الجلفة وبوسعادة ..

أحيانًا التفاصيل الصغيرة لا تكشف لنا عن نفسها

هي تكشف عنّا نحن

عن طريقة نظرنا

و عن مقدار ما نحمله من وعي .. أو فراغ



في المثال الذي قدّمتِه

[ لافتة طريق

رقم

مسافة بين مدينتين ]

تحوّلت فجأة إلى مادة ضحك

و سبب للتنابز

و كأننا أفرغنا كل همومنا فيها

و تركنا ما هو أثقل و أحقّ بالنقاش ..



ما حدث مع هذه اللافتة

ليس قضية أرقام و لا مسافات

بل مرآة عاكسة لعقلٍ اعتاد تضخيم التفاهة

و التغاضي عن القيم

106 كيلومترًا لم تكن يومًا إهانة

لكن العيب في العقول التي اختارت أن تجعل منها لقبًا و سلاحًا - إن صح القول -

الرقي يبدأ حين نعرف متى نتجاوز و متى نصون كرامة بعضنا

حتى في المزاح ..

من المؤلم أن يتحول التنمر إلى ضحك جماعي

و أن يُختزل الإنسان في نكتة .. لم يخترها و لم يصنعها

متناسين أن الكلمة جرح ، و أن السخرية قد تهدم ما لا يرمّمه اعتذار

[ دون التطرق إلى رأي الدين من كل هذا

فنحن أمة خُوطبت بالأخلاق و بالرحمة ]



آه يا كــاري .. وش راهي رافدة البلاد ..

السؤال المطروح هنا : إلى أي مسافة وصل وعي الشعب ؟

و لماذا كل هذا التقديس للتفاهة و الحُمق .. !!

مؤسف أن نحتاج إلى تذكير أنفسنا

بأن الضحك ليس دائمًا براءة

و أن التنمّر مهما تلون يبقى انعكاسًا لصاحبه لا لمن وُجّه إليه

- كما قلتِ -

تحية صادقة لكِ على غيرتكِ

و على هذا الصوت العاقل وسط الضجيج



تحية لأهل الجلفة و بوسعادة

ناس الأصل ، و الجود ، و الكرامة

مدن تُعرف بأهلها و بذاك العمق الذي لا تراه العيون السطحية ..

و تحية لكل من يفهم

أن المدن .. مثل البشر