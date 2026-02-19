01 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الأوّل - آيةُ الدُّعَــاء

في العدد الأول

في العدد الأول

كل عام و أنتم بخير "

كل عام و أنتم بخير "

الآية التي نتوقف عندها اليوم .. قوله تعالى :

الآية التي نتوقف عندها اليوم .. قوله تعالى :

الآية التي نتوقف عندها اليوم .. قوله تعالى :

﴿

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

﴾

[ البقرة : 185 ]





أحَب آيات الدعاء في القرآن ..

حين تقرأ

﴿

فَإِنِّي قَرِيبٌ

﴾ قريبٌ منك

يسمع دعاءك الخافت ليلًا

يرى دموعك الحارة و أنت ما بيدك حيلة

تلجأ إليهِ بيقين ثابت -

أنه الله

- قريب ، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، يعلم همه ، حزنه ، وما ألمّ به

يحب أن يدعوه عبده ، و يتقرب إليه ..

﴿

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

﴾



جاء في تفسير هذه الآية ..

أن يا أيها النبي إذا سألك عبادي عني

فإني قريبٌ منهم

، عالم بأحوالهم ، سامع لدعائهم ..

فلا يحتاجون إلى وسطاء ، و لا إلى رفع أصواتهم

أُجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في دعائه ، فلينقادوا لي و لأوامري ، و

ليثبتوا على إيمانهم

فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي

لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية و الدنيوية







أتذكر آياتٍ مشابهة -

عن الدعاء

- في سورة مريم

﴿

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا

﴾

هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا ، الذي كان يدعو الله نداءً خفيًا -

سرًا

-

ليكون أكمل و أتم إخلاصًا لله ، و أرجى للإجابة

أن يرزقه الولد

رغم ظاهر الأمور من كبر سنه و عدم قدرة زوجه على الولادة و الحمل

لكنه ألحّ في دعاءه -

أراد الولد

-

﴿

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

﴾

ليرث هذا الولد النبوّة عني ، و يرثها من آل يعقوب عليه السلام ، و صيِّره -

يا ربِّ

- مرضيًّا في دينه و خلقه و علمه

فرزقه الله يحيى نبِيًا







و أنت -

أخي/أختي اللمّاوي(ة)

- ؟ كيف تخاطب آيات الدعاء روحك ؟

أنت الذي تظن الآن أن طلبك مستحيل ، و أمنيتك كبيرة

و مصيبتك لا تحُلها عنك إلا معجزة ، و حزنك واقفٌ في حلقك -

تتذوق مرارته كل ليلة

- و أحلامك صعبة

كيف تظن و هو -

سبحانه

- يقول ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ أسمعك ، فادعوني ، و لا تمل دعائي ، و اجعل في قلبك صدقًا بالغًا ، و يقينًا عظيمًا

إني أجيب دعوة عبدي إذا دعاني

+



إذا أُلهمت أن تدعو الله

فإن الإجابة معه

كما قال

عمر رضي الله عنه

: "

أنا لا أحمل همَّ الإجابة ، و إنما أحمل همَّ الدعاء ، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه

"



الدعوات الصادقة جندٌ لا يغلب

هذا رمضان آخر

، رُزِقت قيامه و صيامه ، فادعو الله بما شئت ، لا تمل الدعاء

و لا تقل لم يستجاب -

و تيأس

-

قال

صلى الله عليه و سلم

: "

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي