير الصحابيات و سيرة النبي محمد ﷺ
- الإلتزام بالصلاة في وقتها.
- إستبدلي سماع الأغاني بسماع القرآن الڪريم.
▪حافظي على الأذڪاࢪ ياغالية.
▪إختاري الصحبة الصالحة.
▪ڪوني بارة بوالديڪ وأحسني لهم.
▪إبتعدي عن مجالس الغيبة و النميمة.
▪إياڪ أن يشتڪيك أحد إلى الله.
▪إبتعدي العلاقات الغير الشرعية.
▪حافظي على صلاة الفجر.
▪ قراءة سورة الملڪ قبل النوم.
▪إحرصي على قراءة آية الڪرسي دبر ڪل صلاة.
▪لا تغفلي عن ذڪر الله غاليتي.
▪حافظي على وردك اليومي.
▪الإحسان إلى الغير.
▪صلة الرحم.
▪لا تضعي المكياج خارج المنزل.
▪حواجبڪ لا تقومي بنمصها.
▪صيام الإثنين و الخميس.
▪إياڪ و أن تعتادي على وجود ذنب فاستغفري بعد كل ذنب فالإستغفار يمحو الذنوب.
▪أطلبي العلم الشرعي.
▪إستمعي إلى دࢪوس دينية لمشايخ السنة.
▪لا تشاهدي ما حرّم الله.
▪قومي الليل على قدࢪ ماتستطعين.
▪سورة البقرة يا طيبة "أخذها بركة و تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة.
▪حافظي على السنن و الرواتب.
▪إبتسمي في وجه أختك فالإبتسامة صدقة و أحرصي على الڪلمة الطيبة.
▪إبتعدي عن المسلسلات و الأفلام و شاهدي ما يفيدڪ.
▪إقࢪإي سير الصحابيات و سيرة النبي محمد ﷺ