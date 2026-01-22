💔💝🫂 جبر الخواطر..🌹💐وما أدراك ما جبر الخواطر.. وعظمتها عند الله..💔🤍❤️💐

أمير جزائري حر
..
حياكم..
جبر الخواطر.. والإحسان سمة من سمات أصحاب النفوس الكبيرة..
وما أكثر الخواطر المكسورة في واقع الناس..
في هذا المتصفح سنتعاون على نشر القصص الجميلة.. من واقعنا ومحيطنا اليوميّ ومن مواقع التواصل وما يُنشر فيها من قصص حقيقية موثقة..
....
وهذا أول منشور أعجبني...
مراهق سعودي يغافل عامل نظافة ويقوم بتصويره أثناء النظر بعينيه على طاقم من الذهب أمام زجاج محل صائغ وينشرها على حسابه ... ويغرد ساخرا من فقر العامل قائلا: "هذا حده يناظر الزبالة" ...
فيستشيط المتابعون غضبا ويردون غيبة العامل ويدافعون عنه على لأن الفقر ليس عيباً .. ويناشد أحد المتابعين الأصدقاء أن يدلوه على العامل لتكون المفاجأة... ويهديه الطاقم الذي تعلقت عينه به راجياً منه أن يقبله.
لتتوالى بعدها هدايا الكرام على العامل، مابين هدايا نقدية وعينية وعطور.
وما أوضحه العامل أنه كان يتمنى لو يحصل على النقود لشرائه لإبنه الذي سوف يتزوج قريباً
قد تطولك عين الأخرين الفارغة ولكن يد الله لا تنساك
ابدا
منقول..
..
أمير: ويبقى الخير في هذه الأمّة إلى يوم القيامة...
../
