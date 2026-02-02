حين يختبر القدر قلب أم

امتحان القدر في قلب بيت صغير

في حياةٍ مليئةٍ بالتحديات، وفي قلب كل عائلة، توجد قصص صامتة نعيشها بعيدًا عن الأعين، لكن تأثيرها يكمن في أعماقنا.


في بيتٍ صغيرٍ مليءٍ بأصوات الأطفال، كانت أمّ تمشي بخطواتٍ متعبة، ويدها تمسح على بطنها المنتفخ حيث تنام طفلتها الرابعة بسلامٍ لا يعرف الخوف.
ابنتها البكر، ذات العشر سنوات، كانت تنظر إليها بعينين كبيرتين، تحاول أن تفهم لماذا صارت أمها أكثر صمتًا، وأكثر تعبًا.
ثلاثة أطفال صغار يركضون حولها، يضحكون، لا يعلمون أن القدر كان يكتب فصلًا قاسيًا في حياتهم.


في صباح يوم الإثنين 02/02/2026، لم يكن الخبر عابرًا…
كان السرطان الخبيث كلمةً ثقيلة، سقطت على القلب كالصاعقة.
لم تتألم الأم من نفسها بقدر ما تألمت من أجل أطفالها، من أجل الصغيرة التي لم تولد بعد، ومن أجل تلك الطفولة التي تخاف أن تُكسر باكرًا.


اختفت اللمة، وغاب الحضور، لا لأن القلوب ابتعدت، بل لأنها انشغلت بالدعاء، بالصبر، وبمحاولة التماسك.
كانت الأيام تمر ثقيلة، لكن الإيمان كان حاضرًا، يقول لهم:
الله أرحم… والله لا يضيع أجر الصابرين.

هذه زوجة أخي، ليست قصة تُروى ولا كلمات تُكتب للتأثر، بل واقع أعيشه منذ أسبوع كامل. كل يوم أحاول أن أتماسك، واليوم سمعت خبرًا تحاليل البيوبسي حطّمني من الداخل.😭
الألم ليس سهلاً، والخوف أكبر من الكلام، وكل ما أملكه الآن هو قلب موجوع ودعاء لا ينقطع.
الله يكون في عونها ويحفظ أطفالها.

دعواتكم لها،
ففي كل دعاء حياة،
وفي كل دمعة أمل،
والأجر عند الله،
وهو خير الحافظين.
 
الله يشفيها و يقويها و يحفظ أطفالها ويصبركم جميعًا
الله يشافيها و يعافيها يا رب.. إن شاء الله يعطيها الله الصحة والقوة لتجاوز المرض أولا ولتربية أطفالها..
كان الله في عونكم جميعا
 
الله يشافيها و يعافيها يا رب.. إن شاء الله يعطيها الله الصحة والقوة لتجاوز المرض أولا ولتربية أطفالها..
كان الله في عونكم جميعا
امين يارب جزاك الله خيرا دمتي في حفظ الله
 
اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا،اللهم ألبِسها ثوب الصحة والعافية،اللهم أذهب عنها البأس ربّ الناس، واشفِها أنت الشافي،لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا،اللهم خفّف عنها ألمها، واجعل ما أصابها رفعةً لها في الدرجات وتكفيرًا للسيئات،واحفظها بعينك التي لا تنام، واكتب لها العافية التامة والشفاء العاجل،
واجعل مرضها بردًا وسلامًا عليها.
 
نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما
هو الذي يقول له كن فيكون
الدعاء يغير القدر
ربي يكتب لي فيه الخير
 
ربي يشفيها يا رب العالمين
طهور !
ن شاء لله
 
ربي يثبتها ويقويها ويرفع الداء عنها الدعاء بلا انقطاع والله الشافي
الامر صعب ربي يكون في العون
 
أخي آدم.

إذا وقع القضاء فلا بُد من الرضى والتقبّل...
إنّما الصبر عند الصدمة الأولى..
أضف إلى ذلك أن التقبّل له دور مهم جدا في العلاج...
وكثيرون تعافوا ممن أعرفم..
وآخرون لم يُكتب لهم الشفاء..
هي شؤون الله في خلقه..
لي أخت توفيت في نوفمبر 2023 بذلك المرض الخبيث وعمرها 41 سنة... وتركت 3 أولاد.. بعد حوالي سنة من المعاناة..
الأمر ليس سهلا.. عايشت التجربة عن قرب..
كان الله معكم..
 
ربي يشفيها و يحفظها ويخليها لاولادها يارب
اللهم شفاء من عندك انك على كل شي قدير.
 
الله المستعان و عليه التكلان
والله لما اسمع بمرض احدكم او احد اقاربكم اتوجع
ربي يشفيها و يعافيها

فيه ادوية تقليدية يقال انها نافعة اسالوا عنها
مثل الشيح مع القهوة مرة
 
طهورا إن شاء الله اللهم شفاءا لا يغادر سقما
ربي يشافيها وترجع لولادها سالمة غانمة يارب🤲🏻
 
بين استبشارٍ بقدوم "آية" من الرحمن.. وابتلاءٍ يختبر الصبر والوجدان


"الحمد لله على فضله، والحمد لله على قضائه وقدره..

صح عيدكم يا الأحباب،

وشكراً لكل من سأل ودعا بظهر الغيب. في وسط هذه الأيام،

رزق الله أخي بمولودة جميلة كالقمر، أنارت بيتنا وأدخلت السرور على قلوبنا، فكانت لنا بشرى خيرٍ ونسمة أمل.

لكن الفرحة لم تكتمل كما تمنينا، فقد تأكدنا اليوم 23/03/2026 أن الوجع ما زال ينهش جسد الأم الغالية (زوجة أخي)، وأن المرض الخبيث قد نال من صحتها في خمس مناطق (خاصة الكبد).

رغم قسوة الخبر، إلا أن يقيننا بالله لا يتزعزع، فهو الذي أخرج هذه الروح الصغيرة للحياة، وهو القادر على أن يردّ لأمها عافيتها ويقرّ عينها برؤية ابنتها تكبر أمامها.

طلبُنا منكم اليوم ليس مجرد كلمات، بل دعوة صادقة من القلب

اللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء، ويا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اشفِ زوجة أخي شفاءً لا يغادر سقماً، وارفع عنها الضر، واجعل ما أصابها طهوراً ورفعة لها، واحفظها لابنتها وبيتها.



'أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء'..

فلا تبخلوا عليها بدعوة لعلها تكون ساعة استجابة."
وجزاكم الله خيرا
 
مبروك إزدياد المولودة
تتربى في عزكم
أتمنى الشفاء العاجل للأم
ان شاء الله ام امينة لكن المولودة حاليا تشرب حليب المباع ادعليها ربي تكبر بالسلامة الكاملة وجزاك الله خيرا​
 
