أول مشتريات لطفلي… لحظات لا تُنسى





السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلاً وسهلاً بكم في منتدى رعاية الأطفال، المكان الذي يجمع كل من يهتم بصغارنا، من الأمهات والآباء إلى المختصين في التربية والصحة. هنا نشارككم تجاربنا، نسأل ونتعلم معًا، ونمدّ يد العون لكل من يسعى لتربية طفل سعيد، سليم، وواثق في نفسه.

سواء كنتِ أماً جديدة تبحثين عن نصيحة، أو أباً يريد فهم احتياجات طفله أكثر، أو حتى معلماً يهتم بنمو الطفل النفسي والتعليمي — هذا المنتدى لك.



نحن نؤمن أن كل طفل يستحق بيئة داعمة، وكل والد يحتاج من يسانده في رحلته.

من أجمل اللحظات اللي تعيشها أي أم، هي لحظة التفكير في صغيرها قبل حتى ما يجي للدنيا…

ومن أول الحاجات اللي تخلينا نحسّو بقربه ووجوده، هي أول المشتريات نجهزوها له.

قطعة صغيرة، يمكن تكون لباس، لعبة، أو بطانية… لكنها تحمل معاها حب كبير، وخوف، وشوق، وحتى دموع...

اليوم بإذن الله حبيت نشارككم واحدة من أجمل اللحظات اللي عشتها لأول تجهيزات لقدوم طفلي ، راجية من الله عز وجل أن يكون بصحة و عافية من الذرية الصالحة

ذلك اليوم كان ممطرا و دعوت الله ان يكون هذا خيرا و بركة له و لنا ان شاء الله



عند تأكدنا من جنس الجنين كانت أول

الملابس التي أُخِدت من أجله هدية من

عمته :

طقم ملابس حديث الولادة Newborn وبعض الملابس و المناديل ( كما أعرف في البداية يستحسن عدم إستخدام تلك المناديل )

هذا الخروف الصغير أيضا كان أول

هذية من إبنة عمته

نأتي للأشياء التي إشترينا نحن

مازالت توجد اشياء ناقصة سنكملها في قادم الايام إن شاء الله..









هذا اللباس ديناصوري كان من إختيار الأب





منشفة من أجل حمام الطفل









قماش يستخدم مثل قماط للطفل أخدنا قطعة واحدة مبدأيا أعتقد سنضيف منها قطعة أو قطعتين







إلى جانب حوض الإستحمام ( سأشارككم إياه في الأيام القادم إن شاء الله ) ، إشترينا هذه مثل شبكة تأتي فوقه لا أعرف إن كانت مفيدة أم لا

ثم هذه اللهاية إن شاء الله لا

نحتاجها ولا نظطر لإستخدامها







سيكون عن ...لحظات غالية جدًا على قلبي، وثّقتها بعدستي لأحفظها كذكرى لا تُقدّر بثمن...



إنتظروني في مواضيع قادما إستكمالا للمشتريات بإذن الله ... موضوعي القادمسيكون عن ...لحظات غالية جدًا على قلبي، وثّقتها بعدستي لأحفظها كذكرى لا تُقدّر بثمن...

في الأخير ...حبيت نشارككم هذه اللحظات ، ونعرف منكم أنتم أيضا :