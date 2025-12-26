أنا والسِّيجارة..

مَحْبُوبَتِي سَيِّدَةٌ أَنِيقَةٌ..

لهَا عبِيرٌ آسرٌ..

وأنا على خُطاها سائرٌ..

أنا مُبتلًى.. بها وَلِهَا..

أنا عَاشِقٌ..

فِي بَحْرِهَا غَرِيقْ..

وأُمّها مِن بلدِ المَايَا العريقْ..

مشهورةٌ باسمٍ جميلٍ..

فيهِ نغَمْ..

بِلَهجَةِ الإسبانِ يُنْطَقْ:

نِيكُوتِيَانَهْ..

مَعْشُوقَتِي كَانَ اسْمُهَا سِيجَارُو..

صَارَ اسمُها سِجَارَةْ..

رفيقتي في اللّيل والنّهارْ..

فلا أطيقُ بُعْدَهَا..

ليومٍ واحدٍ..

وفَقْدُهَا خَسَارَة..

أصَابعي الثّلاثْ..

تزُفّها برِقّةٍ إلى فَمِي..

ألثُمُهَا..