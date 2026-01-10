قصيدة " الوالدين " - بقلمي

الوالدين..
البحر: مجزوء الرّجز
...

إن كُنت تبغي مـغـنـمَـا
وللـجِـــنــان سُــلّــمـَـــا
فـوالـديـك اِلــزمهـُـمَـــا
وكُـــن رؤُوفـــاً راحمَـا
في ذِكـــرِهِ، بِــرَّهُــمَـــا؛
لــهُ الإلــــــهُ عَـــظَّـــــمَ
بــواوِ عـطــــفٍ عــــدّهُ
لـشُــكـــره مُــلازمَـــــــا
كُــن لـهُـمــا ظـلّــهُـمَــا
مـن كُـلّ شـرٍّ صُـنهُـمَـــا
مهـما بـذلـت لـن تَـفِـــــي
مِـعـشــارَ مـا قــد قـدّمَــا
وبــــابُ جــنّـــةٍ هُــمَــــا
لا تـنـتـظـــرْ أن تُحــــرمَ
يا تَـعْـــسَ من عـقّـهُــمَــا
حـتـمــاً سـيـغــدُو نـادمَــا


تحديث 08 جانفي 2026
تحديث 08 جانفي 2026

ماشاء الله تبارك الرحمن قصيدة رائعة جدا سامية المعنى بليغة الكلمة
ربي يحفظك شاعرنا الكريم ويجزاك خير
 
لا تنتظِر موتَهُ صل في الحياةِ أبًا
لا ينفعُ الدّمعُ عند القبرِ إن سُكِبا
....
ماشاء الله جميلة جدّا هي هذه الأبيات
فِعلا برّا الوالدينِ عظيم حتّى قال بعض العُلماء أنه كفارة للكبَائر
اللهم ارض عن والدينا وأرضهِما عنّا 🌱

عندي مشكلة في لوحة المفاتيح يا جماعة
اكتب و تعدل من رأسها دون أن أنتبه
لا تأخذوا عني كل كلماتي 😅
 
رائع انت وقصيدتك تعبر بشكل جلي عن المبتغى وهذه ميزه لا تتوفر إلا من لديه قدره شعريه وموهبه تمكنه من نظم القصيده كيفما شاء …
رائع انت …
 
السلام عليكم ورحمة الله
لك كل الثناء والاحترام والتقدير على كل هذا المجهود والاهتمام بالوالدين تحياتي
 
قصيدة مؤثرة تفيض بمعاني البر و الرحمة جزاك الله خير الجزاء
فقد ذكرتنا بفضل الوالدين و أحسنت تصوير مكانتهما العظيمة
كل الشكر و الدعم لك
....
 
كلمات جد مؤثرة وفقت جدا في انتقاء الكلمات الملامسة للمشاعر
**
ربي اغفر لوالديَّ .. ربي ارحمها كما ربياني صغيرا
 
الله يرحمهما
احسنت النظم
 
ربي يرحمك يا أبي الغالي
ربي يطول في عمرك يا أمي الغالية و يشفيك
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
 
قال سـارة:
ماشاء الله تبارك الرحمن قصيدة رائعة جدا سامية المعنى بليغة الكلمة
ربي يحفظك شاعرنا الكريم ويجزاك خير
إضغط للتوسيع...
أهلا @سارة
سعيد جدا بتواجدكم وتفاعلكم.. وأن ما كتبنا لقي استحسانا وصدى ونفع..
دمتِ وسلمتِ..
 
قال ذات الشيم:
لا تنتظِر موتَهُ صل في الحياةِ أبًا
لا ينفعُ الدّمعُ عند القبرِ إن سُكِبا
إضغط للتوسيع...
نعم صحيح.. نسأل الله التوفيق
قال ذات الشيم:

....
ماشاء الله جميلة جدّا هي هذه الأبيات
إضغط للتوسيع...
شكرا.. وسعيد بتفاعلكم..
قال ذات الشيم:
فِعلا برّا الوالدينِ عظيم حتّى قال بعض العُلماء أنه كفارة للكبَائر
اللهم ارض عن والدينا وأرضهِما عنّا 🌱
إضغط للتوسيع...
اللهم آمين..
قال ذات الشيم:
عندي مشكلة في لوحة المفاتيح يا جماعة
اكتب و تعدل من رأسها دون أن أنتبه
لا تأخذوا عني كل كلماتي 😅
إضغط للتوسيع...
لا بأس بالأخطاء الكيبوردية البسبطة..🤨🤔
 
قال aljentel:
رائع انت وقصيدتك تعبر بشكل جلي عن المبتغى وهذه ميزه لا تتوفر إلا من لديه قدره شعريه وموهبه تمكنه من نظم القصيده كيفما شاء …
رائع انت …
إضغط للتوسيع...
أهلا بالجنتل.. @aljentel
نسعد دوما بمروركم وبما تنثرون من طيب الكلام..
دمت وسلمت وغنمت من كل خير..
 
قال سعد نايلي:
السلام عليكم ورحمة الله
لك كل الثناء والاحترام والتقدير على كل هذا المجهود والاهتمام بالوالدين تحياتي
إضغط للتوسيع...
أهلا أخي @سعد نايلي
ولك الشكر والامتنان على المرور العطِر..
حياك الله وبياك ومن كل خير أعطاك..
 
قال ام أمينة:
قصيدة مؤثرة تفيض بمعاني البر و الرحمة جزاك الله خير الجزاء
إضغط للتوسيع...
أهلا أختي @ام أمينة
سعيد أنها راقت لكم..
وجزاكم بالمثل ويزيد من فضله
قال ام أمينة:
فقد ذكرتنا بفضل الوالدين و أحسنت تصوير مكانتهما العظيمة
إضغط للتوسيع...
واجبنا.. ولعله يكون من شكر النعمة التي حبانا الله بها..
ومهما قلنا وفعلنا لن نفيهما حقهما.
قال ام أمينة:
كل الشكر و الدعم لك
....
إضغط للتوسيع...
العفو..
والشكر والامتنان على الدعم..🤍👍💐
 
قال أم إسراء:
كلمات جد مؤثرة وفقت جدا في انتقاء الكلمات الملامسة للمشاعر
**
ربي اغفر لوالديَّ .. ربي ارحمها كما ربياني صغيرا
إضغط للتوسيع...
أهلا @أم إسراء
كل الشكر على المداخلة والثناء الطيب المشجع..💐👍
اللهم آمين
 
قال إلياس:
ربي يرحمك يا أبي الغالي
ربي يطول في عمرك يا أمي الغالية و يشفيك
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
إضغط للتوسيع...
أهلا @إلياس
اللهم آمين على دعائك..
وكل الشكر على التواجد والمتابعة..💐👍
 
