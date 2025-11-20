لو سألوني ماذا تعلمت؟



ماذا تعلمت من العمر الذي مضى ..؟!

سأجيب :

تعلمت أن الدنيا سلف ودين .

تعلمت ان المظلوم لابد له من إنتصار ولو بعد حين .

تعلمت ان سهام الليل لاتخطئ.

تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة .

تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق

تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان .

تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي .

تعلمت أن السفر مع الناس هو أدق مجهر يكشف لك معادن الناس

تعلمت أن الذي معدنه ذهب يبقى ذهبا ، والذي معدنه حديد يتغير ويصدأ .

وتعلمت أن كل الذين دفنوا في المقابر كان مشغولين وعندهم مواعيد وفي نياتهم أمور كثيرة لم يحققوها

وانتم ماذا تعلمت ؟