لو سألوني ماذا تعلمت؟

ماذا تعلمت من العمر الذي مضى ..؟!
سأجيب :
تعلمت أن الدنيا سلف ودين .
تعلمت ان المظلوم لابد له من إنتصار ولو بعد حين .
تعلمت ان سهام الليل لاتخطئ.
تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة .
تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق
تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان .
تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي .
تعلمت أن السفر مع الناس هو أدق مجهر يكشف لك معادن الناس
تعلمت أن الذي معدنه ذهب يبقى ذهبا ، والذي معدنه حديد يتغير ويصدأ .
وتعلمت أن كل الذين دفنوا في المقابر كان مشغولين وعندهم مواعيد وفي نياتهم أمور كثيرة لم يحققوها
وانتم ماذا تعلمت ؟
 
