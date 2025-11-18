✨ رحلة في أنوار الأسماء الحسنى ✨لعبة✨

غــنــيــمــة

غــنــيــمــة

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
في هذا المتصفح نفتح بابًا من أنوار المعرفة الإيمانية، بابًا يقودنا إلى التأمل في أسماء الله الحسنى؛ تلك الأسماء التي ما ذُكرت إلا لتُعلّم القلب معنى القرب من الله، ولتزيده يقينًا، ولتعرّفه بربٍّ كامل الصفات، جميل الأفعال، عظيم الجلال والكمال.
فكرة هذه اللعبة بسيطة، لكن أثرها عميق:
يكتب أحدنا اسمًا من أسماء الله الحسنى، ويأتي من بعده فيشرح معناه شرحًا موجزًا، أو يذكر موضعه في القرآن الكريم، أو يقدّم لمحة لغوية عنه.
وبذلك نفتح مساحة يتشارك فيها الجميع علماً وذكراً، فيُكتب لنا أجر التذكير، ويُفتح لنا باب التدبر، ويمتلئ المجلس بذكر الله.
لنبدأ رحلتنا…
اكتب اسمًا من الأسماء الحسنى، ودَع لمن بعدك نصيبه من البيان.
ولعلّ الله يكتب لنا في كل اسم نتأمله نورًا، وفي كل معنى ندركه قربًا، وفي كل مشاركة أجرًا لا
يضيع.
.
.
.
.

لتكن البداية مني اقترح اسم «الرزاق»
 
توقيع غــنــيــمــة
القابض اسم فاعل من القبض، وهو في اللغة الأخذ بجميع الكف والإمساك، والقبض خلاف البسط، قال ابن الأثير: "الباسط: الذي يبسط الرزق لعباده ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته، والقابض: الذي يمسكه عنهم بلطفه، فهو الجامع بين العطاء والمنع". (جامع الأصول لابن الأثير)
وهذان الاسمان من الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي إفراد واحدٍ منهما عن الآخر، خصوصاً اسم القابض، فالكمال أن يُذكرا معاً لبيان كمال قدرة الله تعالى في قبضه وبسطه، ومنعه وعطائه.
 
معنى اسم الله  الرزّاق
المعنى اللغوي
“الرّزق” في العربية: ما يُنتفع به من العطاء — ليس فقط المال، بل كل ما يحتاجه الخلق من خير: صحة، علم، مساحة أمان…
“الرّزّاق” هو صيغة مبالغة (فعّال) من “الرازق” (من فعل رَزَقَ).
الصيغة “الرّزّاق” تدل على الوفرة والإكثار، أي أن الله يرزق خلقه بكثرة وباستمرار، وليس رزقًا محدودًا.
المعنى الشرعي (الإيماني)
الله الرّزّاق هو المتكفّل بإعطاء الخلق رزقهم: كل نفس لها رزقها عنده.
الرزق من الله لا يختص بعِباده الصالحين فقط، بل هو لجميع المخلوقات: المؤمن والكافر، الصغير والكبير.
هذا الاسم يذكّرنا بأن الله هو المصدر الحقيقي لكل ما نملك: قوتنا، علمنا، صحتنا…
الإيمان بهذا الاسم يدعو إلى التوكل على الله في طلب الرزق، دون يأس، مع الجهد (لأن الله رزاق لكن لا ينفي سببه).أيضًا، الرزق مكتوب ومقدر: العلماء يفسرون أن الله قد قدر رزق كل مخلوق (تقدير أزلي)، وفي الوقت نفسه ينزّله ويحصّله للعباد بقدرته.
اسم “الرّزّاق” (بصيغة فعّال) ورد مرة واحدة صراحة في القرآن في الآية:
"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"
..
.
.
.

اقترح لي بعدي اسم « المهيمن»
 
توقيع غــنــيــمــة

المواضيع المشابهة

ابو ليث
سلسلة تفسير أسماء الله الحسنى-1-( منهج الشيخ ابن السعدي رحمه الله في الأسماء الحسنى )
المشاركات
7
المشاهدات
1K
misterX
M
ابو ليث
فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
المشاركات
4
المشاهدات
2K
ĂÝǾΰb
ĂÝǾΰb
G
  • مغلق
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
المشاركات
2
المشاهدات
556
أشرقت
أ
العودة
Top Bottom