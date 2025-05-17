أول مشتريات لطفلي… لحظات لا تُنسى

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

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أهلاً وسهلاً بكم في منتدى رعاية الأطفال، المكان الذي يجمع كل من يهتم بصغارنا، من الأمهات والآباء إلى المختصين في التربية والصحة. هنا نشارككم تجاربنا، نسأل ونتعلم معًا، ونمدّ يد العون لكل من يسعى لتربية طفل سعيد، سليم، وواثق في نفسه.
سواء كنتِ أماً جديدة تبحثين عن نصيحة، أو أباً يريد فهم احتياجات طفله أكثر، أو حتى معلماً يهتم بنمو الطفل النفسي والتعليمي — هذا المنتدى لك.

نحن نؤمن أن كل طفل يستحق بيئة داعمة، وكل والد يحتاج من يسانده في رحلته.



من أجمل اللحظات اللي تعيشها أي أم، هي لحظة التفكير في صغيرها قبل حتى ما يجي للدنيا…
ومن أول الحاجات اللي تخلينا نحسّو بقربه ووجوده، هي أول المشتريات نجهزوها له.
قطعة صغيرة، يمكن تكون لباس، لعبة، أو بطانية… لكنها تحمل معاها حب كبير، وخوف، وشوق، وحتى دموع...

اليوم بإذن الله حبيت نشارككم واحدة من أجمل اللحظات اللي عشتها لأول تجهيزات لقدوم طفلي ، راجية من الله عز وجل أن يكون بصحة و عافية من الذرية الصالحة
ذلك اليوم كان ممطرا و دعوت الله ان يكون هذا خيرا و بركة له و لنا ان شاء الله

عند تأكدنا من جنس الجنين كانت أول
الملابس التي أُخِدت من أجله هدية من
🩵 عمته 🩵 :

طقم ملابس حديث الولادة Newborn وبعض الملابس و المناديل ( كما أعرف في البداية يستحسن عدم إستخدام تلك المناديل )

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هذا الخروف الصغير أيضا كان أول
هذية من إبنة عمته

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نأتي للأشياء التي إشترينا نحن
مازالت توجد اشياء ناقصة سنكملها في قادم الايام إن شاء الله..


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هذا اللباس ديناصوري كان من إختيار الأب 😅

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منشفة من أجل حمام الطفل

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قماش يستخدم مثل قماط للطفل أخدنا قطعة واحدة مبدأيا أعتقد سنضيف منها قطعة أو قطعتين

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إلى جانب حوض الإستحمام ( سأشارككم إياه في الأيام القادم إن شاء الله ) ، إشترينا هذه مثل شبكة تأتي فوقه لا أعرف إن كانت مفيدة أم لا
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ثم هذه اللهاية إن شاء الله لا
نحتاجها ولا نظطر لإستخدامها

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إنتظروني في مواضيع قادما إستكمالا للمشتريات بإذن الله ... موضوعي القادم
سيكون عن ...لحظات غالية جدًا على قلبي، وثّقتها بعدستي لأحفظها كذكرى لا تُقدّر بثمن...

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في الأخير ...حبيت نشارككم هذه اللحظات ، ونعرف منكم أنتم أيضا :

ماذا كان أول شيئ إشريتموه لطفلكم أو لأحد أطفال العائلة ؟
كيف كان إحساسكم ؟
و بماذا تنصحون الأمهات الجدد أن يشتروا أولا ؟


















 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع ريحـان
ماشاء الله ربنا يتمم حملك ع خير وتقومي بالسلامة انتي وابنك ☺️
 
وعليكم السلام
ياااقلبي على التفاصيل الجميلة بسم اللّّه ماشاء اللّه.. بزااف كيووت😍
ربي يتمملك ويسهلك وتفرحي بيه ان شاءلله
في انتظار المواضيع القادمة💛
 
توقيع *amani*
ماشاء الله ربي يتمم لك بخير و يرزقك لذة احتضان جنينك و هو بألف خير يا رب.
شخصيا أول ما اشتريت grenouillère لي لبستهالها أول يوم بعد ماعرفت جنس البيبي.. و الباقي كملتو دفعة واحدة مع الزوج.
*أجمل التجارب لكل زوجين فترة تجهيز البيبي ربي يرزقها لكل متمني.
 
توقيع سحائب الشوق
ماشاء الله تباارك الله
ربي يفرحك ريحانتنا و ييسر ليك و يسعدك
محظوظ الكتكوت لان امه هي ريحانة اختنا الطيبة و الغالية
المهم ركزي على الطمينة و نعرف حقي يوصلني
و ثاني فهميه يعطلي خالو بلاك يغلط و يقول عمو هههههه
ربي يفرحك ريحانتنا

فقط ملاحظة لانجات سقسي عليهم لان اغلبها تعمل حساسية لجلد الطفل
 
توقيع الامين محمد
السلام عليكم
بسم اللّه ماشاء اللّه
أختي @ريحـان ربي يتمملك حملك بخير و تقومي بسلامة و تفرحي بمزيودك و يكون من الصالحين و الناجحين
الله يبارك كلش بالطبع ان شاء الله يلبسهم بالصحة و الهناء
مازال خاصينك بعض الأمور و نصيحة لك ما تكتريش لان حديث الولادة تمتم يكبر
رجعتيني لزمن وراء لما كنت نحضر لولادتي
أول الهدايا للبيبي كانت من أمي اللّه يحفظها و مازالني محتفظة ببعضها للآن
و الباقي من إختياري أنا و الزوج
بالنسبة للشبكة تع بانيو البيبي مليحة و تساعدك كي تحممي صغيرك و أنتِ وحدك

لا ننسى الدعاء لكل من ليس له أطفال ربي يرزقه و يفرحه
 
توقيع ام أمينة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ألف ألف مبرووووووك
😍😍😍😍ربي يكملك بالخير يارب
ماشاء الله كلشي باهي وزين
ماأروع هذه اللحظات
فكرتيني في تحضيراتي لأولادي
والله تبقالك أحلى ذكرى

أول شي شريتو لأطفال العائلة
هو لعبة لابن. خالي .

أما أول حاجة شريتها لبنتي كانت ڨرونيار ابيض كي انزادت لبستهولها

ننصحك متكثريش قش بزاف لانو تم تم يكبار البيبي خاصة الثلاث شهور الأولى

وننصح الأمهات بعدما يعرفو جنس البيبي يبداو يشريو القش بالشوي
لي يلبسو والملاحف او الكووات حسب الجو
والكابا ضروري تتوجد وتتحط بجنب
تاعها وتاع البيبي

واخيرا مشكورة لمشاركتنا وفرحتلك بزاف
 
توقيع السلطانة
توقيع ريحـان
قال *amani*:
وعليكم السلام
ياااقلبي على التفاصيل الجميلة بسم اللّّه ماشاء اللّه.. بزااف كيووت😍
ربي يتمملك ويسهلك وتفرحي بيه ان شاءلله
في انتظار المواضيع القادمة💛
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أمين ياربي
ربي يفرحك 💞
 
توقيع ريحـان
قال سحائب الشوق:
ماشاء الله ربي يتمم لك بخير و يرزقك لذة احتضان جنينك و هو بألف خير يا رب.
شخصيا أول ما اشتريت grenouillère لي لبستهالها أول يوم بعد ماعرفت جنس البيبي.. و الباقي كملتو دفعة واحدة مع الزوج.
*أجمل التجارب لكل زوجين فترة تجهيز البيبي ربي يرزقها لكل متمني.
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أمين يارب
فعلا من أجمل اللحظات في الحياة
ربي يرزق كل واحد متمني
شكرا على التواجد الجميل 🌷💞
 
توقيع ريحـان
قال الامين محمد:
ماشاء الله تباارك الله
ربي يفرحك ريحانتنا و ييسر ليك و يسعدك
محظوظ الكتكوت لان امه هي ريحانة اختنا الطيبة و الغالية
المهم ركزي على الطمينة و نعرف حقي يوصلني
و ثاني فهميه يعطلي خالو بلاك يغلط و يقول عمو هههههه
ربي يفرحك ريحانتنا

فقط ملاحظة لانجات سقسي عليهم لان اغلبها تعمل حساسية لجلد الطفل
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أمين ياربي ربي يفرحك بأولادك ويحفظهم لك
هو محظوظ بخالو الطيب ربي يرزقك ما في قلبك
أكيد أخي اللانجات مراحش نستعمل على بشرته
تنظيف راح يكون بماء فقط على الأقل حتى يكبر
وربي يكتب لي فيه الخير شكرا على النصيحة
قال الامين محمد:
محظوظ الكتكوت لان امه هي ريحانة اختنا الطيبة و الغالية
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🥹🥺 شكرا على الكلام الطيب
 
توقيع ريحـان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. جعله الله من مواليد السعادة ورزقك بره
حتى الخالات شعورهن لا يوصف وهن يشترين هدايا المولود الجديد ❤️
وخاصة عندما تكون بنت بعد عصابة من الاولاد
الله يحفظهم يا رب جميعا ❤️❤️❤️
الله يرزق كل مشتاق
 
ما شاء الله روعة
ادعوا ليا نجيب بنات صالحات و جميلات إن شاء الله
دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
قال إلياس:
ما شاء الله روعة
ادعوا ليا نجيب بنات صالحات و جميلات إن شاء الله
دمت مبدعة في سماء المنتدى
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ربي يرزقك و يفرحك بالذرية الصالحة
 
توقيع ام أمينة
ما شاء الله يهبلو وذوقكم يهبل 😍
ربي تسلكي على خير اختي ريحان انت و البيبي و ربي يسهل ولادتك ويحفظ لك ابنك
 
توقيع فاتن سيلين
قال إلياس:
ما شاء الله روعة
ادعوا ليا نجيب بنات صالحات و جميلات إن شاء الله
دمت مبدعة في سماء المنتدى
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ربي يرزقك بما تشتهي يا رب و يكن صالحات بارات بك و بأمهن يا رب
 
توقيع سحائب الشوق
الف مبروك الحمل
ان شاء الله تسلكي على خير وتفرحي بوليدك ويجيك تمام الصحة و العالية
ذوقك جميل جدا
دكرتيني في ولادة ابني الاول كنت اتسوق من دون عقلانية شريت بزاف ملابس ما لحقش يلبسها صغارت عليه
شريت بزاف اشياء من دون فايدة
كما كوسميتيك تاع الرضيع شريت بزاف منهم في تالي بشرة ولدي كانت حساسة بزاف ما يقبل والو نغسلو غي بالصابون وصاي معظمهم مديتهم
كما كاين بعض المنتوجات من دون فائدة فقط التسويق يكون جذاب تشريهم من يعد تندمي
في ابني ثاني كانت عندي خبرة شريت ما احتاج فقط كاين بغض الحاجات لي بقاتلو من عند اخوه
 
توقيع la lune rose
ما شاء الله تبارك الله (وكيما يقولوا ناس بكري 5 في عين الحاسود 😁)

واللهم تمم حملك على خير ، ويسر ولادتك ، ويجعل مولودك من الذرية الصالحة البارة لوالديها ويحفظه لكم من كل شر وحسد.

*** ومن بعد ما شفناه من اخر حملة لتنظف الجزائر من الشعوذة احذفي صورة الايكو 😅 ***
 
توقيع Fethi.dz
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