أنا واللمة !

Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى بوح القلم الحر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,873
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
لهذا المنتدى وقع ومكانة خاصة في قلبي ،أحبه كما يحب أحدنا بيته و أعتبر كل أخ فيه أخ لي ،وكل أخت فيه أختا لي ،احترم أعضائه و مشرفيه و مدراءه ،و يسرني أني كنت ولازلت أحد أعضائه الأوفياء الذين لم يسجلو فيه ليعبرو أو يغادرو قد أغيب المدة الطويلة لكن الحنين يشدني من أذني ويعيدني كما تعيد الأم إبنها الشقي من بيت الجار الذي دخله دون إذن ،تجدني في مواقع التواصل الاجتماعي ،أتصفح و أعلق ،لكن قلبي دائما لم يكن لتلك المواقع أبدا لا أدري سبب خصوصية هذا المنتدى أو من أين جاء هذا التعلق لكنه الحب و الوفاء أو لربما لأنه المكان الوحيد الذي كنت فيه على سجيتي وحقيقتي بعيدا عن أي تزلف أو مراء ،أعتذر عن تقصيري ربما بسبب أو بأسباب لكن يبقى هذا المكان منزلي الذي أستطيع أن استريح فيه بكل هدوء بعيدا عن ضوضاء المواقع الأخرى .
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,646
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
أبناء اللمة الأوفياء احبوا اللمة من اجل اللمة ..
احببنا بيتا جمعنا من كل قطر
احببنا اشخاصا باتوا لنا الاقرب
مهما غبنا او تعثرنا نعود لهذا الحضن الدافي

تحية لكل لماوي اصيل
تحية ليك خويا حكيم

🌷🌷🌷🌷
 
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