@ المتواجدون الآن.. 💐🤍❤️💐✌️

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
تحية طيبة..🤍❤️💐

هذا الموضوع بسيط..
وفكرته أن يسجل أحدنا من حين لآخر مُواطني اللّمة الذين يتجولون في دهاليزها.. ورِياضها ومكتباتها ومطابخها... الخ ..الخ
ونقول لهم: حكمكم الـ VAR اللّماوي..😁👍💐
وستبقى أسماؤكم مسجلة في سجل الزُوّار والعُمّار...
..
ملاحظة: إن كان هذا الموضوع جديدا فأرجو له طول العُمر.. وإن كان مكررا.. فللمشرفين أن بحذفوه..😔👍
تحياتي..💐😎
 
الموضوع مش جديد كتير لكن اظن اخر مرة كان في هيك موضوع كان من حوالي 4 او 5 سنوات ان لم تخني الذاكرة

احييكم اخي على احياء الفكرة الجميلة
بوركتم
 

