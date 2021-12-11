الجزائر تفوووز على المغرب.. وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
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طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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انهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم,, قبل لحظات .. مباراته أمام نظيره المغربي ... وفاز عليه بضربات الجزاء... بعدما تفوق عليه مرتين 1 بـ 0 ثم 2 بـ 1 اين تمكن المنتخب المغربي العودة مرتين وتديل النتيجة
ولكن كما يقال _ "الاولى عسل والثانية بصل والثالثة تحصل ههههههه"
مبرووووووووووووووووك للمنتخب الوطني الجزائري ... وإن شاء الله يتمكنو من تجاوز النصف النهائي .. ولما لا الفوز بالكأس إن شاء الله وبإدن الله .............. ونهديها الكأس هدية لفلسطيــــــــــن ...
ألف تحية لأبطااااااال الجزائر ...