مشاركتي في فعالية تأسيس المنتدى 💚تصميم بمناسبة🤍 تأسيس المنتدى❤️

"السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ​

في هذه الذكرى الغالية لتأسيس منتدانا ​

منتدى اللمة الجزائرية منتدى اللمة الجزائرية

التي ليست مجرد تاريخ، بل قصة نجاح تُكتب بالجهد والعطاء ​







في ذكرى تأسيس منتدانا، نجدد العهد على الاستمرار بالعطاء والتميز...عامٌ يمضي، وأثرٌ يبقى، ورسالةٌ تتجدد.... محطة فخر وامتنان لكل من كان جزءًا من المسيرة..تمرّ الذكرى اليوم فنستحضر معها بدايات بسيطة تحولت بعزيمة الأعضاء إلى منبر فكر ومعرفة لطالما كانت فرصة لتجديد الطموح، واستكمال الطريق بروح الفريق والعمل المشترك ،لم يكن المنتدى مجرد مساحة للنقاش، بل بيتًا للأفكار وملتقى للعقول وفي ذكرى تأسيس المنتدى، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في بنائه ودعمه، ونؤكد التزامنا بمواصلة المسيرة نحو مزيد من الإبداع والتميز مستلهمين من الماضي قوة للمستقبل..... في ذكرى تأسيس منتدانا، نجدد العهد على الاستمرار بالعطاء والتميز...عامٌ يمضي، وأثرٌ يبقى، ورسالةٌ تتجدد.... محطة فخر وامتنان لكل من كان جزءًا من المسيرة..تمرّ الذكرى اليوم فنستحضر معها بدايات بسيطة تحولت بعزيمة الأعضاء إلى منبر فكر ومعرفة لطالما كانت فرصة لتجديد الطموح، واستكمال الطريق بروح الفريق والعمل المشترك ،لم يكن المنتدى مجرد مساحة للنقاش، بل بيتًا للأفكار وملتقى للعقول وفي ذكرى تأسيس المنتدى، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في بنائه ودعمه، ونؤكد التزامنا بمواصلة المسيرة نحو مزيد من الإبداع والتميز مستلهمين من الماضي قوة للمستقبل.....

لحظة وفاء للبداية، وامتنان لكل خطوة صنعت الحلم. لحظة وفاء للبداية، وامتنان لكل خطوة صنعت الحلم.

ذكرى هذا المنتدى ليست مجرد تاريخ، بل ذكرى ميلاد عائلة جمعتنا المحبة والاحترام هنا لم نكن أعضاء فقط، بل إخوة جمعتنا الفكرة ووحدنا الهدف.

منتدانا بيتٌ دافئ قبل أن يكون مساحة للحوار.

يمر كل عام ، فنستعيد معه لحظات جميلة جمعتنا كعائلة واحدة، نتشارك الكلمة، ونختلف باحترام، ونتكاتف بمحبة.

منذ تأسيسه، كان المنتدى مساحة تجمع القلوب قبل العقول، وتبني العلاقات قبل المواضيع.

هذه رسالة شكر لكل فرد جعل من المنتدى بيتًا ثانيًا له. ​

اليوم نحتفل لا بتاريخٍ فقط، بل بعائلة كبرت مع الأيام، جمعتها الأخوة والاحترام، وسارت بخطى ثابتة نحو العطاء والتعاون.



فشكرًا لكل من كان ولا يزال جزءًا من هذا البيت الجميل.

18ديسمبر ذكرى التأسيس 18ديسمبر ذكرى التأسيس

بداية حلم ​

واستمرار عائلة، ​

وتجدد محبة. ​

الديباج الرقيق