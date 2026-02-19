01 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الأوّل - آيةُ الدُّعَــاء -

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
182759

123800

عســــــاكم بخير رواد اللمة الجزائرية

رمضانكم مبارك
كل عام و أنتم بخير

" الليل أُنسٌ و النهارُ سكينةٌ
ليت الزمانَ جميعهٌ رمضانُ "

أهلا بكم في العدد الأول من سلسلتكم الرمضانية
~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~

هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..
أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..
فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،
و لو وقفنا عندها قليلًا
لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..

182797


الآية التي نتوقف عندها اليوم ..
قوله تعالى :
﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
[ البقرة : 185 ]


أحَب آيات الدعاء في القرآن ..
حين تقرأ
﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ قريبٌ منك
يسمع دعاءك الخافت ليلًا
يرى دموعك الحارة و أنت ما بيدك حيلة
تلجأ إليهِ بيقين ثابت - أنه الله - قريب ، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، يعلم همه ، حزنه ، وما ألمّ به
يحب أن يدعوه عبده ، و يتقرب إليه ..
﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

جاء في تفسير هذه الآية ..
أن يا أيها النبي إذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ منهم ، عالم بأحوالهم ، سامع لدعائهم ..
فلا يحتاجون إلى وسطاء ، و لا إلى رفع أصواتهم
أُجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في دعائه ، فلينقادوا لي و لأوامري ، و ليثبتوا على إيمانهم
فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي
لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية و الدنيوية

182797


أتذكر آياتٍ مشابهة - عن الدعاء - في سورة مريم
﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا ، الذي كان يدعو الله نداءً خفيًا - سرًا -
ليكون أكمل و أتم إخلاصًا لله ، و أرجى للإجابة
أن يرزقه الولد
رغم ظاهر الأمور من كبر سنه و عدم قدرة زوجه على الولادة و الحمل
لكنه ألحّ في دعاءه - أراد الولد -
﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
ليرث هذا الولد النبوّة عني ، و يرثها من آل يعقوب عليه السلام ، و صيِّره - يا ربِّ - مرضيًّا في دينه و خلقه و علمه
فرزقه الله يحيى نبِيًا

182797


و أنت - أخي/أختي اللمّاوي(ة) - ؟ كيف تخاطب آيات الدعاء روحك ؟
أنت الذي تظن الآن أن طلبك مستحيل ، و أمنيتك كبيرة
و مصيبتك لا تحُلها عنك إلا معجزة ، و حزنك واقفٌ في حلقك - تتذوق مرارته كل ليلة - و أحلامك صعبة
كيف تظن و هو - سبحانه - يقول ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أسمعك ، فادعوني ، و لا تمل دعائي ، و اجعل في قلبك صدقًا بالغًا ، و يقينًا عظيمًا
إني أجيب دعوة عبدي إذا دعاني


+


إذا أُلهمت أن تدعو الله فإن الإجابة معه
كما قال عمر رضي الله عنه : " أنا لا أحمل همَّ الإجابة ، و إنما أحمل همَّ الدعاء ، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه "

الدعوات الصادقة جندٌ لا يغلب

هذا رمضان آخر ، رُزِقت قيامه و صيامه ، فادعو الله بما شئت ، لا تمل الدعاء
و لا تقل لم يستجاب - و تيأس -
قال صلى الله عليه و سلم : " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي " [ رواه البخاري ]

هو سبحانه أعلم بحالك
قد يجيب الله الدعوة و يدفع بها شرًا كان سيقع على الإنسان لو لم يدع ،
و قد يستجيب الدعوة و يدخرها لصاحبها إلى يوم القيامة
فلا ينبغي الاستعجال و ترك الدعاء

[ عذرا على الإطالة .. لكنّه كان يستحق ]


تحيّة طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]

do.php







 
توقيع لمعانُ الأحداق
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع لمعانُ الأحداق
مَن له قصة ملهمة حدثت معه أو مع أحد معارفه
عن الدعاء و الاستجابة فلتيفضّل ..
تشجيعًا لمن يئس و ملّ

غير ذلك
أهلا بكم جميعًا
بمن مرَّ و قرأ
و بمن ترك ردًا أو دعا لنا خيرًا

تحيّتي
 
توقيع لمعانُ الأحداق
اووووو يا لمعان الاحداق فعلا ابهرتني بهذا الموضوع الرائع والمفيد والفمرة الجميلة
جعله الله في ميزان حسناتك
ان شاء الله لي عودة مع قصة دعاء واستجابة
تحية وتقدير
 
توقيع Oktavio_hinda
في قرية صغيرة أنهكها الجفاف كان يونس يجلس كل مساء عند حافة الحقل اليابس يقلب التراب بيديه وكأنه يبحث عن أمل ضائع
خسر زرعه عاما بعد عام وتراكمت الديون حتى بدأ الشك يتسرب إلى قلبه
في ليلة طويلة فتح المصحف فوقعت عيناه على قوله تعالى:
﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ – سورة الطلاق
أغلق المصحف وبقيت الآية مفتوحة في صدره
قال لنفسه: لعل المخرج ليس في الأرض… بل في قلبي أولا
في اليوم التالي ذهب إلى صاحب الدَّين وطلب مهلة بلطف ووعده أن يسدد ولو قليلا كل شهر
ثم بدأ يعمل في أي شيء يجده حتى لو لم يكن من عادته
كان كلما تعب ردد الآية وكأنها حبل يشده من حافة اليأس
مرت أسابيع بلا مطر…
لكن حدث ما لم يتوقعه
زار القرية تاجر يبحث عن عمال لمشروع زراعي في أرضٍ قريبة من نهر
اختار يونس لما رأى فيه من أمانة واجتهاد
لم يكن ذلك المخرج الذي تخيّله لكنه كان رزقا من حيث لا يحتسب
بعد أشهر عاد إلى حقله لا ليزرعه فقط بل ليغرس فيه يقينا جديدا
فهم أن التقوى ليست انتظار السماء لتمطر
بل أن تثبت وأنت ترى الأرض قاحلة وتؤمن أن خلف القحط تدبيرا لا تراه
ومنذ ذلك اليوم كلما ضاق به أمر لم يبحث عن المخرج بعينيه بل بقلب تعلم أن يثق


مشاركة متواضعة اتمنى ان تنال اعجابكم

رمضان كريم لكل من مر من هنا
 
توقيع Oktavio_hinda

المواضيع المشابهة

الطيب الجزائري84
  • مغلق
رَمَضَانُ شَهْرُ الدُّعَاء
المشاركات
3
المشاهدات
2K
إلياس
إلياس
ناصر dz
  • مغلق
الدعاء في رمضان
المشاركات
1
المشاهدات
460
إلياس
إلياس
لؤلؤة قسنطينة
سلسلة {وَقفَة مع آية} الثامن من رمضان
المشاركات
7
المشاهدات
850
لؤلؤة قسنطينة
لؤلؤة قسنطينة
لؤلؤة قسنطينة
سلسلة {وَقفَة مع آية} الثاني من رمضان
المشاركات
12
المشاهدات
1K
بشرى ملاك
بشرى ملاك
لؤلؤة قسنطينة
سلسلة {وَقفَة مع آية} الثالث من رمضان
المشاركات
8
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
العودة
Top Bottom