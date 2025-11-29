لي في القلب علي لساني

اللمة





اللمة تجمعنا، والضحكة تولّي نور،

حتى الصمت فيها يحكي أسرار ما تعرفوش العيون.





الصحاب، العائلة، واللي نحبوهم،

كل كلمة، كل نظرة، تولّي حكاية تكتب في القلب بلا قلم.





كي نلقاوهم، نحسّو بالدفء يملى الروح،

حتى الأيام الباردة تولّي صيف، والليالي الطويلة تولّي قصيرة.





اللمة مش حضور فقط،

هي حب، هي دفء، هي روح تتنفس بيننا وتضحك معنا،

هي السند كي الدنيا تضيق،

والأمل كي القلب يضيع،

والضحكة تولّي أمان في وجه كل همّ.



يبقى أثر اللمة فينا،

يخلّي القلب يبتسم رغم كل العواصف،

ويعلّمنا أنّ الحب الحقيقي،

هو اللي نجمو نحسو بيه مع بعضنا،

حتى بلا كلمات… حتى بلا كلام.



الكاتب حفياد آدم كان هنا وراح حروفنا تبقي ذكري



