ماذا تعلمت من السنين اللي راحت؟ تعلمت أن اللي ما فيه خير بأهله ما فيه خير بالناس. تعلمت أقول الحمد الله على الصحة والعافية. تعلمت أن الحياة ممكن تنتهي بأي لحظه ونحن على غفلة. تعلمت أسوي خير وما انتظر مقابل عشان ما أنصدم. تعلمت أن الكلمة الحلوة والنفس البشوشة رأسمال الطيب. تعلمت أن أغنى إنسان في العالم اللي يملك الصحة وراحة البال. تعلمت أن الخسارة بالعمر إذا ضاع بدون فايده. تعلمت أن من يزرع الثوم ما يجني ريحان. تعلمت أن عقب العمر موت. تعلمت أن الفلوس تغير النفوس وتخضع رؤوس. تعلمت أن العمر ينتهي والشغل ما ينتهي. تعلمت أن من يقول الصدق يصير منبوذ. تعلمت أن من يريد الناس تسمعه لازم يسمعهم أول . تعلمت أن ليس كل الناس على نياتها . تعلمت أن اللي تعلمناه بالمدرسة شي والواقع شي ثاني. تعلمت أن ناس كثيرين لمصلحة شغلهم يصيروا "والنعم فيهم يسألون ويتصلون كل شوي" وإذا خلصت مصلحتهم ما يعرفونك. تعلمت أن السفر يبين لك معادن الناس. تعلمت أن الواحد يشتري أكثر مما يبيع يعني يسمع أكثر مما يتكلم. تعلمت أشوف وأسمع عن مصايب الناس وأقول الحمد الله على كل حال. تعلمت أن اللي يتفلسف كثير (يقول أنا وأنا) فاضي من داخل. تعلمت أن اللي معدنه ذهب يبقى ذهب، واللي معدنه حديد يتغير ويصدأ تعلمت ان كل اللي في المقابر كانو مشغولين وعندهم مواعيد وفي نياتهم اشياء ما سووها وصلني عبر الايميل ..صراحه كلمات لها معنى في حياتنا