كُريات الشفلور من مطبخي👩🏻‍🍳

*amani*

*amani*

:: مراقبة عامة ::
طاقم الرقابة

السلام عليكم
جيتكم اليوم بوصفة خفيفة ظريفة ومعروفة لي هي "كريات الشفلور"
مليحة للناس لي ميحبوش الشفلور بهذي الطريقة يرجعو يحبوه ان شاءلله
مصورتش الشفلور ك غليتو وكذا
المهم غليت راس شفلور ولا يتفور
هرستو بالفرشيطة وعصرتو من الماء تاعو زدتلو الملح والثوم والكركم وراس الحانوت وشوية شابلور ودبشة
درتهم على شكل كريات حشيتهم بشوي فرماج ودرتهم ف البيض والشابلور وقليتهم

لاصوص:
درت فص تاع الثوم يتقلى ف شوي زيت مع ملعقة صغيرة طماطم مصبرة
وزدت عليهم زوج حبات طماطم رابيتهم ودبشة ولا معدنوس ونفس التوابل لي قبيل مع الملح وكأس ماء
وكي بدات لاصوص تغلي رابيت عليها الفرماج جات علامة
ستفتهم كيما هك ف لبلاطو ودرت فوقهم بيشاميل وزدتلهم الفرماج وحطيتهم ف الفرن حوالي 10د فقط قيس مايذوب الفرماج وتنشف شوي هذيك لاصوص

IMG_20251116_180719.webp


IMG_20251116_180802.webp

IMG_20251116_181000.webp


IMG_20251116_181117.webp


IMG_20251116_181303.webp


جا يقطر بالبنة 😋

IMG_20251116_184143.webp

IMG_20251116_184155.webp


IMG_20251116_184208.webp


دُمتم🥰

 
توقيع *amani*

المواضيع المشابهة

السلطانة
ثريدا من مطبخي
المشاركات
3
المشاهدات
232
أم إسراء
أم إسراء
السلطانة
قاطو الفرشيطة من مطبخي
المشاركات
5
المشاهدات
614
وۣۗهۣۗہۣۗم
وۣۗهۣۗہۣۗم
السلطانة
شخشوخة بوسعادية من مطبخي
المشاركات
6
المشاهدات
1K
سكون الفجر
سكون الفجر
السلطانة
طاجين بالدجاج والمرق من مطبخي
المشاركات
4
المشاهدات
1K
ام أمينة
ام أمينة
السلطانة
gناوية من مطبخي
المشاركات
16
المشاهدات
995
Soumia hadj mohammed
S
العودة
Top Bottom