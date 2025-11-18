✨ رحلة في أنوار الأسماء الحسنى ✨لعبة✨

معنى اسم الله الرزّاق

المعنى اللغوي

“الرّزق” في العربية: ما يُنتفع به من العطاء — ليس فقط المال، بل كل ما يحتاجه الخلق من خير: صحة، علم، مساحة أمان…

“الرّزّاق” هو صيغة مبالغة (فعّال) من “الرازق” (من فعل رَزَقَ).

الصيغة “الرّزّاق” تدل على الوفرة والإكثار، أي أن الله يرزق خلقه بكثرة وباستمرار، وليس رزقًا محدودًا.

المعنى الشرعي (الإيماني)

الله الرّزّاق هو المتكفّل بإعطاء الخلق رزقهم: كل نفس لها رزقها عنده.

الرزق من الله لا يختص بعِباده الصالحين فقط، بل هو لجميع المخلوقات: المؤمن والكافر، الصغير والكبير.

هذا الاسم يذكّرنا بأن الله هو المصدر الحقيقي لكل ما نملك: قوتنا، علمنا، صحتنا…

الإيمان بهذا الاسم يدعو إلى التوكل على الله في طلب الرزق، دون يأس، مع الجهد (لأن الله رزاق لكن لا ينفي سببه).أيضًا، الرزق مكتوب ومقدر: العلماء يفسرون أن الله قد قدر رزق كل مخلوق (تقدير أزلي)، وفي الوقت نفسه ينزّله ويحصّله للعباد بقدرته.

اسم “الرّزّاق” (بصيغة فعّال) ورد مرة واحدة صراحة في القرآن في الآية:

"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"

اقترح لي بعدي اسم « المهيمن»