محاجب حارين وسخونين ..

الديباج الرقيق

الديباج الرقيق

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة


ابدأها ببسم الله ..


اولا حضرت العجينة ..
1000054203.webp



زوج كيلات سميد وكيلة فرينة ..
شوية سكر شوية ملح ..عجنت بالعجانة الكهربائية نحبها تكون معجونة ملي مليح ...
قسمتها الى كريات وحطيتهم يرتاحو ..
1000054203.webp

مريت الى الحشو ..درت بصل طوماطيش .زيت ملح توم فلفل معدنوس فلفل اخضر واحمر ..كل وحدة واش تحب دير ..حسب ذوقها ..لضيق الوقت ماصورتش الا لحظات الاخيرة ..بعد ماطيبت لاصوص وخليتها بردت ..زدت فورماج رابي
1000054206.webp

زيتون مقطع
1000054202.webp

فورماج شاف
1000054205.webp

وطو
1000054207.webp

وخلطت ..
هدو انا نديرهم من تالي مانطيبهمش ..بش الذوق تاعهم يبقى باين ..
هنا طيبتها صورتلكم حبة باش تشوفها كيفاش ...
1000054201.webp
1000054198.webp
1000054197.webp

بعد ماطابت كيفاش هداك الفورماج ذاب في وسطها ...

1000054196.webp
1000054194.webp
1000054195.webp

وبصحتكم ..🥰
 
المراحل جاو مخلطين شوية 😅
 
اهلا وسهلا بزوارنا الكرام ..تفضلوا
 
ماشاء الله تبارك الرحمن سلمت الايادي اختي
يعطيك صحة 🥰
 
هايلين يعطيك الصحة
نحبهم بزاف
فقط ملاحظة
اختي كارينا لافاش كيري مقاطعة
لو نستبدلها بنوع آخر يكون أفضل
سينون يسخفو يرحم ذيك اليد لي جهزتهم 🥀
 
الله يبارك عليك فحلة و نص كارينا
 
يعطيك الصحة
جاو يشهو
مناسبة مع الشتاء و البرد تع اليوم
في انتظار وصفات مميزة اخرى من مطبخك
....
 
يعطيك الصحة طباخة المنتدى
 
بارك الله فيك كــارين
سلمت يداك ..
 
قال ذات الشيم:
هايلين يعطيك الصحة
الله يسلمك
قال ذات الشيم:
نحبهم بزاف
كيف كيف
قال ذات الشيم:
فقط ملاحظة
اختي كارينا لافاش كيري مقاطعة
لو نستبدلها بنوع آخر يكون أفضل
ايه ..بصح هاد المتوفر عند الحانوت لي نتعاملو معاه للاسف ...
قال ذات الشيم:
سينون يسخفو يرحم ذيك اليد لي جهزتهم 🥀
يرحم والديك وربي يحفظك 😘
 
المعدنوس.. الزيتون.. غير مألوفة..
الطون.. ممكن.. لكن لحم مرحي أفضل بديل
يعطيك الصحة...
 
قال أمير جزائري حر:
المعدنوس.. الزيتون.. غير مألوفة..
الطون.. ممكن.. لكن لحم مرحي أفضل بديل
يعطيك الصحة...
كانت بكري لمحاجب فعلا محاجب .اما اليوم ..بدلوها كامل ...ولاو يضيفو امور لاعلاقة .حلبوها 🤣 احنا دارنا اذا ماكانش الفورماج والطو وهاد الصوالح ..انسى باش ياكلوها مستحيل ..لازم هادي طريقة ولا ماكانش ..وايه لحم ولا دجاج تاني يحبوه طبعا 😁 اكثر حاجه غايضتني في اطباقنا التقليدية هذا البريستيج والتحلاب ومنعرف واش ..هكذاك راح يضيعو الوصفات التقليدية مع تداول الاجيال متأكدة ..ربي يجيب لي فيها الخير وخلاص هذا واش نقولو. ..
مشكووور على المرور ومشاركتك اللطيفة ..مداخلاتك تخليني اخرج مابجعبتي 🤣🤣
 
تسلم أيديكِ أختي على الوصفة الشهية، لازمني جربها حسيت طعمها رح يجي غير شكل
ريتو صحة وهنا
 
وصلتني ريحتها ....
ما شاء الله عليك
تسلم ايدك
 
هادو محاجب مفرمجين
يعني مودارن
يشهو تسلم يديك اختي

