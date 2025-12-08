@ الأرزاق ! هل هي 24 قيراطا & أم تزيد.. @

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
أحباب اللمة
لا شكّ أن اختلاف الناس في أرزاقهم شيء ملحوظ.. في كُلّ زمان ومكان.. ولن نختلف في ذلك..

لكن الاختلاف هو في ماهيّة الرزق..؟ أو الأرزاق..

وسنستعين برسم كاريكاتوري...

FB_IMG_1765185731248.webp


في الرسم تلاحظون أن الرسام رسم سفينتبن تُبحران في لُجّة الدُّنيا... تعتمد إحداهما على " المال" كشِراع دافع مُحرّك ولا شيء غيره.. وهو الشراع الوحيد عند البعض وشعارهم: المالُ هو الحياة.. والحياة هي المال..

يترنّمون بقول الشاعر:

رأيتُ النّاس قد مالوا & إلى من عندهُ مالُ

ومن لا عندهُ مالُ & فعنهُ الناس قد مالوا

وقول عبد الرحمن المجذوب:

ضربت كفّي لكفّي وخمّمت في الارض ساعة

لقيت قلة الشّي ترشّي وتنوّض من الجماعة

وقول الأمثال:

ابعث دينارك.. وابق في دارك..

الدراهم يديروا الطريڨ في البْحَر..

العزّ يللّش والهمّ يكمّش..

وغيرها كثير جدا...

...

وتقابلها سفينة متعدّدة الأشرعة.. تستمدّ من كلٍّ شراع قُوّة دافعة.. ونفعا مختلفا.. ويرى أصحاب هذه السفينة بأنّ لكُلّ شراع مَهْمَا اختلف حجمهُ أو شكله دوراً ما..

وهذه الفئة هي التي تؤمن بأن الرزق مُتعدّد.. وليس الذهب والفضّة والدينار والدرهم فقط.. ويرون بأنّ كل إنسان له قسمة من كُلّ صنف أو شكل من أشكال الرّزق.. حتى أن هناك مقولة رائجة في مصر وبعض دول المشرق تقول أن الرزق 24 قيراطاً وكل ابن آدم يأخذها كاملة.. إلا أنّ توزيعها وتقسيم حصصها مختلف.. ما نقص من حظّ الشخص من المال.. سيتم تعويضه في الصحة.. أو الجمال.. أو الأخلاق.. أو الأبناء الخ من أصناف الرزق..

وهءه المقولة تعتبر أن الرزق 24 قيراطا .. وباامقابل فإنّ صاحب الكاريكاتير رسم 14 شراعا كما تلاحظون... لعله على سبيل تلمثال لا الحصر..

وأنتم ما قولكم وما هي الأرزاق التي ترون البشر يتفاضلون فيها.. وما عددها..

وما نصيبكم منها.. حتى نزيد من عدد الأشرعة... ونُعدّد أشكال وأصناف وأسباب الرزق..


إليكم الخطّ...


وسأدرج في مداخلات لاحقة آيات وأحاديث.. وأمثالا شعبية وقصصا من التُّراث الشعبي الجزائري والعالمي.. تناولت موضوع الرزق...

فأمهلوني حتى أُدرج المداخلة الثانية والثالثة..😁


تحياتي..😎
 
توقيع أمير جزائري حر

عدنا..💐

تخيّلوا معي لو أنّ البشر كانوا مُتساوين في الأرزاق بمختلف أشكالها.. !؟ كيف كان سيكون شكل الحياة.. ؟ هل كان الإنسان ليكون اجتماعيا... كالبناء يشُدّ بعضه بعضا.. أم كانت ستسود الفردانية واستقلال كُلّ فرد بنفسه... واستغنائه عن الآخرين..

دعونا نستدلّ ببعض الآيات من القرآن ومن ثقافة البشر من شعر وأدب.. وأمثال شعبية..

قال تعالى:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ / الآية 32 - سورة الزّخرف.

تأملوا كلمات: قسمنا / رفعنا بعضهم فوق بعض / سُخريّا...

وقال:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ / الآية 27 - سورة الشورى.

تأملوا قوله تعالى: يُنزّلُ بقَدر...

وقال:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ / الآية 37 - سورة آل عمران.

تأملوا قول مريم عليها السلام: بغير حساب..

وتلك العبارة قد بفهمها البعض بمعنى " كمِّي " أي رزقا كثيرا لا متناهيا... أو بمعنى " بغير حساب البشر وتوقعاتهم وتقديراتهم "

وهنا تحضرني مقولة المثل الشّعبي: ربّي يعطي اللحم لَلِّي ما عندوش الاسنان..

وعند المصريين يقولون: يدِّي الحَلَق للّي بلا اوذان "

وهذان المثلان يعارضهما بعض أصحاب الفهم القاصر.. باعنبار أنّ فيهما إساءة لله عزّ وجلّ..

وجاء في الحديث: إن اللّه يُعطي الدُّنيا لمن يُحبّ ولمن لا يُحبّ.. لكنّه لا يُعطي الدّين إلا لمن يُحبّ..

إذن.. حتّى الدّين رزق.. ويمكن أن يدخل في معادلة الـ 24 قيراط..

وتساؤلاتي هنا على ضوء ما تقدم:

هل الرزق يُحصّل بالسّعي ويمكن لأي كان أن يُحقّق ما يريد .. أم أنّنا نسعى ولكن النتائج غير مضمونة للجميع..

وهنا دعونا نستأنس ببعض الشِّعر..

قال الشاعر:

وَالحِرصُ في الرِزقِ وَالأَرزاقُ قَد قُسِمَت & بَغْيٌ أَلا إِنَّ بَغيَ المَرءِ يَصرَعُه

وقال الشافعي:

ومن ظنّ أنّ الرّزق يأتي بقُوّة & ما أكل العصفور شيئاً مع النّسر

فهل هي قسمة ؟ لا مفرّ منها.. مما جعل المثل المصري يقول:

با ابن آدم اجري جري الوحوش.. غير رزقك لن تحوش.. // ويقصدون أنك لن تُحصّل أكثر ممّا هو مُقدّر لك .. وأيضا: لا يمكنك أن تفِرّ من رزقك.. أي شكل من أشكال الرزق.. فرزقُك
سيدركك ولو فررت منه..


بقيت مداخلة ثالثة ثُم أترك لكم الخط..
فصبرا..💐😎
 
توقيع أمير جزائري حر
.
.
.
عدنا..💐

وهذه المرّة سأستأنس بقصّة قرأتها من زمن.. وسأسردها لكم بتصرّف.. 😁.

يُحكى بأنّ أربعة شُبّان جمعهم سفرٌ.. لطلب الرزق.. وكُلّ منهم له خلفية ومَنبتٌ مختلف.. وثقافة مختلفة..

أحدهم ابن ملِك.. دارت الأيام وخفضته بعد رفعة وعزّ وفقد كُلّ شيء.. كيما نقولو بالدارجة: طاحت بيه...

فقرّر أن يضرب في الأرض...

والثّاني تاجر خسر تجارته ويبحث عن أُفق جديد وأسواق جديدة.. لعله يُعوّض ما فات..

والثّالثُ عامل يومِيّ يسترزق بقوته البدنيّة وما تيسر له من شُغل أيا كان... لا تُرهبه مشقّة.. ولا يعافُ أي عمل شريف..

والرّابع ليس له مِمّا للثلاثة شيء إلا أنه أُوتِي نصيبا من الجمال... لا غير..

وبعد أيام من السّفر نفد لديهم الزّاد وكانوا قريبين من مدينة.. فتحدّثوا بينهم.. متسائلين.. ؟ كيف .. ومن سيكون أوّل من يسعى لكسب بعض المال لشراء الطعام والشراب.. فقال ابن الملك: يا جماعة الرزق قضاء وقدر.. والله يرزق من يشاء بغير حساب.. فاعتبروه يتفلسف عليهم فقالوا له: دعنا منك.. ثم تكلم التاجر فقال بل هي الشّطارة و الذكاء والتجارة شطارة.. ولكن لا مال لديهم فقد أفلسوا ونفد الطعام والشراب.. فكيف تكون التجارة من غير مال.. فنطق صاحبهم الجميل الصورة : بل الجمال.. يجلب لصاحبه الرزق والقَبول والاستحسان بين الناس.. وقال الرابع.. دعوكم من كُلّ ذلك.. بل العمل وعرق الجبين.. وكأنه يتمثّل بالمقولة الشعبية: شمّر على زْنودك.. يَحْمارو خْدودك...

فقالوا له.. أرنا شطارتك.. ولتكن أول من يحاول..

فانطلق.. وهو في طريقه وجد غابة.. فدخلها وجمع ما تيسر له من الحطب وحمله على ظهره.. وفي سوق المدينة باعه ببضعة دراهم واشترى طعاما وعاد لأصحابه وهو مُعتزٌّ فخور بنفسه.. وقال لهم: هاه.. ألم أقل لكم أنه العمل وعرق الجبين.. فسكتوا..

في اليوم الثاني تطوّع صاحبهم الجميل الصّورة.. ونزل إلى المدينة.. فتجول فيها طولا وعرضا ولم يتوفق إلى سبيل لكسب بعض المال.. فخرج إلى أطراف المدينة وهو حزين.. كيف سيعود إلى أصحابه خاوي الوفاض.. فارغ اليدين.. ثُمّ جلس في ظلّ شجرة.. وغلبه النُّعاس فنام.. وبينا هو نائم مرّ عليه رسّام.. فانبهر بجمال صورته.. وأيقظه واستأذنه ليرسم له صورة لقاء نصيب جيّد من المال.. فقبل الفتى عرضه.. وبعد انتهاء الفنّان من عمله قبض الفتى أجرته ودخل السوق واشترى لأصحابه طعاما وشرابا وعاد فرحا مسرورا.. وقال: أرأبتم.. ! ألم أقل لكم أن الجمال يجلب الرّزق.. فأكلوا.. وسكت من سكت وتمتم ابن الملك: كُلّ ذلك بقضاء وقدر..😎

وفي اليوم الثالث تطوّع التاجر.. ولمّا نزل بالمدينة وجد فيها ميناءّ وسفينة تجارية مُحمّلة بالبضائع.. فسارع لمساومتهم وعقد معهم صفقة وطلب منهم امهاله بعض الوقت ريثما يعود بالمال.. وذهب لسوق المدينة وعرض البضاعة على التُجّار... ووُفّق في بيعها... ثم اصطحبهم إلى الميناء.. فسلّمهم البضاعة ودفع مُستحقّاته.. وأخذ الفرق.. وهو مبلغ وفير..

وعاد التاجر إلى أصحابه متفاخرا مزهُوّا بنفسه.. محمّلا بأجود أنواع الطعام.. وقال : هل رأيتم ! ألم أقل لكم أن إعمال العقل والذكاء والشّطارة هي التي تجلب الرزق.. وليست العضلات ولا الحمال ولا غيرها..

وجاء صباح اليوم الرّابع.. فالتفتوا إلى ابن الملك.. وكأنهم يسخرون منه .. قالوا له: هذا يومك.. دعنا نرى.. هل ستنفعك معتقداتك وفلسفتك.. يا ابن الملوك..

فانطلق ابن الملك نحو المدينة مطمئنا.. مُعوّلا على قدر الله وما يقضيه..

وصادف في ذلك اليوم أن مات حاكم المدينة... وكانت عادتهم أن يخرجوا إلى باب مدينتهم ليترقبوا أول وافد حتّى يُملّكوه عليهم..

وتفاجأ الشاب بتلك الجموع... فلمّا وصل إليهم أخبروه بما كان وبأنّهم يؤمنون بأن الله بقضائه وقدره سيسوق لهم من هذا الباب من سيكون ملكا عليهم..

هو باب القضاء والقدر ( وهذه زيادة وتسمية من عند أمير جزائري حر 🙂)

فصار ملكا..

واستغرقت مراسيم التتويج بعض الوقت.. وأثناء ذلك كان أصحابه الثلاثة ينتظرون... وجاء المساء ولم يعُد.. ! فباتوا يترصّدون.. تنهشهم المخاوف والشّكوك.. ! والتساؤلات.. من قائل: هل فرّ وتركنا لأن اعتقاده وفلسفته لم تجلب له شيئا..؟😡🤔 وقائل: مسكين.. ليته يعود فقط.. ؟😔

ومع تباشير الفجر.. بعد أن غلبهم النعاس وناموا إذ بهم يستيقظون فزِعين على أصوات صهيل الخيول ووقع حوافرها...

أحاط بهم الجُند وهم في فزع يتساءلون.. ؟ ما فعلنا شيئا.. ؟ ما الخطب ؟

فقال لهم الجنود: الملك يطلبكم.. !

فأخذوهم للملك..

وطبعا تفاجأوا .. هو صاحبهم الذي يعتقد أن كُلّ شيء بقضاء وقدر...

فتنفسوا الصعداء.. وقرّبهم وأكرمهم.. وقال لهم: ألم أقل لكم أن كُلّ شيء بقضاء وقدر..

توجه للأول: أليست حزمة الحطب التي جمعتها بتقدير من الله الذي يسرها لك في الغابة غي طريقك إلى المدينة ووهبك الصحّة والعافية في بدنك.. ثم ساق إليك من يشتريها منك...

وقال للثاني: أليس الله هو من حباك برزق الجمال.. وهو من ساق إليك الفنّان.. ورزقك..

وقال للثالث: أليس الله من رزقك بالعقل والذكاء وفن التجارة.. وساق السفينة للميناء في التوقيت المناسب.. ويسّر لك بيع البضاعة...

فقالوا جميعا: نعم.. صدقت..

ثُمّ حدّثهم بقصّته.. وبإيمانه أن الله سيرزقه من فضله.. وقد أكرمه الله بالمُلك..


تمّت القصة.. وقد تصرفت فيها بعض الشيء لأنني استحضرتها من ذاكرتي.. فالتمسوا لي العذر إن كان في الأسلوب ركاكة أو طول وإطناب..


والمغزى.. ؟ مِن عِندِكُم..

وقصّة قارون ليست عنها ببعيد..


تحياتي /😎
 
توقيع أمير جزائري حر
قائمة تنبيهات [2025]

إليكم الخط يا أحباب..❤️💐🙂

@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@afnene @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat @الامين محمد
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66 @هواري بومدين.
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
@أبو خديجة
 
توقيع أمير جزائري حر

المواضيع المشابهة

ضآحكة مستبشرة
كيف أحسب دورتي الشهرية وأعرف هل هي منتظمة أم غير منتظمة؟
المشاركات
11
المشاهدات
1K
ضآحكة مستبشرة
ضآحكة مستبشرة
حفيدة الخنساء
السياحة في الجزائر..هل هي تتطور أم تتراجع؟*مشاركتي في مسابقة الحوار والنقاش الهادف*
2 3
المشاركات
47
المشاهدات
4K
" ام بلقيس "
ا
ابو ليث
أدلة صلاة الوتر و هل هي للوجوب أم للاستحباب
المشاركات
1
المشاهدات
614
Amine7N
A
D
مناصرات كرة القدم : هل هي ظاهرة مرضية أم صحية
المشاركات
12
المشاهدات
2K
didined
D
A
قرارات الملك السعودي هل هي تقدم أم تخلف
2
المشاركات
35
المشاهدات
3K
السامر
ا
العودة
Top Bottom