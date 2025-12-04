عشر جواهر حافظ عليها تسعد

إلياس

إلياس

●•٠ عشــــر جواهر حافظ عليها تـسـعـد : ●•٠ 1- بالرضا تحلو الحياة..
●•٠ 2- وبالإبتسامة تهون المشكلات..
●•٠ ... 3- وبالإستغفار تنقضي الحاجات.. ●•٠ 4- وبالدعاء تتحقق المستحيلات..
●•٠ 5- من ابتغى صديقاً بلا عيب ، عاش وحيداً..
●•٠ 6- من ابتغى زوجةً بلا نقــص ، عاش أعــزباً..
●•٠ 7- من ابتغى حبيباً من غير مشاكل ، عاش باحثاً..
●•٠ 8- من ابتغى قريباً كاملاً ، عاش ناقصاً..
●•٠ 9- إذا أهمّك أمـــر غيرك ، فـأعلـم بأنّـك ذو طبعٍ أصيـل..
●•٠ 10- وإذا رأيت في غيرك جمـالاً ، فأعلم بأنّ داخلك جميل
 

