hawamesh
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أضرار بنادول نايت على القلب
أضرار بنادول نايت على القلب و يسبب مجموعة من الآثار الجانبية المختلفة أبرزها الدوار والشعور بالنعاس وزيادة ضربات القلب ويحدث بعض التفاعلات التحسسية لدى بعض المرضى.
أعراض شائعة
أضرار بنادول نايت على القلب و يسبب مجموعة من الآثار الجانبية المختلفة أبرزها الدوار والشعور بالنعاس وزيادة ضربات القلب ويحدث بعض التفاعلات التحسسية لدى بعض المرضى.
موانع استخدام بنادول نايتعلى الرغم من فوائد واستخدامات دواء بنادول نايت، هناك بعض الحالات التي يجب فيها منع استخدامه ومنها:
- الحساسية المفرطة لأي من مكونات الدواء.
- النساء حديثي الولادة لا يستخدمن دايفينهيدرامين.
- في حالة تناول المريض لأي من مثبط أكسيداز أحادي الأمين خلال أسبوعين قبل استخدام بنادول نايت.
- إذا كان الشخص مصاب بالتفول.
- في حالات الإصابة بأمراض القلب.
تحذير من بنادول نايتهناك بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث عند تناول بنادول نايت منها ما هو شائع ومنها ما هو نادر أو خطير وهي كما يلي:
أعراض شائعة
- شعور بالتعب.
- الإصابة بدوار.
- شعور بتخدير في الجسم.
- صعوبة في التركيز.
- شعور نعاس.
- جفاف بالفم.
- ارتباك.
- صداع.
- شعور بالدغدغة .
- غشاوة في البصر.
- زيادة في نبضات القلب.
- زيادة في سماكة البلغم.
- الإصابة بعسر الهضم.
- غثيان وقيء.
- حدوث نزيف أو ظهور كدمات لأسباب غير واضحة.
- تفاعلات حساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة.
- حدوث تغير في إنزيمات الكبد.
- قد يسبب نفس المشاكل التنفسية التي يسببها الأسبرين أو مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (بالإنجليزية: NSAIDs) لدى المريض.
احتياطات تناول بنادول نايتهناك بعض الحالات الصحية التي يحذر فيها تناول بنادول نايت وتوخي الحذر عند القيام بذلك وينبغي استشارة الطبيب او الصيدلي وهي كما يلي:
- حالات الحمل والرضاعة الطبيعية.
- إصابة المريض باضطرابات عقلية.
- الإدمان على الكحول.
- حالات الإصابة بأمراض مزمنة بالكبد.
- حالات ضغط الدم المرتفع.
- حالات اضطرابات الغدة الدرقية.
- مشاكل الكلى.
- اضطرابات البروستاتا لدى الرجال.
- الأمراض المزمنة مثل داء السكري.
- صعوبات في عملية إخراج البول.
- إذا كان المريض يستخدم مهدأ أو منوم.
- حالات اضطرابات ضربات القلب.
- أطفال فرط الحركة ونقص الانتباه.
- المرضى المصابون بالصرع.
- وجود مشاكل صحية في المعدة والأمعاء مثل الإصابة بقرحة في المعدة.
- التاب الشعب الهوائية أم الانسداد الرئوي المزمن.
- الوهن العضلي الوبيل.
- الإصابة بالجفاف وسوء التغذية.