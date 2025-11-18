✨ رحلة في أنوار الأسماء الحسنى ✨لعبة✨

غــنــيــمــة
في هذا المتصفح نفتح بابًا من أنوار المعرفة الإيمانية، بابًا يقودنا إلى التأمل في أسماء الله الحسنى؛ تلك الأسماء التي ما ذُكرت إلا لتُعلّم القلب معنى القرب من الله، ولتزيده يقينًا، ولتعرّفه بربٍّ كامل الصفات، جميل الأفعال، عظيم الجلال والكمال.
فكرة هذه اللعبة بسيطة، لكن أثرها عميق:
يكتب أحدنا اسمًا من أسماء الله الحسنى، ويأتي من بعده فيشرح معناه شرحًا موجزًا، أو يذكر موضعه في القرآن الكريم، أو يقدّم لمحة لغوية عنه.
وبذلك نفتح مساحة يتشارك فيها الجميع علماً وذكراً، فيُكتب لنا أجر التذكير، ويُفتح لنا باب التدبر، ويمتلئ المجلس بذكر الله.
لنبدأ رحلتنا…
اكتب اسمًا من الأسماء الحسنى، ودَع لمن بعدك نصيبه من البيان.
ولعلّ الله يكتب لنا في كل اسم نتأمله نورًا، وفي كل معنى ندركه قربًا، وفي كل مشاركة أجرًا لا
يضيع.
.
.
.
.
لتكن البداية مني اقترح اسم «الرزاق»
