الديباج الرقيق
نبدا موضوعي بهاد الصورة اللي لاحظت بلي راه متداولة كثيرا في الفترة الاخيرة على مجموعات الفايسبوك لي انا منظمه ليها ...
هادي صورة عادية جدا لوكنا في مجتمع ارقى وانبل ..عادي من بوسعادة العزيزة الى الجلفة الغالية ..مسافة 106 كيلومتر ...
عادية جدا ...
لكن احنا بما اننا في مجتمع تافه ملأت رأسه التفاهات وكلش يشوفوه ولا يسمعوه يدورو منو حكاية ..
نقولللكم واش يشوفو ..
هادي الافتة في الجلفة وكاين لافتة اخرى في بوسعادة تحمل نفس الرقم لكن باسم الجلفة ..يعني تجي للجلفة تلقى
بوسعادة 106
تروح لبوسعادة تلقى
الجلفة 106
لاعلينا ..هنا الشعب تاعنا هولو الحالة ولافتة دارو منها قصه عملاقة ولاو حتى يطالبو برئاسة البلديات باش يبدلو الرقم اي يحولها كيلو واحد باتجاه الجلفة ولا بوسعادة ..يعني حابين يدخلونا مع خاوتنا لعزاز في نزاع اقليمي
نعاود نولي لموضوعي الاساسي لي هو علاش هاد الافكار التافهة والله شغل خلاصت كامل المشاكل والمصائب بقات إلا هادي اللافتة نديرو بيها حالة ونبقاو مركزين عليها ...
علاش هاد التنمر والضحك والبلبة لي راهي صايرة
علاش كي يحط واحد منشور اغلب الاوقات نلقى ردود قاسية من خاوتنا من الولايات الاخرى ...
اصحاب هاد التعليقات واشكالهم ..زعما راهم جاو للجلفة وبوسعادة وعرفو بلي رجال الجلفة وبوسعادة فعلا 106 واسم على مسمى. ؟
رجال الجلفة وبوسعادة اهل الجود والكرم واكرام الضيف ..اهل الشان العالي والمقام العالي ..رجال اصل العروبة. .
ولاو 106 بعد هاد الافتة ..
هاد الافتة عادي صاحب المشروع حسب الكيلومترات وحط الافتة وكتب عدد الكيلومترات فقط ..
ولا فعلا هو كان قاصد هذا الشي ؟؟
وقصدا ما حطش لافتة بكيلومتر اقل ولا أكثر ؟؟
مستحيل
كيما معروف التنمر عندنا هو كي واحد يضايق واحد آخر بلا سبب، سواء بالكلام، بالضحك عليه، أو حتى بالعنف. التنمر يقدر يكون فالمدرسة، فالدار فالشارع
لكن للاسف
يومنا هذا ولا التنمر حتى فالإنترنت. لي يضايقوا الناس ما يفهموش أن كلامهم أو تصرفاتهم يقدروا يجرحوا الآخرين ..
ما نضحكوش على الناس كل واحد عنده قيمة ومن حقه يعيش بلا خوف ولا إهانة
ألسنا
من قال فينا رسولنا الكريم انني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
هل هذه أمه يكاثر بها ؟؟؟
ألسنا من قال فينا الله تعالى ..خير أمه اخرجت للناس ...
امه محمد ..
هل هذه افعال أمة محمد ..
ألسنا الامة التي خاطبها الله بألا تتنابزو بالألقاب ..
ويقولك الجلفة وبوسعادة 106
اهذه شيم الرجال ؟
ان تلقب اخاك ب 106.
؟؟
لو عدنا الى الواقع قليلا مامعنى مئة وستة. أليست إلا رقم تافه إخترعه ممثل هاوي مبتدئ اسمه البرانتي ..وتداولته الاجيال لتفاهتها ؟
في الاخير كامل واش كنت حابة نقولك ماشي مليح هاد التنمر ..سغل انسان كي يضحك على انسان اخر ولا يتنمر عليه راهو انجاز بالعكس تنمرك مايعكس عليك إلا صورتك الحقيقية ..حقارتك وتفاهتك وصغر عقلك ..ارتقو وانضجوا وكونوا مثال يقتدى به امام الشعوب الاخرى ..لانكم والله بخصتو بينا امام الاجناس ..
من هنا اوجه سلامي وتحياتي لكل اهل وناس الجلفة وبوسعادة النوايل الاحرار ..نقولهم بارك الله فيكم ناس جود وكرم وضيافه ورجال باتم معنى الكلمة
