لماذا تمرض الزوجة عند تقاعد ازواجهم

رغم الاعتقاد الشائع والسائد بأن تقاعد الزوج أو الزوجين معا، يعد فرصة مواتية لقضائهما وقتا أطول مع بعض، إلا أن الواقع ليس بتلك الصورة الوردية. فتقاعد الزوج قد يغدو مشكلة حقيقية بالنسبة للزوجة، التي تصبح مضطرة لتحمل ضغوطاته ومتطلباته، التي لا تنتهي. فتنتهي بها الأمور للإصابة بما يسمى متلازمة الزوج المتقاعد. وهي عبارة عن مجموعة أعراض أو أمراض نفسية جسدية مرتبطة بالتوتر، تلاحظ على النساء اللواتي تقاعد أزواجهن.

تعاني ملايين النساء عبر العالم من متلازمة الزوج المتقاعد. وهي عبارة عن اضطراب نفسي جسدي تم التعرف عليه وتوصيفه لأول مرة في اليابان، عام 1991. يصيب الزوجة بعد تقاعد زوجها وخروجه على المعاش، فتظهر عليها بعض الأعراض النفسية والعضوية كالاكتئاب، التوتر، القرحة المعدية، الربو، ارتفاع ضغط الدم، الطفح الجلدي.. وهذا، بسبب تغير دينامية الحياة الزوجية. فالزوج أصبح متقاعدا ومتواجدا في البيت بشكل شبه دائم، ما يجعلها تحت ضغطه المتواصل، فتشعر بالضيق لوجود شخص غريب برفقتها طوال النهار، خاصة إذا كانت ماكثة بالبيت، رغم تأكيد باحثين إيطاليين، من جامعة بادوفا، أن المعاناة من هذه المتلازمة تكون أكثر شدة بالنسبة للمرأة العاملة. فهي تعاني من ضغوط وظيفتها الخاصة، وتفتقر للقوة والنشاط لمجابهة الطلبات الإضافية للزوج المتقاعد. وكشفت دراسة بريطانية أن ملايين الأزواج يجدون صعوبة كبيرة في العيش مع بعض بعد التقاعد. وبدل أن يغتنموا فترة ما بعد المعاش في التقرب من بعض والاستمتاع بوقتهما معا، فإن 8 من 10 أزواج يكتشفون أنهم لا يتقاسمون نفس الهوايات والاهتمامات. في حين، يتشاجر 2 من كل 5 أزواج من هؤلاء لأسباب اقتصادية أو يتجادلون بسبب أمور تافهة سخيفة. واعترف بعض الأزواج المتقاعدين بأنهم كانوا بحاجة لتعلم كيفية العيش معا مرة أخرى بعد زواج الأبناء واستقلالهم.

الخروج على المعاش يؤثر على الصحة العقلية

خلصت دراسة إيطالية إلى أن الصحة العقلية للرجال يمكن أن تقل عندما يتقاعدون. الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على سعادة زوجاتهم. هذا بالضبط ما التمسته السيدة نصيرة، بعد خروج زوجها على المعاش، “لقد جن ويكاد يصيبنا بالجنون.” هذا ما كانت تقوله لجميع المحيطين بها: “لقد أصبح سريع الانفعال. يتتبع هفوات وزلات كل أفراد العائلة. لم يترك أحدا وشأنه. الأمر الذي كان يشحن الوضع بالمنزل بالكثير من التوتر والضغط النفسي الرهيب. لقد اعتلت صحتي كثيرا بعد تقاعده. ارتفع ضغطي ومستويات السكر لدي بات من العسير التحكم بها. الأمر كان مرهقا جدا. ولولا تدخل أولادنا ومساعدتهم له في شراء سيارة لنقل البضائع انشغل بالعمل بها، لكان قد عجل بوفاتي.”



التقاعد السعيد



ينصح الخبراء الأزواج في كل المجتمعات بالتخطيط للتقاعد. فذلك سيساهم في تقليل جدالهم. ويتيح لهم الاستمتاع أكثر برفقة بعضهما. فالتقاعد من العمل لا يعني بالضرورة التقاعد من الحياة. وبالتالي، الخروج على المعاش يعد فرصة مثالية للاستمتاع بنشاطات وهوايات مشتركة، ولم لا لإنجاز مشاريع جديدة. كما يمكن تفادي الصراع الناجم عن تقاعد الزوج. وبالتالي، متلازمة الزوج المتقاعد، بخلق روتين حياة جديد، التواصل الجيد، التحدث عن المشاعر والتحديات للتغلب على المشاكل، الاستمتاع بحضن العائلة والأحفاد، إضافة لاستشارة أخصائي نفساني