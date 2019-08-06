السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



الى المقبلات على الزواج : كيف تكسبين قلب أم زوجك



أكيد كل بنت مقبلة على الخطوبة أو الزواج أوّل حاجة تفكّر فيها هي شكل العلاقة اللي رايحة تكون بينها وبين أم زوجها و علاقتهما إما تكون علاقة طيبة، قائمة على الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين و هذه الأخيرة تكون في منتهى الحب و الاحترام و بها تضمني تعيشي سعيدة اني و زوجكي أو تكون علاقتكما كالقط و الفأر و تكون العلاقة بينكما متوترة و كل واحدة منكما تحمل في نفسها أو ضميرها أشياء سيئة و سلبية اتجاه الطرف الآخر

و أم الزوجة تأخد فكرة أن كنتها أخدت لها ابنها التي تعبت في تكبيره و تربيته و أن زوجة ابنها سوف تبعده عنها و تترصد لأقل خطأ لتتناوش معها

و تكون النتيجة حدوث خلافات و مشاكل كثيرة و لا متناهية و ممكن أن تؤدي الى الطلاق



الحل

لتكون علاقتك بحماتك علاقة طيبة قائمة على الحب والاحترام لازم تحطي في رأسك ان حماتك في مقام والدتك بالضبط، وإنك كما بتحترمي والدتك المفروض تحترمي حماتك طبعاً إنتِ حتقولي إن تصرفاتها بتضايقك وبتخليكِ أحياناً مش طايقة تسمعي سيرتها

انا اقولك انو فيه تفسير بسيط جداً لتصرّفاتها معاكِ بذلك الشكل و هذا التفسير اتركيه امامك دائما و انتي تتعاملي مع أم زوجك و هذه ام زوجك هي إمرأة و المرأة عندها مرض اسمه الغيرة و تبدأ هذه الغيرة بالظهور من اليوم الأول الذي خطب فيه ابنها أو اليوم عرسه لانها تحس انه سيتركها و يذهب لأخرى و تزداد حدة الغيرة خاصة إذا كان ابنها الوحيد و معظم الاوقات تكون من غير سبب

لهذا لابد ان تكوني إمرأة ناضجة و تعرفي تحافظي على بيتك و زوجك و حياتك بطريقة صحيحة و تعرفي كيف تقضي على غيرة حماتك و تعرفي كيف تكسبين قلبها و تخليها تحبك



اياكي ان تسمعي كلام الناس



كل بنت قبل زواجها تسمع حكايات عديدة من قريباتها او صديقاتها اللوتي سبق لهن و ان تزوجن عن سوء العلاقة بينهم وبين حماواتهم، ومع الأسف الشديد ليس كل الكلام اللي بتسمعه بيكون صح كله ممكن يخلي دماغها يدور فيها الوسواس

ولابد ان تعرفي ان في أمهات أزواج يتدخلون في الكبيرة و الصغيرة في حياة ابناءهم و هذا ما يسبب العديد من المشاكل و هنام امهات ازواج طيبات و متفهمات و تعامل زوجة ابنها على اساس انها بنتها



و اني داخلة على حياة جديدة اتركي كل ما سمعتيه من تجارب الناس جانبا و كوني واقعية و عيشي تجربتك بنفسك من دون اي سوء الظن من الاول

و لابد ان تكون بينكما لغة الحوار ان كنتي تسكنين معها في وقت فراغك دردشي معها و استمتعا بوقتكما و ان كنتي في سكن منفرد اتصلي بها من حين الى اخر لجعل علاقتكما طيبة

كما لابد ان تشجعي زوجك بالاتصال بأمه و زيارتها و شراء هدية لها من حين الى آخر دون مناسبة

في حال مرضها زوريها و اخدميها و قدمي لها المساعدة و اطبخي لها ما تشتهيه و بهذا سوف تحسكي بنت من بناتها و لست كنتها

و في بعض الاحيان تكوني تحكي انتي و حماتك و تقول كلام لا يعجبكي او يكون لها رأي مخالف لرأيك في بعض الأمور من الافضل انك تسكتي لتجنب التصادم بينك و بينها و بالتلي يتشكل مشكل

احرصي دايماً وإنتِ قاعدة قدام حماتك إنك تمدحي صفات زوجك وطباعه الجميلة و ذكريها انه اخذ تلك الصفات من عندها و احذري ان تعطيها عيوب ابنها او تتكلمي كلام سيئ عن ابنها





اتمنى ان تستفيدو من هذا الموضوع

لا تنسوني من صالح دعائكم



منقول للفائدة



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