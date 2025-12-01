أضرار نفسية

يتسبب العنف ضدّ الأطفال وإساءة معاملتهم في إحداث العديد من الأضرار النفسية لدى الطفل، مثل: الإحساس بالعزلة، والقلق، والخوف، وقلة الثقة، والتي قد تؤثر على جوانب أخرى، مثل انخفاض قدرته على التعلم، أو مواجهة صعوبات في التعامل مع المشاكل، وتكوين العلاقات والحفاظ عليها أيضاً، كما قد تؤدي إلى اكتئاب مزمن، وفقدان احترام الذات، والإحساس بقلّة الأهمية
 
