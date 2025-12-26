أنا والسِّيجارة..

تحيّة طيّبة../
قصيدةٌ كتبتُها اليوم..
صباح الجُمعة 26/12/2025
تفاعُلا وهديّة للأخ @aljentel بعدما نشر موضوعا محفّزا إيجابيا عنونه: تعال يا مدخن ...
...

فقلت فيها:

مَحْبُوبَتِي سَيِّدَةٌ أَنِيقَةٌ..
لهَا عبِيرٌ آسرٌ..
وأنا على خُطاها سائرٌ..
أنا مُبتلًى.. بها وَلِهَا..
أنا عَاشِقٌ..
فِي بَحْرِهَا غَرِيقْ..
وأُمّها مِن بلدِ المَايَا العريقْ..
مشهورةٌ باسمٍ جميلٍ..
فيهِ نغَمْ..
بِلَهجَةِ الإسبانِ يُنْطَقْ:
نِيكُوتِيَانَهْ..
مَعْشُوقَتِي كَانَ اسْمُهَا سِيجَارُو..
صَارَ اسمُها سِجَارَةْ..
رفيقتي في اللّيل والنّهارْ..
فلا أطيقُ بُعْدَهَا..
ليومٍ واحدٍ..
وفَقْدُهَا خَسَارَة..
أصَابعي الثّلاثْ..
تزُفّها برِقّةٍ إلى فَمِي..
ألثُمُهَا..
أشُمُّ رِيحَهَا..
أَمْتَصُّ رِيقَهَا..
تصيرُ في دمِي..
فَأَنٌتَشِي...
أَسْلُو هُمُومِي..
وَكُلَّ شِي..
وَتَعْتَلِي وَجْهِي نَظَارَة..
سِجَارتِي صَغِيرةٌ في حَجْمِهَا..
لَكِنَّهَا.. بِفِعْلِهَا جَبّارَةْ..
هِيَ مَلْجَئِي..
فِي مَنْشَطِي وَمَكْرَهِي..
أَدْمَنْتُهَا..
فَصِرْتُ عَبْدَهَا..
لا أَمْلِكُ العِتَاقَ مِنْ أَصْفَادِهَا..
وَلاَ تَحَرُّراً.. كَرَّرتُهُ تِكْرَارَا..
وَدَارَ بَيْنَنَا تَجَاذُبٌ..
مَدٌّ وَجَزْرٌ..
صَدٌّ وَوُدٌّ..
لَكِنَّنِي أَعُودُ كُلَّ مَرَّةٍ..
إِلَى وِصَالِهَا..
مُخْتَلِقاً أَعْذَارَا..
لَكِنَّ صَوتاً دَاخِلِي..
قَد انْبَرَى يَدُقُّ لِي إنْذَارَا..
أَنِ اسْتَفِقْ.. وانْظُرْ إِلَى مَا صَارَ..
فَالجِسْمُ ذَا أَمَانَةٌ..
تَسَمَّمَتْ أَعْضَاؤهُ..
يَكَادُ أَنّ يَنّهَارَ..
وَحِينَهَا أيْقَنْتُ أَنِّي مُسْرِفٌ..
وَأَنّهَا مُهْلِكِي..
فالعلمُ بيّن ضُرّها..
وقدّم الإعْذَارَ..
أَنّ السِّجَارَةَ قَاتِلٌ..
وَعَدَّدَ الأَخْطَارَ..
فسألتُ نَفْسِيَ قَائِلاً..
إِلَى مَتَى تَسْوِيفُكِ..
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ..
لِنَهْتَدِي وَنُحْرِزَ انْتِصَارَا..
فَقَالَ نَاصِحِي..
يَا صَاحِبِي أَبّشِرْ..
أَلَيْسَ رَبُّكَ رَاحِماً غَفّارَا..
أَلَيْسَ رَبُّكَ قَادِراً قَهَّارَا..
أَظْهِرْ لَهُ.. عَزْماً صَدُوقاً خَالِصاً..
وَقُلْ إِلَهِي..
أَتَيْتُ طائعاً..
مُنْكَسِراً مُخْتَارَا..
أَظِلَّنِي بِمَعِيَّتِكْ..
إِنِّي اتَّخَذْتُ قَرَارَا..
طَلَّقْتُهَا ثَلاثَةً..
تِلْكَ الخَبِيثَةُ..
لا أرِيدُ رُجوعَهَا..
أَكْمِلْ لِي رَبِّي المُبْتَغَى..
وَعَلَى الحَبِيبِ المُصْطَفَى..
أَزْكَى الصَّلاةِ.. وَآلِهِ..
وصحابةً أَخْيَارَا..

../



../
 
رائع ما أنجزت أناملك الذهبية و المميزة
 
ما اجملك يا امير
امير شعراء المنتدى
كتبت فابدعت و اجمعت فوفقت
نعم الكلام ما قلت خاصة في الختام
نسال الله العفو لكل من تعلمها فأدمنها
 
تسلم الأيادي على روعة ما جادت به اناملك
 
جميل وجدا
رائع انت يا امير ..
هنيئا لمن طلقها بالثلاث بس الخوف كل الخوفي ان يستردها ويدفع ثمن تصرفه
شكرا لك على هذه المقطوعه الباهيه …
 
آخر تعديل:
جميل ماخطه قلمك المبدع


الحمد لله لم أدخن طول حياتي
 
ماشاء الله ..شاعر زمانك
جميلة جدا كلماتك
فعلا ابدعت
 
اهنيك على هذه الملكة والسرعة في الانشاء بجودة وكمال وتمكن وابداع احطت بما تفرضه هذه العادة من سيطرة وتحكم على صاحبها كانها زوجة ظاهرها مرغوب وباطنها مذموم فطلاقها بالثلاث بدل التمسك بها بصابع ثلاث هو علاج المعظلة ونهاية الازمة وبداية مشرقة نحو ذهن صافي وجسد معافى
احسنت يا استاذنا الرمي والاصابة
 
بداية قراءة مقلقة سرعان ما تحولت لمتعة، من خلال السرد الجميل، والروح المرحة التي متعتنا من خلالها بهذا الابداع أحييك على الخطوة الجادة التي أخذتها.
ان شاء الله لا تجد محللا يردك إليها😸
يقلقني من يقول أنها (بلية)وهو من ابتلى نفسه بيديه، ومن يخبرك انه يستحيل تركها، وسرعان اصابته بخطر كبير يهدد صحته، يتركها فورا، ربي يهديهم.
 
أهلا بجميع ضيوفي..🎉❤️💐
سعيد بكم..
ولي عودة للترحيب والرّد عليكم جميعا

./
 
قال الامين محمد:
ما اجملك يا امير
امير شعراء المنتدى
كتبت فابدعت و اجمعت فوفقت
نعم الكلام ما قلت خاصة في الختام
نسال الله العفو لكل من تعلمها فأدمنها
إضغط للتوسيع...
أهلا بك أخي @الامين محمد
سعيد أنها راقت لك..
تواجدك وتعليقك يعني لي الكثير فأنت صاحب قلم وذوّاقة..

دمت وسلمت..👍
 
قال aljentel:
جميل وجدا
رائع انت يا امير ..
إضغط للتوسيع...
وأنت أروع وجنتل بحق..👍
قال aljentel:
هنيئا لمن طلقها بالثلاث بس الخوف كل الخوفي ان يستردها ويدفع ثمن تصرفه
إضغط للتوسيع...
كيف يستردّها والمُحلّل والمُحلّل له ملعون..
خي الإرادة.. والتوفيق من عند الله..
الله يوفقك..👍
قال aljentel:
شكرا لك على هذه المقطوعه الباهيه …
إضغط للتوسيع...
البهاء بوجود أمثالك أخي بندر..
فالحسن ما رأيتموه حسنا..
دمت وسلمت وغنمت..

../
 
قال أبو عاتكة:
اهنيك على هذه الملكة والسرعة في الانشاء بجودة وكمال وتمكن وابداع احطت بما تفرضه هذه العادة من سيطرة وتحكم على صاحبها كانها زوجة ظاهرها مرغوب وباطنها مذموم فطلاقها بالثلاث بدل التمسك بها بصابع ثلاث هو علاج المعظلة ونهاية الازمة وبداية مشرقة نحو ذهن صافي وجسد معافى
احسنت يا استاذنا الرمي والاصابة
إضغط للتوسيع...
طلتك بهية أخي @أبو عاتكة
وتحليلك تمام..
لا تحرمونا من تواجدكم..
دمتم وسلمتم..🙂👍
 
