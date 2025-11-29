لي في القلب علي لساني

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
gf.gif


اللمة


اللمة تجمعنا، والضحكة تولّي نور،
حتى الصمت فيها يحكي أسرار ما تعرفوش العيون.


الصحاب، العائلة، واللي نحبوهم،
كل كلمة، كل نظرة، تولّي حكاية تكتب في القلب بلا قلم.


كي نلقاوهم، نحسّو بالدفء يملى الروح،
حتى الأيام الباردة تولّي صيف، والليالي الطويلة تولّي قصيرة.


اللمة مش حضور فقط،
هي حب، هي دفء، هي روح تتنفس بيننا وتضحك معنا،
هي السند كي الدنيا تضيق،
والأمل كي القلب يضيع،
والضحكة تولّي أمان في وجه كل همّ.


ومهما تفرقنا الأيام،
يبقى أثر اللمة فينا،
يخلّي القلب يبتسم رغم كل العواصف،
ويعلّمنا أنّ الحب الحقيقي،
هو اللي نجمو نحسو بيه مع بعضنا،
حتى بلا كلمات… حتى بلا كلام.

الكاتب حفياد آدم كان هنا وراح حروفنا تبقي ذكري

🤍


gif 2.gif
 
توقيع حفياد آدم
قال فادي محمد:
صحيح اخي المنتديات تجمعنا و تعرفنا على ناس طيبين لن ننساهم
إضغط للتوسيع...

مثلك بسم الله ما شاء الله إنسان محترم شهادة لله شكرا لمرورك
شاركنا في الموضوع واش لي في قلبك انثره هنا
 
توقيع حفياد آدم

المواضيع المشابهة

soso ana
مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين في القلب مأواهم
المشاركات
18
المشاهدات
4K
soso ana
soso ana
الخليـل
رحلة في القلب
المشاركات
9
المشاهدات
1K
الخليـل
الخليـل
ا
أقوال جميلة تبقى في القلب
المشاركات
9
المشاهدات
790
رانا
ر
العودة
Top Bottom