@ المتواجدون الآن.. 💐🤍❤️💐✌️

أمير جزائري حر
:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
التفاعل 3.7K
الجوائز 443
- تاريخ التسجيل
- 4 جوان 2015
- المشاركات
- 1,567
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 17
تحية طيبة..
هذا الموضوع بسيط..
وفكرته أن يسجل أحدنا من حين لآخر مُواطني اللّمة الذين يتجولون في دهاليزها.. ورِياضها ومكتباتها ومطابخها... الخ ..الخ
ونقول لهم: حكمكم الـ VAR اللّماوي..
وستبقى أسماؤكم مسجلة في سجل الزُوّار والعُمّار...
..
ملاحظة: إن كان هذا الموضوع جديدا فأرجو له طول العُمر.. وإن كان مكررا.. فللمشرفين أن بحذفوه..
تحياتي..
هذا الموضوع بسيط..
وفكرته أن يسجل أحدنا من حين لآخر مُواطني اللّمة الذين يتجولون في دهاليزها.. ورِياضها ومكتباتها ومطابخها... الخ ..الخ
ونقول لهم: حكمكم الـ VAR اللّماوي..
وستبقى أسماؤكم مسجلة في سجل الزُوّار والعُمّار...
..
ملاحظة: إن كان هذا الموضوع جديدا فأرجو له طول العُمر.. وإن كان مكررا.. فللمشرفين أن بحذفوه..
تحياتي..