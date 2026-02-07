تأملوا معي ميزان علام الغيوب*(فمن أبصر فلنفسه)* 104 سورة الأنعام*(من عمل صالحًا فلنفسه)* 15 سورة الجاثية*(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)* 12 سورة لقمان*(ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه)* 18 سورة فاطر*(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)* 6 سورة العنكبوت*(فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه)* 92 سورة النمل*(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)* 38 سورة محمد*(فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)* 10 سورة الفتح*(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه)* 111 سورة النساء‏"توضح لنا الآيات السابقةعلى المسؤولية الفردية وتحمل نتائجهافي أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها"*نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي*لن تُعذر بتقصير الناس... وانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين دنياك اختبار لك وحدكفاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها .والفوز بالجنة*من قوانين محكمة يوم القيامة*تعرَّف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها:*1- الملفات غير سرية*﴿ونُخرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابا يَلقاهُ مَنْشُورًا﴾ ...*2- الحضور تحت حراسه مشدده*﴿وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾...*3-الظلم مستحيل*﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾.. ...*4- ليس هناك محامٍ يدافع عنك*﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾..*5- الرشوة والواسطة مستحيلة*﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ﴾...*6- لا يوجد تشابه أسماء*﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾...*7- استلام النطق بالحكم باليد*﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ﴾...*8- لا يوجد حكم غيابي*﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾...*9- لا يوجد نقضٌ أو استئناف*﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾...*10-لا يوجد شهود زور*﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ...*11-لا توجد ملفات منسيه*{ أحْصَاهُ الله ونسُوهُ ۚ }*12- ميزان دقيق للأعمال*{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسبين }"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار