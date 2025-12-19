🎉 مشاركتي في فعالية تأسيس المنتدى🎉 تصميم تهنئة للذكرى الـ 18 لتأسيس اللّمة 🎉💐

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

أحباب اللمة
تحية طيبة لكل الأرواح الطيبة التي رفرفت في هذا الصّرح.. وسلام لأرواحكم أيها الخَيّرون..🤍❤️💐 الطيّبون.. 🤍❤️💐 من رحل ومن بقي..
طبتم حيثما كنتم..
وتحيّة خاصّة للمؤسّسين.. وكل القائمين على السّير الحسن والمرافقة الدّائمة لكل المنتسبين بالتشجيع والتصويب..دمتم وسلمتم..
ودام هذا الصّرح عامرا نافعا رافعا.. لأجيال بعد أجيال..
وعُقبال 100 سنة 😁🎉💐
...
وبعد..
صمّمتُ تهنئة خاصّة للمّتنا المباركة بمناسبة مرور 18 سنة.. على ميلادها..
واستعنت بالذكاء الاصطناعي...😁
خوكم أمير خاطيه التصميمات والأمور الفنيّة..
لكن تعاونت مع الذكاء الاصطناعي.. ولا أدري علاش يسمّوه ذكاء اصطناعي... والله غير هبّلني..🤣
اعطيتلو معلومات وتوجيهات.. من بعد خرجلي كتابة غير مفهومة للكلمات العربية.. كي شغل رجعها سريانية ولا شنوية.. 😡 ومن بعد يقول لي اسمحلي الحروف تعتبر كأنها رسم ..الخ وتتشوه..
الحاصول.. قلتلو خلينا من الكتابة وأعطيته تعليمات أخرى.. وخرجت نتيجة ما شاء الله.. لكن ليس فيها اسم " منتدى اللمة "
الله غالب..
ان شاء الله تعحبكم..😎👍
.
.
_39e735a5-1f1d-46b4-be42-67537e2bbb56.webp

.

تحياتي💐🙂
 
تنبيهات 2025


جميل التصميم جدا ماشاء الله
ينقصه كما قلت فقط اسم المنتدى ويصبح أجمل شعار
انا لا أفقه في التصميم إلا القليل
لا اظنني سأشارك في هذه الفعالية
موفقون إن شاء الله
 
تصميم جميل و مميز
يليق بهذه المناسبة
بالتوفيق ....
 
