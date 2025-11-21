سؤال الزواج من دركي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، أما بعد ، إخوتي و أخواتي الأفاضل أسأل لكم دوام الصحة و العافية و أرجوا من الله أن يحيطكم بعنايته الفائقة ، لدي مشكلة تتمثل في أنني بإذن الله تعالى مقبلة على أن تتم خطبتي و زواجي من شاب يعمل كدركي ان شاء الله ، المشكل هو لونكات لأن عمي كان متهم و عندوا علاقة بالعشرية السوداء و نسجن 12 سنة و خرج و حاليا راه يخدم عساس في مدرسة و متزوج و و استفاد م السكن الاجتماعي ، و عايلتنا فيها اساتذة و طبيب و شرطي راني على عمومي و تاني پاپا كان خدام في الدولة و العايلة كاملة من غير عمي سجلها نظيف و مشرف و مام عمي راه بعايلة و جامي جاه مشكل منذ خروجوا من تقريبا 15 سنة ، هل كاين امل يقبلولي لونكات و كاين حل او نقدر نوكل محامي في القضية تاعي و لا مكاش امل و رجاءا ادعولي ربي يسهلي و شكرا
 
السلام عليكم ..
ربي يوفقكم الى مافيه الخير. .والف مبروك ...لكن استفسارك هذا تم طرحه الالاف من المرات. ..ولو بحثتي قليلا ستجدين العديد من المواضيع ومتأكدة ستجدين جوابك فيها
 
