محاجب حارين وسخونين ..

الديباج الرقيق
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
Reaction 15.6K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 20 جويلية 2016
- المشاركات
- 4,491
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 18
ابدأها ببسم الله ..
اولا حضرت العجينة ..
زوج كيلات سميد وكيلة فرينة ..
شوية سكر شوية ملح ..عجنت بالعجانة الكهربائية نحبها تكون معجونة ملي مليح ...
قسمتها الى كريات وحطيتهم يرتاحو ..
مريت الى الحشو ..درت بصل طوماطيش .زيت ملح توم فلفل معدنوس فلفل اخضر واحمر ..كل وحدة واش تحب دير ..حسب ذوقها ..لضيق الوقت ماصورتش الا لحظات الاخيرة ..بعد ماطيبت لاصوص وخليتها بردت ..زدت فورماج رابي
زيتون مقطع
فورماج شاف
وطو
وخلطت ..
هدو انا نديرهم من تالي مانطيبهمش ..بش الذوق تاعهم يبقى باين ..
هنا طيبتها صورتلكم حبة باش تشوفها كيفاش ...
بعد ماطابت كيفاش هداك الفورماج ذاب في وسطها ...
وبصحتكم ..