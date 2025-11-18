"صغيرة لكنها مميزة: لحظات لا تُنسى"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​


نحن نمرّ في أيام كثيرة تبدو عادية… ولكن أحيانًا، شيء صغير جدًا — كلمة، موقف، صدفة، ابتسامة، فكرة — يترك في يومنا أثرًا أكبر مما نتوقع.
قد تكون نصيحة سمعتها صدفة،
لحظة هدوء غير مخططة،
رسالة من شخص غاب طويلًا،
تصرف لطيف من غريب،
أو حتى فكرة خطرت في الطريق وبدّلت مزاجك للأفضل.
في هذا الموضوع نفتح بابًا بسيطًا ولطيفًا للنقاش:

ما هو آخر شيء صغير حدث معك… لكنه غيّر يومك؟

هل كان جميلًا، مفاجئًا، مضحكًا، أو حتى مؤثرًا بطريقة هادئة؟

أحيانًا، مشاركة التجارب الصغيرة تجعلنا ننتبه للنِعم التي تمرّ دون أن نشعر بها،

وتذكرنا بأن السعادة لا تحتاج دائمًا أشياء كبيرة.

شاركونا لحظاتكم… فقد تكون لحظة أحدكم إلهامًا لغيره. 🌿✨

 
اعجبني الموضوع
انا شخصيا عندي انسان عزيز على قلبي
كل يوم قبل الفجر لما افتح الفايسبوك يرسلي ابتسامة جميلة
انا احبه و اجد طلته فال طيب علي الحقيقة دائما استبشر به خيرا
انسان طيب القلب و الروح حتى وجهه مثل القمر ما شاء الله تبارك الله
 
سبحان الله حقًا، أحيانًا أبسط التصرفات تحمل في طياتها معنى أكبر مما ندرك. نفعلها بعفوية، وربما بدون تفكير، لكنها تلمس قلوبًا وتزرع بهجة لا تنسى. مثل هذه اللحظات تذكرنا أن الخير الحقيقي يكمن في بساطة الفعل وصدق النية «حفظكما الله»
 
صراحة أجدها في هو اخي الصغير يعمل في مدينة وهران لما افتح الفايس أرسله يفرح كثيرا يستقبلني بروحه المرحه و الابتسامة جميلة و يبدأ يسالني عن أمي و جميع العائلة
يقول لي إلياس انت الوحيد التي علمتني مبادىء ديني الحنيف
 
فخورة جدًا بك وبروحك الطيبة. أن أراك تحافظ على مبادئك وتحرص على أسرتك
أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك ويزيدك نورًا على نور
 
