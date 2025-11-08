نصائح دينية لكي

نصائح دينية لڪي .. 🌸

- الإلتزام بالصلاة في وقتها. 🌸
- إستبدلي سماع الأغاني بسماع القرآن الڪريم.🌸
▪حافظي على الأذڪاࢪ ياغالية.🌸
▪إختاري الصحبة الصالحة. 🌸
▪ڪوني بارة بوالديڪ وأحسني لهم.🌸
▪إبتعدي عن مجالس الغيبة و النميمة.🌸
▪إياڪ أن يشتڪيك أحد إلى الله.🌸
▪إبتعدي العلاقات الغير الشرعية.🌸
▪حافظي على صلاة الفجر. 🌸
▪ قراءة سورة الملڪ قبل النوم.🌸
▪إحرصي على قراءة آية الڪرسي دبر ڪل صلاة.🌸
▪لا تغفلي عن ذڪر الله غاليتي. 🌸
▪حافظي على وردك اليومي.🌸
▪الإحسان إلى الغير. 🌸
▪صلة الرحم. 🌸
▪لا تضعي المكياج خارج المنزل. 🌸
▪حواجبڪ لا تقومي بنمصها. 🌸
▪صيام الإثنين و الخميس. 🌸
▪إياڪ و أن تعتادي على وجود ذنب فاستغفري بعد كل ذنب فالإستغفار يمحو الذنوب.🌸
▪أطلبي العلم الشرعي. 🌸
▪إستمعي إلى دࢪوس دينية لمشايخ السنة. 🌸
▪لا تشاهدي ما حرّم الله. 🌸
▪قومي الليل على قدࢪ ماتستطعين.🌸
▪سورة البقرة يا طيبة "أخذها بركة و تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. 🌸
▪حافظي على السنن و الرواتب.🌸
▪إبتسمي في وجه أختك فالإبتسامة صدقة و أحرصي على الڪلمة الطيبة.🌸
▪إبتعدي عن المسلسلات و الأفلام و شاهدي ما يفيدڪ. 🌸
▪إقࢪإي سير الصحابيات و سيرة النبي محمد ﷺ
 

