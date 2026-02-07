تأملوا معي ميزان علام الغيوب
*(فمن أبصر فلنفسه)* 104 سورة الأنعام
*(من عمل صالحًا فلنفسه)* 15 سورة الجاثية
*(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)* 12 سورة لقمان
*(ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه)* 18 سورة فاطر
*(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)* 6 سورة العنكبوت
*(فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه)* 92 سورة النمل
*(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)* 38 سورة محمد
*(فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)* 10 سورة الفتح
*(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه)* 111 سورة النساء
"توضح لنا الآيات السابقة
على المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها
في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها"
*نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي*
لن تُعذر بتقصير الناس... وانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين دنياك اختبار لك وحدك
فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها .
والفوز بالجنة
*من قوانين محكمة يوم القيامة*
تعرَّف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها:
*1- الملفات غير سرية*
﷽
﴿ونُخرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابا يَلقاهُ مَنْشُورًا﴾ ...
*2- الحضور تحت حراسه مشدده*
﷽
﴿وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾...
*3-الظلم مستحيل*
﷽
﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾.. ...
*4- ليس هناك محامٍ يدافع عنك*
﷽
﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾..
*5- الرشوة والواسطة مستحيلة*
﷽
﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ﴾...
*6- لا يوجد تشابه أسماء*
﷽
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾...
*7- استلام النطق بالحكم باليد*
﷽
﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ﴾...
*8- لا يوجد حكم غيابي*
﷽
﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾...
*9- لا يوجد نقضٌ أو استئناف*
﷽
﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾...
*10-لا يوجد شهود زور*
﷽
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ...
*11-لا توجد ملفات منسيه*
﷽
{ أحْصَاهُ الله ونسُوهُ ۚ }
*12- ميزان دقيق للأعمال*
﷽
{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسبين }
*"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
