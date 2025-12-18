ثلاثون نهيا شرعيا للنساء

*❐ ثلاثون نهياً شرعياً للنساء.*

1 - نهي المرأة عن وصل شعرها.

2 - نهي المرأة عن الوشم والفلج والنمص.

3 - نهي المرأة عن الخروج متطيبة.

4 - نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال.

5 - نهي المرأة عن الإمتناع عن فراش زوجها.

6 - نهي المرأة عن إذاعة أسرار الإستمتاع بين الزوجين.

7 - نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.

8 - نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه.

9 - نهي المرأة عن معصية زوجها.

10 - نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.

11 - نهي المرأة عن كفران العشير.

12 - نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي.

13 - نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب.

14 - نهي المرأة عن مصافحة الأجانب.

15 - نهي المرأة عن التشبه بالرجال.

16 - نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها.

17 - نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد.

18 - نهي المرأة عن السفر بغير محرم.

19 - نهي المراة عن الخروج من منزلها لغير حاجة.

20 - نهي المرأة عن النوح و اللطم وشق الثياب عند المصيبة.

22 - نهي المرأة عن الغيبة والنميمة والتجسس والظلم.

23 - نهي المرأة عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام.

24 - نهي المرأة عن اتباع الجنائز.

25 - نهي المرأة عن زيارة القبور وقطيعة الرحم.

26 - نهي المرأة عن إتيان الكهان والمنجمين.

27 - نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد.

28 - نهي المرأة عن تعذيب الخدم.

29 - نهي المرأة عن إيذاء الجار.

30 - نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام...



♕فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول"االنار"يوم القيامة وعليك بالإستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ،



♕لقوله تعالىٰ :

"والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون , أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين"