الديباج الرقيق

نبدا موضوعي بهاد الصورة اللي لاحظت بلي راه متداولة كثيرا في الفترة الاخيرة على مجموعات الفايسبوك لي انا منظمه ليها ...
هادي صورة عادية جدا لوكنا في مجتمع ارقى وانبل ..عادي من بوسعادة العزيزة الى الجلفة الغالية ..مسافة 106 كيلومتر ...
عادية جدا ...
لكن احنا بما اننا في مجتمع تافه ملأت رأسه التفاهات وكلش يشوفوه ولا يسمعوه يدورو منو حكاية ..
نقولللكم واش يشوفو ..
هادي الافتة في الجلفة وكاين لافتة اخرى في بوسعادة تحمل نفس الرقم لكن باسم الجلفة ..يعني تجي للجلفة تلقى
بوسعادة 106
تروح لبوسعادة تلقى
الجلفة 106
لاعلينا ..هنا الشعب تاعنا هولو الحالة ولافتة دارو منها قصه عملاقة ولاو حتى يطالبو برئاسة البلديات باش يبدلو الرقم اي يحولها كيلو واحد باتجاه الجلفة ولا بوسعادة ..يعني حابين يدخلونا مع خاوتنا لعزاز في نزاع اقليمي 🤣

نعاود نولي لموضوعي الاساسي لي هو علاش هاد الافكار التافهة والله شغل خلاصت كامل المشاكل والمصائب بقات إلا هادي اللافتة نديرو بيها حالة ونبقاو مركزين عليها ...

علاش هاد التنمر والضحك والبلبة لي راهي صايرة
علاش كي يحط واحد منشور اغلب الاوقات نلقى ردود قاسية من خاوتنا من الولايات الاخرى ...
اصحاب هاد التعليقات واشكالهم ..زعما راهم جاو للجلفة وبوسعادة وعرفو بلي رجال الجلفة وبوسعادة فعلا 106 واسم على مسمى. ؟
رجال الجلفة وبوسعادة اهل الجود والكرم واكرام الضيف ..اهل الشان العالي والمقام العالي ..رجال اصل العروبة. .
ولاو 106 بعد هاد الافتة ..
هاد الافتة عادي صاحب المشروع حسب الكيلومترات وحط الافتة وكتب عدد الكيلومترات فقط ..
ولا فعلا هو كان قاصد هذا الشي ؟؟
وقصدا ما حطش لافتة بكيلومتر اقل ولا أكثر ؟؟
مستحيل

كيما معروف التنمر عندنا هو كي واحد يضايق واحد آخر بلا سبب، سواء بالكلام، بالضحك عليه، أو حتى بالعنف. التنمر يقدر يكون فالمدرسة، فالدار فالشارع
لكن للاسف
يومنا هذا ولا التنمر حتى فالإنترنت. لي يضايقوا الناس ما يفهموش أن كلامهم أو تصرفاتهم يقدروا يجرحوا الآخرين ..
ما نضحكوش على الناس كل واحد عنده قيمة ومن حقه يعيش بلا خوف ولا إهانة
ألسنا
من قال فينا رسولنا الكريم انني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
هل هذه أمه يكاثر بها ؟؟؟
ألسنا من قال فينا الله تعالى ..خير أمه اخرجت للناس ...
امه محمد ..
هل هذه افعال أمة محمد ..
ألسنا الامة التي خاطبها الله بألا تتنابزو بالألقاب ..
ويقولك الجلفة وبوسعادة 106
اهذه شيم الرجال ؟

ان تلقب اخاك ب 106.
؟؟
لو عدنا الى الواقع قليلا مامعنى مئة وستة. أليست إلا رقم تافه إخترعه ممثل هاوي مبتدئ اسمه البرانتي ..وتداولته الاجيال لتفاهتها ؟


في الاخير كامل واش كنت حابة نقولك ماشي مليح هاد التنمر ..سغل انسان كي يضحك على انسان اخر ولا يتنمر عليه راهو انجاز بالعكس تنمرك مايعكس عليك إلا صورتك الحقيقية ..حقارتك وتفاهتك وصغر عقلك ..ارتقو وانضجوا وكونوا مثال يقتدى به امام الشعوب الاخرى ..لانكم والله بخصتو بينا امام الاجناس ..
من هنا اوجه سلامي وتحياتي لكل اهل وناس الجلفة وبوسعادة النوايل الاحرار ..نقولهم بارك الله فيكم ناس جود وكرم وضيافه ورجال باتم معنى الكلمة
🫡🫡🫡
أحيانًا التفاصيل الصغيرة لا تكشف لنا عن نفسها
هي تكشف عنّا نحن
عن طريقة نظرنا
و عن مقدار ما نحمله من وعي .. أو فراغ

في المثال الذي قدّمتِه
[ لافتة طريق
رقم
مسافة بين مدينتين ]
تحوّلت فجأة إلى مادة ضحك
و سبب للتنابز
و كأننا أفرغنا كل همومنا فيها
و تركنا ما هو أثقل و أحقّ بالنقاش ..

ما حدث مع هذه اللافتة
ليس قضية أرقام و لا مسافات
بل مرآة عاكسة لعقلٍ اعتاد تضخيم التفاهة
و التغاضي عن القيم
106 كيلومترًا لم تكن يومًا إهانة
لكن العيب في العقول التي اختارت أن تجعل منها لقبًا و سلاحًا - إن صح القول -
الرقي يبدأ حين نعرف متى نتجاوز و متى نصون كرامة بعضنا
حتى في المزاح ..
من المؤلم أن يتحول التنمر إلى ضحك جماعي
و أن يُختزل الإنسان في نكتة .. لم يخترها و لم يصنعها
متناسين أن الكلمة جرح ، و أن السخرية قد تهدم ما لا يرمّمه اعتذار
[ دون التطرق إلى رأي الدين من كل هذا
فنحن أمة خُوطبت بالأخلاق و بالرحمة ]

آه يا كــاري .. وش راهي رافدة البلاد ..
السؤال المطروح هنا : إلى أي مسافة وصل وعي الشعب ؟
و لماذا كل هذا التقديس للتفاهة و الحُمق .. !!

مؤسف أن نحتاج إلى تذكير أنفسنا
بأن الضحك ليس دائمًا براءة
و أن التنمّر مهما تلون يبقى انعكاسًا لصاحبه لا لمن وُجّه إليه
- كما قلتِ -

تحية صادقة لكِ على غيرتكِ
و على هذا الصوت العاقل وسط الضجيج

تحية لأهل الجلفة و بوسعادة
ناس الأصل ، و الجود ، و الكرامة
مدن تُعرف بأهلها و بذاك العمق الذي لا تراه العيون السطحية ..

و تحية لكل من يفهم
أن المدن .. مثل البشر
وَجب أن تُحترم

شكرا على الالتفاتة كارين
 
استهداف مناطق معينة بالسخرية و التنمر شي مقصود
من بقايا فافا فرنسا و ابناء الحركى و خلفهم الذباب الالكتروني
و قوم تبع لا خبر مساكين يقلدوا فقط
استهداف الجلفة ولاد نايل الاحرار و العرب الاقحاح
و بوسعادة الاصالة و التقاليد كما استهدفت معسكر الامير عبدالقادر سابقا
خلف هذا الامر نوايا خبيثة تقصد الانتقاص من هته المناطق الطيبة و الاصيلة

لكن هيهات الجلفة و اهلها و بوسعادة و اهلها كلهم سادتنا و افاضلنا
نحطوعم فوق روسنا و لا عزاء لبنات فافا فرنسا و الناس اللي تبعهم
 
هذه هدفها التنمر على أهل المنطقة لا غير و هؤلاء ناس لا يعرفون شيء و نقص الوازع الديني من يعمل هذا الشيء
والله والله الجلفة و بوسعادة نعم الناس طيبون يحبون الخير لكل الناس ما شاء الله عليهم
 
أهل الجلفة و بوسعادة معروفون بالكرم و الشهامة و أي لقب ساخر لا ينقص من قيمتهم بل يسيء فقط لمن يطلقه
الرجولة تُقاس بالأخلاق و الوفاء لا بالتنابز بالألقاب و التنمر
شكرا لكِ على الموضوع
 
الجلفة وبوسعادة هم اهل المروءة والاخلاق و الجود والكرم
الجلفة وبوسعادة يمثلون اقحاح العرب في الجزائر.

و اصحاب هاته الافكار التافهة هم اصحاب الفكر الجهوي العنصري
ومن سخر من غيره بقلة أدب سخر من نفسه ومن أساء لغيره اساء لنفسه
وكل إناء بما فيه ينظج.
 
بارك الله فيك على الموضوع.

لا اعلم حتى هل من الطبيعي الكتابة والحديث عن هكذا تصرفات عدنا نستحي مما يتشاركه الفضاء الازرق الملعون فان تجاهلناه صار نظرية وقاعدة واسلوب حياة وان كشفناه وانتقدناه خشينا ان نساهم في نشر روائح افكاره النتنة وسط الاسوياء والعقلاء فيختلط المسك بالقطران واحنا مناش ناقصين.

هناك عنف يجهز وغل يخبئ وراء مثل هذه الخرجات والافكار انا على يقين ان كل شائع وكل ترند خلفياته ودعائمه كبيرة وحماقة البعض يتم قطفها ومن ثم اعادة رقمنتها ونشرها بطريقة سريعة ومكثفة لتخدم اجندات مخفية.
حتى وان كان صاحب الفيديو احمق وارعن ومتخلف خلقا وفكرا الا ان حمقه توقف عند دائرته لتتكفل دوائر اخرى بمهتها نخر جسد هذا البلد بضرب بعضه ببعض بفتن متلاحقة نحسبها هينة لكنها ستتراكم لتجعل من الكره والعنف والحقد والجهوية و غيرها الاخلاق الشائعة والمنهج السائد بين ابناء وطن واحد معرض في اي لحظة لزلزال عنيف يختبر سلامة نهجه وصلابة وعيه وتماسك مكوناته.

ستصيب الصدمة وربما الجلطة وينشل هذا االشعب لما يستفيق من لهوه وغيه ليجد العالم منهمك في الوقاية من احداث وتطورات وتحديات على اعتاب كل دولة وكل مدينة وكل بيت وكل فرد.
علينا ان نستفيق ونفيق من هم حولنا اننا في زمن مبقاش هذه التفاهة وهذا الجياح يكون هو طبيعتنا لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته كاب كام كمعلم كمشرف كمسؤول الامر جلل والشعب الجزائري عليه ان يخرج من هذا المستنقع ويفكر في تسيير بلاده وحمايته من الداخل والخارج سواء.

هذا امل بعيد والامل القريب ان يتم اعتقال هذا الاحمق صاحب الفيديو ليكون عبرة لنفسه ومن معه ثم للبقية.
 
شكرا على تسليط الضوء على هذا النموذج من الانفلاتات السلوكية..
ولا أتفق مع من يرى سترها والتكتّم عليها...
من المفروض تتدخّل الدولة للضرب بيد من حديد على الغوغائيين والرّعاع.. والعرايا..
وهي قادرة وقد فعلت في مناسبات كثيرة ما يلزم مع من أهان شيئا أو رمزا من رموز الوطن..
وإهانة أهل منطقة كاملة أكثر من رمز .. بل هو بعضٌ كبيرٌ من الوطن..
على من رأى ذلك أن يُبلّغ السلطات... والشرطة لديها متخصصين في التكنولوجيا ويقومون بدورهم...💪👍
لمعاقبة كل من نشر ذلك..

ومن جهة التناول النفسيّ.. أقول..
تلك الفئة التي تخوض في كرامة وأعراض النّاس وتتندّر.. وتضحك هي فئة مريضة نفسياً... مثلهم مثل من يلتفُّون غي الشارع على أحد المرضى بابتلاء ما... فيجعلون منهم موضوعا للضحك والسخرية...
هؤلاء كما درست وعلمت مرضى حرفيا.. وما تلك السخرية سوى ميكانيزم دفاعي غير سوي يحاول من خلاله أن يتجاهل ويكبت خوفا في لاوعيه أن يكون أو يصير إلى ما هم عليه... كأنه يقول: أنا لستُ مثلكم...
والحقيقة أنه في باطنه فيه تلك الأشياء التي يسخر منها...

وثالثا وهو الأخطر.. هؤلاء العرايا لا دين لهم ولا إيمان.. لأن المؤمن لا يسخر ولا يحتقر.. وليس بالفاحش ولا البذيء


../
 
اصلي منهم ...بوسعادة ومستثمرتي في الجلفة ! 🫡
 
رفع
 
وش يجيك من شعب تافه ختارعو رقم ولصقوه على فئة (معينة) ورجعو يحشمو بيه وهو رقم عادي كالأرقام ههههه
ياخي حالة
 
