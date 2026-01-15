16 جانفي اليوم الوطنيّ لتعميم استعمال اللّغة العربيّة & الإنجازات.. التحدّيات.. الآفاق..

تحيّة طيّبة..💐🙂

يُصادف غدا الجمعة 16 جانفي اليوم الوطني لتعميم استعمال اللغة العربية في الحزائر..

للتذكير.. فقد صدر مرسوم رئاسي في سنة 1991 جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وهي ثابت من الثوابت الوطنية..

ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية اليوم مازلنا نراوح..

ماذا حققنا؟ وما الذي لم يتحقق؟

ألا تكفي 35 سنة لأمة حتى تستعيد لغتها وهويتها؟

لماذا لا يزال مسؤولون يتكلمون باللغة الفرنسية وكأنها لغتهم الأم؟ لماذا لا يُفرض الالتزام باللغة العربية على كل متكلم يُمثل الوطن.. أيّاً كان الموقع الذي يتكلم منه..

اليهود عليهم من الله ما يستحقّون من لعنات أخرجوا لغة ميتة من الأكفان وأحيوها.. وهي لغة التخاطب عندهم على المستوى الرسمي والشعبيّ.

أين الخلل؟

وإلى متى؟


../
تحديث 08 جانفي 2026

حياكم الله..💐❤️🤍
من هذا الموضوع أدعوا كل أهل اللّمة إلى تعريب مُعرّفاتهم..🙂
حتّى نكون عمليين.. على الأقل خطوة بسيطة..
..
ومن يوافق على تغيير مُعرّفه /اسمه الافتراضي/ يضع رداً هنا ويُبشّرنا.. 🎉💐
 
1768547710479.webp
 
1768547775056.webp
 
العربية ترسخت في التعليم و الإدارة و الإعلام لكن بقيت الفرنسية مسيطرة في العلوم و التكنولوجيا و التطبيق العملي للتعريب مازال ناقص
المشكلة في غياب قرار سياسي صارم يفرض العربية فبقيت الفرنسية مسيطرة بفعل إرث الإستعمار و الإزدواجية اللغوية
شكرا لك على الموضوع
...
 
قال ام أمينة:
العربية ترسخت في التعليم و الإدارة و الإعلام لكن بقيت الفرنسية مسيطرة في العلوم و التكنولوجيا و التطبيق العملي للتعريب مازال ناقص
المشكلة في غياب قرار سياسي صارم يفرض العربية فبقيت الفرنسية مسيطرة بفعل إرث الإستعمار و الإزدواجية اللغوية
شكرا لك على الموضوع
...
ومازالت ليست لغة الخطاب الرسمي..
مؤسف أن يتحدث وزراء إلى شعبهم بلغة أجنبية.. باستثناء رئيس الجمهورية. وقلة قليلة من الوزراء.. البقية مفرنسون..
 
للأسف تبقى بعض الادارات و الشركات
تستخدم للان في المراسلات و الوثائق اللغة الفرنسية.. حتى ولو طلب الموظف الوثيقة باللغة العربية فهذا غير متاح.. و يلجأ غالبا الى ترجمتها في جهات خاصة ..
قال أمير جزائري حر:
لماذا لا يزال مسؤولون يتكلمون باللغة الفرنسية وكأنها لغتهم الأم؟ لماذا لا يُفرض الالتزام باللغة العربية على كل متكلم يُمثل الوطن.. أيّاً كان الموقع الذي يتكلم منه..
ذكرت موقفا حصل في مكان العمل في مناسبة خاصة بالشركة.. تقدم أحد المسؤولين يلقي خطابا الظاهر باللغة العربية لكن تلك التهجئة و كأنه طفل في السنة الأولى الابتدائي.. حتى الارقام جهاد كبير ولم يستطع قراءة تاريخ 1971، حتى طلب منه أحد الحاشية أن يتكلم بالفرنسية فانطلق يغرد تغريدا لا مثيل له..
بارك الله فيك
 
قال أم إسراء:
للأسف تبقى بعض الادارات و الشركات
تستخدم للان في المراسلات و الوثائق اللغة الفرنسية.. حتى ولو طلب الموظف الوثيقة باللغة العربية فهذا غير متاح.. و يلجأ غالبا الى ترجمتها في جهات خاصة ..
مازال حزب فرنسا والمستلبون حضاريا..
مازالوا يقاتلون من أجل بقائها..
قال أم إسراء:
ذكرت موقفا حصل في مكان العمل في مناسبة خاصة بالشركة.. تقدم أحد المسؤولين يلقي خطابا الظاهر باللغة العربية لكن تلك التهجئة و كأنه طفل في السنة الأولى الابتدائي.. حتى الارقام جهاد كبير ولم يستطع قراءة تاريخ 1971، حتى طلب منه أحد الحاشية أن يتكلم بالفرنسية فانطلق يغرد تغريدا لا مثيل له..
بارك الله فيك
لكن لو تكون إرادة سياسية وقرار..
يروح يتعلمها في 6 شهور حفاظا على منصبه...
 
مؤسف جدا ان نرى شخصيات تمثل الدولة و هي تخاطب شعبها باللغة الفرنسية
وللاسف لا توجد قوانين و اجراءات صارمة تلزم هؤلاء باتخاذ العربية كلغة خطاب رسمية
فلو خاطبنا هؤلاء حتى باللهجة المحلية لكان أفضل بكثير
صدعو لنا رؤسنا بالكلام عن السيادة
و السيادة في اتجاه و لغة خطابهم لنا في اتجاه أخر

قال أمير جزائري حر:
لماذا لا يُفرض الالتزام باللغة العربية على كل متكلم يُمثل الوطن.. أيّاً كان الموقع الذي يتكلم منه..
لان الدولة العميقة المخفية الفاعلة في الجزائر من التيار الفرونكوفوني ..
وهذا التيار يرى ان الفرنسية أفضل من العربية
و للتاريخ راجعو فضيحة التيار الفرونكوفوني وتسريب اجوبة بكالوريا 92 لاجل الاطاحة بوزير التربية حينهاا علي بن محمد حين حاولل تنفيذ التعريب و تعيين الانجليزية كلغة اجنبية اولى مكان الفرنسية

ومن أراد أن يفهم الامر جيدا عليه ان يستمع لكلام الوزير االاسبق علي بن محمد


بارك الله فيك اخي امير
والله مافي احلا من الغة القران
لغة سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم لانبياء
والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك الغة القرشيه الهاشميه
واختارها الله لحكمه لظهور فيهم الفصاحه
 

