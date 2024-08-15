ثلاثون نهيا شرعيا للنساء

ثلاثون نهياً شرعياً للنساء1 - نهي المرأة عن وصل شعرها.2 - نهي المرأة عن الوشم والفلج والنمص.3 - نهي المرأة عن الخروج متطيبة.4 - نهي المرأة عن إبداء الزينة أمام الرجال.5 - نهي المرأة عن الإمتناع عن فراش زوجها.6 - نهي المرأة عن إذاعة أسرار الإستمتاع بين الزوجين.7 - نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.8 - نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه.9 - نهي المرأة عن معصية زوجها.10 - نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس.11 - نهي المرأة عن كفران العشير.12 - نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي.13 - نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب.14 - نهي المرأة عن مصافحة الأجانب.15 - نهي المرأة عن التشبه بالرجال.16 - نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها.17 - نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد.18 - نهي المرأة عن السفر بغير محرم.19 - نهي المراة عن الخروج من منزلها لغير حاجة.20 - نهي المرأة عن النوح و اللطم وشق الثياب عند المصيبة.22 - نهي المرأة عن الغيبة والنميمة والتجسس والظلم.23 - نهي المرأة عن الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام.24 - نهي المرأة عن اتباع الجنائز.25 - نهي المرأة عن زيارة القبور وقطيعة الرحم.26 - نهي المرأة عن إتيان الكهان والمنجمين.27 - نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد.28 - نهي المرأة عن تعذيب الخدم.29 - نهي المرأة عن إيذاء الجار.30 - نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام...فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول"االنار"يوم القيامة وعليك بالإستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ،️لقوله تعالىٰ :"والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون , أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين"