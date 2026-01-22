💔💝🫂 جبر الخواطر..🌹💐وما أدراك ما جبر الخواطر.. وعظمتها عند الله..💔🤍❤️💐

./

قاضي يقبل يد المتهم.. قصة وفاء من العاصمة صنعاء

حدث هذا في حي من أحياء العاصمة صنعاء.. توجه أحد التجار إلى المحكمة شاكياً، وكان خصمه مدرس رياضيات.

كانت شكوى التاجر تتعلق بتماطل المدرس عن سداد دين مقدر بمبلغ (278,000 ريال)، عجز المدرس عن سدادها بسبب انقطاع المرتبات.

وأمام الحاكم وقف الخصمان، وإذا بالقاضي ينظر من فوق نظارته ويتأكد من المدرس المديون..

أهو ذلك المدرس الذي عرفه منذ سنوات حين كان يلبس ملابس أنيقة ويقف أمام طلابه بكل ثقة؟

أهو ذلك المدرس الذي علمه وكان يحفزه ويشجعه ويزرع فيه روح العلم والمثابرة؟

ماذا فعل به الزمان؟ وكيف استطاع أن يحول هذه الهامة الوطنية والشكل الجميل إلى إنسان شاحب الوجه، محدوب الظهر، رث الثياب؟ فقد طحنه الزمان بكلكله ومزقه انقطاع مرتباته.

فجأة، نادى القاضي على حارسه وكلمه بصوت منخفض، فهز الحارس رأسه وانطلق. وبعد أن استمع القاضي إلى رد المدرس ولماذا لم يسدد ما عليه من دين للرجل الشاكي، كان هدف القاضي انتظار إشارة من الحارس.

وإذ بالحارس يعطيه إشارة دون أن يشعر بها أحد الحضور.

من هنا أعلن القاضي أن المدرس قد دفع ما عليه من دين في خزانة المحكمة!

استغرب المدرس.. من سدد الدين عنه؟ من يا ترى؟

هل أخوه عرف بالخبر وباع سيارته الصغيرة التي يعمل عليها ليعول أسرته؟

أم أخته المتزوجة في عمران باعت خاتمها وأرسلت بقيمته لسداد دين أخيها؟

وبعد انتهاء الجلسة، خرج المدرس وكله تساؤلات، ولماذا لم يجد جواباً لما يدور في خاطره. وإذا بالقاضي يخرج بسيارته الجديدة ويقف في منتصف الطريق ويقول: "تفضل يا أستاذ محمد نوصلك معنا".

نظر الأستاذ محمد فإذا هو القاضي، فركب السيارة وظل الصمت يخيم طول الطريق إلى أن وصلوا إلى مطعم مجاور للمحكمة.

نزل القاضي والمرافقون والمدرس معهم، ودخلوا المطعم، وبدأ أحد المرافقين للقاضي يطلب الأكل، وجلس القاضي يمازح الأستاذ، ولكن الأستاذ نسي أن الذي أمامه هو ثمرة خير مما زرع في مسيرته وأداء رسالته التعليمية.

ظل الاستغراب يخيم على الأستاذ: من هذا القاضي؟ ولماذا يعاملني بلطف؟ ولماذا لم يخبرني من سدد الدين؟ ولماذا خرج من المحكمة وأخذني معه؟

بدأ القاضي يناقش المدرس ويكسر حاجز القلق والخوف والاستغراب ويمازحه حتى اطمأن الأستاذ.

وبدأ الأستاذ يسأل القاضي ويقسم عليه: "لماذا كل هذا الكرم والتعامل الذي قلما نجده في هذا الزمان؟"

هنا تمالك القاضي نفسه، وحبس حزنه وألمه، ونظر إلى الأستاذ محمد وقد غلبه الدمع، ثم خلع نظارته الرسمية ووضعها على الطاولة، وكأنه بذلك يخلع رداء السلطة ليعود تلميذاً صغيراً.

قال القاضي بصوت متهدج:

"يا أستاذي الجليل، ألا تذكر طالباً صغيراً في الصف الأول الإعدادي، كان يرتجف برداً في الشتاء لعدم امتلاكه معطفاً، فخلعتَ معطفك وألبسته إياه أمام الجميع وقلت له: (أنت مشروع قاضٍ عظيم، فلا تدع البرد يوقف حلمك)؟"

حدق الأستاذ محمد في ملامح القاضي، وبدأت ذاكرته المنهكة تستعيد ملامح ذلك الطفل "أحمد"، التلميذ النجيب الذي كان يجلس في المقعد الأول. اتسعت عينا الأستاذ وقال بصوت خافت: "أحمد؟ هل أنت أحمد؟"

هنا، لم يتمالك القاضي نفسه. وقف فجأة أمام الجميع في المطعم، غير آبهٍ بنظرات الحراس أو رواد المطعم. اقترب من الأستاذ محمد، وانحنى بكل هيبة ووقار، وأمسك بتلك اليد الخشنة التي غطتها تجاعيد الزمن وآثار الطباشير، وقبّلها قبلة طويلة والدموع تنهمر على وجنتيه.

عم السكون المكان، وتوقف الجميع عن الأكل مذهولين من المشهد: قاضٍ كبير يقبل يد رجل بسيط رث الثياب!



المعلم ليس مجرد موظف يلقي درساً ويمضي، بل هو صانع الأجيال وباني الأوطان. قد يجحد البعض فضله، وقد تكسره الظروف، لكن بذرة الخير التي يزرعها في نفوس طلابه ستثمر يوماً ما، ولو بعد حين.

