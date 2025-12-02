صدى كأس العرب 2025

وافتتحت النسخة الحالية من البطولة في العاصمة القطرية الدوحة بلوحات استعراضية وأناشيد الدول العربية، بينما يشارك فيها 16 فريقاً عربياً لكرة القدم، ينتمي بعضها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بينما ينتمي البعض الآخر للاتحاد الآسيوي.
وتستمر أنشطة هذه المسابقة العربية، التي تُعد من أهم البطولات الإقليمية للعبة، حتى 18 من ديسمبر الجاري على ستة ملاعب عملاقة في دولة قطر، أبرزها ملعب لوسيل وملعب البيت الذي شهد المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الفلسطيني.
حفل الافتتاح كان جدا جدا جميل و ملهم و فيه افكار و احلام
و تاريخ . كان الحفل جامعا و معبرا و مليئا بالامنيات العربية المشتركة

جمعنا المونديال العربي و فرقتنا السياسة و المصالح
مفاجأة من العيار الثقيل، في مباراة افتتاح كأس العرب بقطر، فوز منتخب سوريا على منتخب تونس، بهدف دون رد....
فلسطين تحقق مفاجأة في كأس العرب بعد الفوز على قطر 1-0 في اخر دقائق المباراة
