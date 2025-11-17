كُريات الشفلور من مطبخي👩🏻‍🍳



السلام عليكم

جيتكم اليوم بوصفة خفيفة ظريفة ومعروفة لي هي "كريات الشفلور"

مليحة للناس لي ميحبوش الشفلور بهذي الطريقة يرجعو يحبوه ان شاءلله

مصورتش الشفلور ك غليتو وكذا

المهم غليت راس شفلور ولا يتفور

هرستو بالفرشيطة وعصرتو من الماء تاعو زدتلو الملح والثوم والكركم وراس الحانوت وشوية شابلور ودبشة

درتهم على شكل كريات حشيتهم بشوي فرماج ودرتهم ف البيض والشابلور وقليتهم



لاصوص:

درت فص تاع الثوم يتقلى ف شوي زيت مع ملعقة صغيرة طماطم مصبرة

وزدت عليهم زوج حبات طماطم رابيتهم ودبشة ولا معدنوس ونفس التوابل لي قبيل مع الملح وكأس ماء

وكي بدات لاصوص تغلي رابيت عليها الفرماج جات علامة

ستفتهم كيما هك ف لبلاطو ودرت فوقهم بيشاميل وزدتلهم الفرماج وحطيتهم ف الفرن حوالي 10د فقط قيس مايذوب الفرماج وتنشف شوي هذيك لاصوص ​





جا يقطر بالبنة