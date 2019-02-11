السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اليكم احبابي أجر و فضل ذكر الله تعالى



كيف تغفر لك ذنوبك وإن كانت كزبد البحر ؟؟

فقط قل سبحان الله و بحمده 100 مرة



كيف يكون لك بيت في الجنة؟؟

ردد : سورة الإخلاص 10 مرات



كيف يكون لك كنز في الجنة ؟؟

قل : لا حول ولا قوة إلا بالله



كيف تغرس لك نخلة في الجنة ؟؟

قل : سبحان الله العظيم وبحمده



كيف يكون لك في كل كلمة شجرة في الجنة ؟؟

قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر



كيف تغفر لك ذنوبك وإن كانت كزبد البحر؟؟

ردد سبحان الله وبحمده 100 مرة



كيف يكفيك الله ما أهمك ؟؟

قل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات



كيف تكسب ألف حسنة وتحط عنك ألف سيئة؟؟

ردد سبحان الله 100 مره



كيف تكسب أجر عدد الخلق وثقل العرش ورضاء الله ومداد كلماته تعالى؟؟

قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات



كيف تكسب عن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة حسنة ؟؟

قل اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات



كيف تكسب أجر قراءة القرآن كاملاَ؟؟

ردد : سورة الإخلاص 3 مرات



لا تنسو ذكر الله فبه نكسب رضا الله و هو راحة و طمأنينة وقت الشدة كما نحصل على المغفرة والأجر العظيم من الله عز وجل



و لا تنسو التهليل و التسبيح و التحميد و التكبير و ايضا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم



ولا تنسوني من صالح دعائكم