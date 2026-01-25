يا اختي العزيزة ربي يبارك فيك وفي قلبك الصافي. كلامك بكاني لأنو خرج من أعماق الروح، والكلمة اللي تخرج من القلب تلحق للقلب. شوفي يا بنت بلادي، راني راح نجاوبك من أخ لأخته بكل صدق:



الرؤيا راهي "بشارة" ماشي "نذير شؤم"



أول حاجة، هذيك الرؤيا اللي شفتيها راهي من أروع ما يكون. قلتي بلي شفتي الكعبة (والكعبة هي الأمن والأمان) وشفتي خرفان (وهي رزق وبركة)، أما هذاك الريح اللي كان يرجعك، شوفيها من الزاوية الأخرى: الريح يرجع اللي راهو حاب يطلع! معناها أنتي راكي "مجاهدة". لو كان ما كنتيش حابة تطلعي، ما يرجعكش الريح. وصعود الدرج في المنام هو علو في الشأن، وكونك شفتي روحك في مكان يلمع، فهذا دليل على صفاء نيتك. ما تفسريهاش بلي "سوء خاتمة"، بالعكس، ربي وراك بلي الطريق صعيبة ولازمها صبر، ومادام شفتي الكعبة، فربي راهو يقولك "أنا هنا، ومعاك".







2. الفتور الإيماني.. سحابة صيف وتعدي



يا أختي، الفتور أمر طبيعي يصيب كبار العلماء، فما بالك بينا إحنا؟ النفس تكلّ وتملّ. أنتي في عمر الـ 23 كنتي "في قمة العبادة"، وذرك راكي في "مرحلة مراجعة". ما تلوميش روحك بزاف لدرجة الاكتئاب، لأنو "جلد الذات" هو اللي يخليك تهربي من الصلاة ومن ربي.







نصيحتي ليك: ابداي بخطوات صغيرة: صلي صلواتك في وقتها، وادعي ربي بكلماتك البسيطة. ربي يحب يسمع صوتك وأنتي "ضعيفة" ماشي غير وأنتي "قوية".

لا تملي من الإلحاح اكثري من دعائك



3. حكاية "الزواج والقلب اللي برد"



أنتي شفتي معاناة الوالدة ربي يحفظها، وهذا خلاك تخافي من المسؤولية ومن الطلاق. بصح تذكري بلي "أصابع يديك ماشي كيف كيف". ربي قادر يرزقك بالزوج اللي يعوضك ويحطك فوق راسو، ويكون هو "الجائزة" على صبرك في صغرك.



أما الرؤيا تاع الراجل اللي قالك "سآتي وأخطبك"، خليها في يد ربي. 27 سنة مازالك صغيرة ومازال الخير والقدام. الرزق يجي في وقتو، والمهم ذرك هو "صحتك النفسية".







4. خطوات عملية باش تخرجي من الضيق:



نقصي من الهاتف: هو "سراق الوقت" و"موت القلب". جربي تنحيه ساعة قبل النوم وساعة بعد الفجر.



الاستغفار بلا حساب: الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة ويجلي الهموم.



برّي بوالدتك: خلي دعواتها تكون هي "المصعد" اللي يطلعك في هذاك الدروج.



سامحي الوالد: قولي "ربي يهديه ويغفرلو"، ما تخليش الغل عليه يعطلك في طريقك لربي. هو غلط في حقكم، بصح أنتي كوني أحسن منو وأصلحي ما أفسده هو في قلبك.



يا أختي، والله غير ربي يحبك، ولو كان ما يحبكش ما يخليكش تكتبي هكذا وتبكي وتندمي. الندم هو "التوبة". أنتي ذرك راكي تبتي خلاص، امسحي دموعك وابداي صفحة جديدة مع ربي "بشوية".



