قصيدة " الوالدين " - بقلمي

الوالدين..
...
...
إن كُنت تبغي مـغـنـمَـا
وللـجِـــنــان سُــلّــمـَـــا
فـوالـديـك اِلــزمهـُـمَـــا
وكُـــن رؤُوفـــاً راحمَـا
في ذِكـــرِهِ، بِــرَّهُــمَـــا؛
لــهُ الإلــــــهُ عَـــظَّـــــمَ
بــواوِ عـطــــفٍ عــــدّهُ
لـشُــكـــره مُــلازمَـــــــا
كُــن لـهُـمــا ظـلّــهُـمَــا
مـن كُـلّ شـرٍّ صُـنهُـمَـــا
مهـما بـذلـت لـن تَـفِـــــي
مِـعـشــارَ مـا قــد قـدّمَــا
وبــــابُ جــنّـــةٍ هُــمَــــا
لا تـنـتـظـــرْ أن تُحــــرمَ
يا تَـعْـــسَ من عـقّـهُــمَــا
حـتـمــاً سـيـغــدُو نـادمَــا
