عشر وصايا لاستقبال رمضان عشر وصايا لاستقبال رمضان

1 - تعرّف على فضائل شهر رمضان

تعرّف على شرف مكانته، فهذه المعرفة تجعلك تقدّره حق قدره وتغتنمه أحسن اغتنام. تذكّر أن رمضان شهر المغفرة والرحمة، كم أُعتق فيه من رقاب، وغُفرت فيه من ذنوب، ورُفعت فيه من درجات.

2- تعلّم أحكام الصيام

حتى تُكمِل صيامك وتؤديه على أكمل وجه. فالصائمون كُثر ولكن ثوابهم متفاوت، ومن أعظم أسباب التفاوت: إتمام الصوم بواجباته وسننه وآدابه. فانظر إلى هدي النبي ﷺ، واقرأ في كتب مختصرة تعرّفك ما تحتاجه من الأحكام.

3- التخفّف من الذنوب والمعاصي

فهي أكبر عائق لاغتنام مواسم الخير. جدّد التوبة قبل رمضان، وجدّدها في رمضان، بل في كل يوم، وأيقن أن رحمة الله قريبة من المقبلين عليه.

4- القراءة في سير الصالحين

كان سلفنا الصالح يغتنمون رمضان حق الغنيمة؛ قيامًا وقرآنًا وصدقةً وبِرًّا. قراءة سيرهم تحفّز النفس على التأسي بهم، فالنفس مولعة بالاقتداء.

5- النية الصادقة والعزيمة الجادة

اعقد النية من الآن على الجد والاجتهاد ومضاعفة العبادات. فإذا رأى الله صدق نيتك أعانك وسددك.

6- وضع أهداف واضحة للشهر

منها:

المحافظة على صلاة الجماعة والتبكير إليها.

قيام رمضان من أوله إلى آخره.

قراءة القرآن يوميًا.

الإكثار من الذكر والدعاء.

ومن فعل ذلك كان من الرابحين بإذن الله.

7- اختيار البيئة الصالحة

هيئ بيتك وصحبتك لتعينك على الطاعة. فالبيئة الصالحة خير معين على اغتنام الشهر.

8- التهيئة النفسية

حدّث نفسك عن فضل رمضان، واجعلها تشتاق إليه، ورغّبها في اغتنامه، فهو من أعظم مواسم زيادة الإيمان ورفعة الدرجات.

9- الإكثار من الدعاء

اسأل الله أن يبلغك رمضان، وأن يعينك فيه على الطاعة، وأن يفتح لك أبواب الخير. فالتوفيق كله بيده سبحانه.

10- إذا بلغك الله رمضان فاغتنمه

فقد فُتح لك باب من أبواب الجنة… فأسرع الدخول

---

ها هو رمضان أقبل … ففيه تتنزّل الرحمات وتفتح لنا بابٌ من أبواب الجنة، وتُصفّد الشياطين. فلا تجعل هذا الشهر يمرّ كغيره، بل اجعله نقطة تحوّل في حياتك، وبدايةً جديدة لقلبٍ أقرب إلى الله.

تذكّر… قد لا ندرك رمضان القادم، فاغتنم هذا الشهر وكأنه آخر رمضان لك

اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من المقبولين.