مشكلتي قصة الدرج الذي لم أصعده.. هل هي سوء خاتمة أم مجرد أوهام؟

سلام عليكم، إخوتي وأخواتي، أنا أختكم في الله حبيت نحكي قصتي بكل صدق، وإذا أخطأت ولا نسيت ربي يسمحلي.

أنا طفلة من بدايات العشرينات كنت حساسة ياسر وطبعي منطوية ومنعزلة، والعائلة كامل يقولوا عليا "عاقلة وهادية". بصح من الداخل كنت في صراع كبير مع نفسي، نلوم روحي على ذنوب وسيآت درتها في حق ربي ولا في حق الناس، وكنت نحاول ديما نحسن علاقتي بخالقي. ساعات نثبت وساعات نطيح، والبيئة اللي عشت فاها زادت عليا؛ دارنا كانوا بعاد شوية على الدين، ورغم أن والديا ناس طيبين وأمي تصلي بصح الطامة الكبرى كانت في بابا اللي معمروش علمني أن الصلاة فرض ولا حفظني القرآن ولا رباني تربية إسلامية، وهذا الشيء راني نقولو بمرارة وحزن كبير.

راني نحكي هكذا ماشي باش نفضح بابا، حاشا، بصح راني نحكي للإصلاح وللنصيحة. حبيت نقول لكل أب وأم وشاب وشابة: أصلحوا نفوسكم قبل ما تخمموا تربوا جيل، لأن البيت هو اللي يحدد مصير ولادكم. إذا كانت البيئة صالحة الطريق للصراط المستقيم يكون أسهل، وإذا كان كاين غفلة ولا مبالاة الخسارة تكون في الدارين، وهذا واش تعلمت من تجربتي.

المهم، كي كان عمري 23 ولا 24 سنة، علاقتي بربي بدات تتحسن ياسر بعد مجهود وتعب كبير كنت نحس برضا عظيم، كنت في الجامعة ملتزمة بقيام الليل وصلاة الفجر، نصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ونستغفر أكثر من ألف مرة في النهار. كنت نوض قبل الفجر بساعتين، نوقف بين يدين ربي ونقرأ سورة البقرة ولا آل عمران كاملة، ونرقد بكري بالأذكار وسورة الملك شوية ملتزمة كنت نطلع لسطح الدار في ظلام الليل ونبكي ونرفع يديا لربي ندعي بزوج حوايج: "يا ربي اهديني واغفرلي ذنوبي وسيآتي خاصة حقوق العباد، وارزقني زوج مؤمن مقيم في الخارج".

كنت نحس براحة موراها ما تتوصفش،
وعلما كنت نقيم الليل في "الكوزينة" تخيلو في الكوزينة لأننا فقراء، بصح الحمدلله. راني نكتب ونبكي كي تفكرت هذيك الأيام اللي خسرتها اليوم.

في هذيك الفترة، شفت في احد الليالي وانا نائمة شفت رؤيا مازالها في بالي: شفت روحي في مكان فيه دروج واسع وجميل يلمع كأنه نحاس، وكان كاين ريح قوية ياسر . كلما نطلع درجة ولا زوج الريح يغلبني وننزل، ما قدرتش نكمل الصعود. ومن جيهة أخرى شفت الكعبة الشريفة 🕋ومجموعة من الخرفان 🐏🐏 وسمعت صوت راجل بلهجة خليجية يقولي "سآتي وأخطبك"،'سآتي وأخطبك' جاوبته وقتلو "أنا من الجزائر" "أنا من الجزائر 🇩🇿" فرحت واستبشرت ونسيتها

فاتت السنين، وذرك راني في عمري 27 سنة، وتفكرت هذيك الرؤيا وحللتها في راسي وبكيت صدقوني بكيت دموعي نزلت بغزارة لاني تفكرت تلك الايام .
لانني أولاً، حتى لليوم ما جاني حتى نصيب.
وثانياً، ملي لحقت لـ 25 سنة دخلت في فتور إيماني رهيب. تركت قيام الليل، الأذكار، صلاة الضحى، وحتى الفجر وليت نتهاون فيه. وليت عايشة في خمول، كسل، اكتئاب، وقلق.. وليت مدمنة هاتف ونرقد ياسر وضاع وقتي في التفاهات والذنوب من عمر 25 سنة لليوم في جهاد نفسي ضعييف وماشية وعلاقتي بالله سيئة

اليوم راني خايفة ياسر ، نقول في قلبي مادام ما كملتش صعود الدروج في الرؤيا، معناها راني رايحة نموت على سوء خاتمة. راني في تشتت وصراع روحي كبير، ونلوم في روحي ليل ونهار ورغم الذنوب، والله ربي يعلم بلي قلبي يحب الآخرة وهدفي الوحيد نرجع لطريق ربي ونكون متخلقة وذات حياء.

اليوم راني حاسة روحي خاسرة، خسرت شبابي وخسرت علاقتي بربي، وهذه أعظم خسارة. خايفة نرحل من الدنيا وأنا هكذا، لأن الجنة غالية كثير وأنا نخاف من لسعة شمعة 🕯فما بالك بنار جهنم والعياذ بالله.

أما موضوع الزواج، فقلبي "برد" عليه. راني مفوضة أمري لله، إذا كان فيه خير يرزقني وإذا ما كانش يصرفه عني. صح راني حابة نكون "أم" ونعيش حياة طيبة مع راجل يستاهل، بصح كي شفت واش صرا لماما وكيفاه بابا سمح فينا وهي تعذبت وبكات ومسحت دموعها بروحها، وليت نخاف ياسر وخاصة من الطلاق وماما هي المناضلة اللي وقفت معانا ربي يحفظها ويغفرلها ويرزقها حجة ولا عمرة.

أنا اللي نحتاجه اليوم هو حاجة وحدة: نرجع لربي بصدق وإخلاص راني نكتب وبكيت قلبي تؤلم على خسارة تلك الايام الجميلة ونحارب في نفسي و يا ربي، إذا كنت ما كتبليش نطلع الدروج في المنام، أكتب لروحي تصعد ليك راضية مرضية مستبشرة

راني نستنى في آراءكم لعل كلمة طيبة من أصابع احدكم
تكون هي السبب في هدايتي وتجبر قلبي وتشد بيدي للطريق الصحيح. سامحوني طولت عليكم
سلام عليكم.
 
إبدئي اليوم بصلاة ركعتين "ندم وتوبة "، وتوبي الى ﷲ.
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيّاك الله أختي الغالية ..
لقد قرأت موضوعك سطرا سطرا وكل كلمة لها وقع في قلبي ..
حبيت نقولك القلب اللي يخاف من الله ومن سوء الخاتمة لا يُخذَل بإذن الله هو علامة خير، الفتور ليس علامة خسارة بل مرحلة من طريق الايمان والعبرة في الرجوع بعد السقوط حبيبتي ومن رجع يصدق الى الله في كل مرة قبِله الله وفرِح به💙 وباب التوبة ما زال مفتوحًا ما دام في الجسد روح ولم تظهر علامات الساعة الكبرى ..

توكلي على الله ابدئي بخطوة صغيرة، لا تطلبي من نفسك أن تعودي فجأة كما كنتِ ..
ابدئي فقط بـ فجر في وقته،
وذكر بسيط لا ينقطع،
وذنب تُغلقين بابه بصدق ..
الله طلب منا الصدق والاخلاص له وليس الكثرة ..
كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام " خير الأعمال أدومها وإن قلّ"
" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا "
واما الزواج فهو رزق وكل رزق يجي في وقتو الذي يختاره الله 💙
نسأل الله أن يجبر قلبك ويعيدنا إليه ردًّا جميلًا ويختم لنا ولكِ بخير وآتاكِ من كل ما سألتيه 🤍
 
ياااه يا أختي لوكان جا كل واحد يعلق حياتو بمنام شافو لوكان قاع رانا دخلنا في حيط..

ولأني سبق ودخلت في حيط خاصة كي شفت روحي رايحة مع جدي المتوفي .. كي نقولك حياتي ولات جحيم تاع الصح ولات جحيم.. ليس لصعوبة ما ممرت به ولكن لشدة سوط الفكرة التي تحولت إلى بعبع يومي يصيح داخل رأسي ... بصح في النهاية فات كلش ومازلت حية

الحاجة لي نقدر نقولهالك
اول حاجة كي يجيك هذاك المنام في راسك لا تسترسلي في التعاطي معه واقعدي مثلا تسبحي او تستغفري بنية تفريج هذا الابتلاء .. هو ابتلاء في النهاية
ثانيا
تخلي عن فكرة " وهم الكمال" بمعنى ماشي لازم تقومي ساعتين وتستغفري كثر من ألف مرة كما كنت ...وتبكي بخشوع في كل صلاة
خليك مبدئيا طبقي مبدأ أقل القليل... اسيدي نضبط روحي في الفروض بشكل أساسي برك .. نقرا لبغات صفحة وحدة ورد .. فيها خير وبركة المهم يكون عندك صدق في الشيء لي تعمليه
وادعي لروحك بقلب صادق.. ادعي دايمن بصوت المحتاج المنكسر وتحري اوقات الاجابة مثلا بين الاذان والاقامة ولا اواخر يوم الجمعة وهكذا..

طبيعي الانسان يفوت بمراحل فتور لكن المهم يخلي خيط ... يخلي رابط مع الله.. وشفتي هذيك اللقطة تاع كي تسجدي ولا ديري حاجة مليحة ويجيك وحد الصوت ولا وحد الاحساس تاع تكرهي روحك ولا تعيفيها لانك درتي ذنب وتحسي روحك متسخة لا تصلح لفعل اشياء جيدة .. عمرك ولا تروحي معرهذاك الصوت لأنها وسوسة حقيقية من وساوس الشيطان باش يثبطك برك


أسال الله أن يؤتيتك سؤلك ويوفقك لما يحبه ويرضاه ...
 
نصيحة لك عليك بالرجوع عما كنت من قبل و عليك بالتوبة إلى الله قبل فوات الأوان دعاء الله أن يثبتك على طاعته و مصاحبة الاخبار للرجوع إلى الله و إن شاء الله ربي يثبتك على طاعة الله و يرزقك زوجا يعنيك على طاعة الله
 
أولا أشكركِ على ثقتك و طرحك لمشكلتك هنا في المنتدى
أنتِ مررتِ بمرحلة إلتزام قوية ثم دخلتِ في فتور و ضعوف
و هذا خلاك تحسي بالذنب و القلق
الحل هو أنك ترجعي بخطوات صغيرة و ثابتة و غير بلعقل
المحافظة على الصلاة أولًا ثم قراءة القرآن و لو آيات و لا تنسي الذكر يوميًا
و تقليل مدة إستخدام الهاتف
و المهم الإستمرارية و عدم الإستسلام
و الله غفور رحيم
الله يهدينا و يغفر لنا و يعفو عنا
الإخوة والأخوات قبلي كفّاو ووفّاو
ماشاء الله
حبيت برك نقولك أن النفس اللوامة نعمة
رزق من الله صدقيني
تخيلي أن يستمر الإنسان في عصيانه بدون أدنى ذرة تأنيب ضمير ، مشكلة !
ويأخذه الله وهو على تلك الحال
أما أنت رزقت هذه النعمة والحمد لله
ولن يظلم ربّك أحدا
فلا تقلقي بإذن الله ستكون الأمور على ما يرام
فقط استمري في المجاهدة
لأن الانتكاسة تأتي كل مؤمن
كلنا بدون استثناء لا نثبت على حال
أحيانا بإيمان الصحابة
وأحيانا نستثقل الذّكر
ف ما تخليش الشيطان يضيقها عليك
والزواج رزق أيضا
أنت اسعاي بالدعاء وربي يرزقك
في الوقت الذي يراه مناسبا لك
ربما يخبؤ لك أحب الرجال إليه ، من يدري ؟ 😊
 
كل بني أدم خطاء و خير الخطائين التوابون
وحنا كامل مذنبون في حق نفسنا ومع الله و ربي غفور رحيم
حقوق الناس لا تغفر حتى ترد وان كانت غيبة فاصلاحها يكونا بذكر محاسن المغتاب
و الدعاء له دون ان يدري حتى لا تشتد الكراهية
انت ما شاء الله عليك صوامة قوامة و ربي يجازيك الجنة و دوما تكون هناك لحظات فتور في العبادة وليس انت فقط
صلحي ما بينك و بين الناس فقط وما ببنك و بين الله يغفرهولك بمجرد توبتك من الذنب و عدم العودة اليه
الرؤيا تفسر في تفسير الاحلام لابن سيرين و انا ارى انها بشرة خير لك
الزواج مكتوب مثل الموت بالاجل وانت لا زلت شابة و انا متيقنة ان الله سيرزقك بزوج صالح باذن الله
لا تدعي الفراغ يقتلك و يدمرك عيشي حياتك بين العمل و الامل والعبادة وتعمير الارض و ارفعي مستوى معيشتك لاجل نفسك ولاجل والدتك و تحري الحلال دوما
نتمنى نشوفك هنا يوما و قد غيرتي حياتك للافضل و انت مطمئنة
الا بذكر الله تطمئن القلوب
 
اضافة الى ما قله الاخوة قبلي انا ازيد حاجة
هته ليست رؤيا هذا حلم من الشيطان ليحزن قلب المؤمن
لان الرؤيا تكون في الحالات التالية
1- مبشرات تبشر المومن و تسعده و تدخل الفرح و البهجة على قلبه
2- تنبيهات تنبه المؤمن حتى يعود الى الطريق الصحيح
3- مثبتات تثبت المؤمن و تخبره انه على الصواب حتى لا يفتن

انت شفت حاجة معناها الشيطان يريد احباطك و يريد ان يزيغك عن طريق الهداية و التوبة
و فعلا هذا ما حصل لكن
مازالت كل الفرص امامك الان توبي و ارجعي و ربنا غفور رحيم
يحب توبة المومن و يغفر الذنوبه و زلاته
توبي و ارجعي الى الله هو الوحيد القادر على تحقيق كل امنياتك
الدنيوية و الاخروية
 
نقولك برك في سطر ولا سطرين كلام يمكن يغير إدراكك للأمور... ممكن يكون واحد فاعل خير كافي الناس شرو يصلي غير الفرائض ويصوم غير رمضان عند ربي أحسن من واحد يصلي وينفل ويصوم ثنين وخميس بصح ما سلموش منو الناس.

الأعمال بالنيات وعلى نياتكم ترزقون. أما المنام ننصحك تخرجي منو راهي صور ناتجة عن الحالة النفسية لي كنتي فيها.

ربي يفرج عليك.
 
يا اختي العزيزة ربي يبارك فيك وفي قلبك الصافي. كلامك بكاني لأنو خرج من أعماق الروح، والكلمة اللي تخرج من القلب تلحق للقلب. شوفي يا بنت بلادي، راني راح نجاوبك من أخ لأخته بكل صدق:

الرؤيا راهي "بشارة" ماشي "نذير شؤم"

أول حاجة، هذيك الرؤيا اللي شفتيها راهي من أروع ما يكون. قلتي بلي شفتي الكعبة (والكعبة هي الأمن والأمان) وشفتي خرفان (وهي رزق وبركة)، أما هذاك الريح اللي كان يرجعك، شوفيها من الزاوية الأخرى: الريح يرجع اللي راهو حاب يطلع! معناها أنتي راكي "مجاهدة". لو كان ما كنتيش حابة تطلعي، ما يرجعكش الريح. وصعود الدرج في المنام هو علو في الشأن، وكونك شفتي روحك في مكان يلمع، فهذا دليل على صفاء نيتك. ما تفسريهاش بلي "سوء خاتمة"، بالعكس، ربي وراك بلي الطريق صعيبة ولازمها صبر، ومادام شفتي الكعبة، فربي راهو يقولك "أنا هنا، ومعاك".



2. الفتور الإيماني.. سحابة صيف وتعدي

يا أختي، الفتور أمر طبيعي يصيب كبار العلماء، فما بالك بينا إحنا؟ النفس تكلّ وتملّ. أنتي في عمر الـ 23 كنتي "في قمة العبادة"، وذرك راكي في "مرحلة مراجعة". ما تلوميش روحك بزاف لدرجة الاكتئاب، لأنو "جلد الذات" هو اللي يخليك تهربي من الصلاة ومن ربي.



نصيحتي ليك: ابداي بخطوات صغيرة: صلي صلواتك في وقتها، وادعي ربي بكلماتك البسيطة. ربي يحب يسمع صوتك وأنتي "ضعيفة" ماشي غير وأنتي "قوية".
لا تملي من الإلحاح اكثري من دعائك

3. حكاية "الزواج والقلب اللي برد"

أنتي شفتي معاناة الوالدة ربي يحفظها، وهذا خلاك تخافي من المسؤولية ومن الطلاق. بصح تذكري بلي "أصابع يديك ماشي كيف كيف". ربي قادر يرزقك بالزوج اللي يعوضك ويحطك فوق راسو، ويكون هو "الجائزة" على صبرك في صغرك.

أما الرؤيا تاع الراجل اللي قالك "سآتي وأخطبك"، خليها في يد ربي. 27 سنة مازالك صغيرة ومازال الخير والقدام. الرزق يجي في وقتو، والمهم ذرك هو "صحتك النفسية".



4. خطوات عملية باش تخرجي من الضيق:

نقصي من الهاتف: هو "سراق الوقت" و"موت القلب". جربي تنحيه ساعة قبل النوم وساعة بعد الفجر.

الاستغفار بلا حساب: الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة ويجلي الهموم.

برّي بوالدتك: خلي دعواتها تكون هي "المصعد" اللي يطلعك في هذاك الدروج.

سامحي الوالد: قولي "ربي يهديه ويغفرلو"، ما تخليش الغل عليه يعطلك في طريقك لربي. هو غلط في حقكم، بصح أنتي كوني أحسن منو وأصلحي ما أفسده هو في قلبك.

يا أختي، والله غير ربي يحبك، ولو كان ما يحبكش ما يخليكش تكتبي هكذا وتبكي وتندمي. الندم هو "التوبة". أنتي ذرك راكي تبتي خلاص، امسحي دموعك وابداي صفحة جديدة مع ربي "بشوية".

 
