16 جانفي اليوم الوطنيّ لتعميم استعمال اللّغة العربيّة & الإنجازات.. التحدّيات.. الآفاق..

تحيّة طيّبة..
يُصادف غدا الجمعة 16 جانفي اليوم الوطني لتعميم استعمال اللغة العربية في الحزائر..
للتذكير.. فقد صدر مرسوم رئاسي في سنة 1991 جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وهي ثابت من الثوابت الوطنية..
ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية اليوم مازلنا نراوح..
ماذا حققنا؟ وما الذي لم يتحقق؟
ألا تكفي 35 سنة لأمة حتى تستعيد لغتها وهويتها؟
لماذا لا يزال مسؤولون يتكلمون باللغة الفرنسية وكأنها لغتهم الأم؟ لماذا لا يُفرض الالتزام باللغة العربية على كل متكلم يُمثل الوطن.. أيّاً كان الموقع الذي يتكلم منه..
اليهود عليهم من الله ما يستحقّون من لعنات أخرجوا لغة ميتة من الأكفان وأحيوها.. وهي لغة التخاطب عندهم على المستوى الرسمي والشعبيّ.
أين الخلل؟
وإلى متى؟
../
