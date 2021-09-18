أنا واللمة !

لهذا المنتدى وقع ومكانة خاصة في قلبي ،أحبه كما يحب أحدنا بيته و أعتبر كل أخ فيه أخ لي ،وكل أخت فيه أختا لي ،احترم أعضائه و مشرفيه و مدراءه ،و يسرني أني كنت ولازلت أحد أعضائه الأوفياء الذين لم يسجلو فيه ليعبرو أو يغادرو قد أغيب المدة الطويلة لكن الحنين يشدني من أذني ويعيدني كما تعيد الأم إبنها الشقي من بيت الجار الذي دخله دون إذن ،تجدني في مواقع التواصل الاجتماعي ،أتصفح و أعلق ،لكن قلبي دائما لم يكن لتلك المواقع أبدا لا أدري سبب خصوصية هذا المنتدى أو من أين جاء هذا التعلق لكنه الحب و الوفاء أو لربما لأنه المكان الوحيد الذي كنت فيه على سجيتي وحقيقتي بعيدا عن أي تزلف أو مراء ،أعتذر عن تقصيري ربما بسبب أو بأسباب لكن يبقى هذا المكان منزلي الذي أستطيع أن استريح فيه بكل هدوء بعيدا عن ضوضاء المواقع الأخرى .