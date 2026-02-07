تأملوا معي ميزان علام الغيوب

إلياس

*(فمن أبصر فلنفسه)* 104 سورة الأنعام

*(من عمل صالحًا فلنفسه)* 15 سورة الجاثية

*(ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)* 12 سورة لقمان

*(ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه)* 18 سورة فاطر

*(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)* 6 سورة العنكبوت

*(فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه)* 92 سورة النمل

*(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)* 38 سورة محمد

*(فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)* 10 سورة الفتح

*(ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه)* 111 سورة النساء

‏"توضح لنا الآيات السابقة
على المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها
في أوضح صورة وأقوى عبارة في تأكيدها"

*نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي*
لن تُعذر بتقصير الناس... وانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين دنياك اختبار لك وحدك

فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها .
والفوز بالجنة

*من قوانين محكمة يوم القيامة*
تعرَّف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها:
*1- الملفات غير سرية*

﴿ونُخرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابا يَلقاهُ مَنْشُورًا﴾ ...

*2- الحضور تحت حراسه مشدده*

﴿وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾...

*3-الظلم مستحيل*

﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾.. ...

*4- ليس هناك محامٍ يدافع عنك*

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾..

*5- الرشوة والواسطة مستحيلة*

﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ﴾...

*6- لا يوجد تشابه أسماء*

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾...

*7- استلام النطق بالحكم باليد*

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ﴾...

*8- لا يوجد حكم غيابي*

﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾...

*9- لا يوجد نقضٌ أو استئناف*

﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾...

*10-لا يوجد شهود زور*

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ...

*11-لا توجد ملفات منسيه*

{ أحْصَاهُ الله ونسُوهُ ۚ }

*12- ميزان دقيق للأعمال*

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسبين }
*🌹"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
 
و في سورة طه
" وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى "

نسأل الله العفو و العافية ..

بوركت أستاذ
 
مميزة في ردك
 
بارك الله فيك أخي الياس..
هي الموازين الحقّ..
لا تظلم مثقال ذرة... وكفى بالله حسيبا..
..
 
