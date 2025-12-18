ثلاثون نهيا شرعيا للنساء

إلياس
*❐ ثلاثون نهياً شرعياً للنساء.*
1 - نهي المرأة عن وصل شعرها.
2 - نهي المرأة عن الوشم والفلج والنمص.
3 - نهي المرأة عن الخروج متطيبة.
4 - نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال.
5 - نهي المرأة عن الإمتناع عن فراش زوجها.
6 - نهي المرأة عن إذاعة أسرار الإستمتاع بين الزوجين.
7 - نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.
8 - نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه.
9 - نهي المرأة عن معصية زوجها.
10 - نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.
11 - نهي المرأة عن كفران العشير.
12 - نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي.
13 - نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب.
14 - نهي المرأة عن مصافحة الأجانب.
15 - نهي المرأة عن التشبه بالرجال.
16 - نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها.
17 - نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد.
18 - نهي المرأة عن السفر بغير محرم.
19 - نهي المراة عن الخروج من منزلها لغير حاجة.
20 - نهي المرأة عن النوح و اللطم وشق الثياب عند المصيبة.
22 - نهي المرأة عن الغيبة والنميمة والتجسس والظلم.
23 - نهي المرأة عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام.
24 - نهي المرأة عن اتباع الجنائز.
25 - نهي المرأة عن زيارة القبور وقطيعة الرحم.
26 - نهي المرأة عن إتيان الكهان والمنجمين.
27 - نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد.
28 - نهي المرأة عن تعذيب الخدم.
29 - نهي المرأة عن إيذاء الجار.
30 - نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام...
♕فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول"االنار"يوم القيامة وعليك بالإستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ،
♕لقوله تعالىٰ :
"والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون , أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين"
