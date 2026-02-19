في ضيافة أم المؤمنين ⁦✿ حارسة القرآن ⁦✿ العدد الأول من سلسلة "في استضافة صحابي"

اليمامة_الزرقاء

اليمامة_الزرقاء

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكنّ ورحمة الله وبركاته ..
مُبارك عليكم الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات وأعاننا على صيامه وقيامه تقبل الله منا ..
في هذه الليلة .. نطرق باب بيتٍ من بيوت النبوّة
بيت كان القرآن يُتلى فيه بخشوع وروحانية ..
وحُفظت بين جدرانه أعظم أمانة عرفتها الأمة
نجلس قليلًا .. عند ابنة عُمر الفاروق رضي الله عنه
وعند أمّ من أمهات المؤمنين ..
لكن قبل ذلك .. عند امرأةٍ شهد لها الله
إنها🌹" السيّدة حفصة رضي الله عنها "🌹حين يُذكر اسمها يتبادر إلى الذهن أنها ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنها زوجة رسول الله ﷺ
لكن حجم مقامها لم يُصنع بالنسب .. بل بالعبادة ..
نشأت في بيت مليء بالإيمان وهاجرت في سبيل الله مع والدها
وذَاقت ألم الفقد حين تُوفي زوجها خُنيس بن حذافة رضي الله عنه متأثرًا بجراح غزوة أُحد ..
ثم اختارها الله لتكون في بيت النبوة ..
غير أن أعظم ما يُتأمل في سيرتها .. تلك الشهادة النبويّة الخالدة ..
حين طلّقها النبي ﷺ طلقةً واحدة،نزل جبريل عليه السلام قائلا لرسول الله ﷺ :«راجع حفصة، فإنها صوّامة قوّامة، وإنها زوجتك في الجنة».
لم يكن مقامها عند الله بسبب النسب فقط
ولا لكونها ابنة الفاروق .. بل لأن صلاحها وعبادتها رفعاها ..
ثم تمضي الأيام .. ويُجمع القرآن بعد وفاة النبي ﷺ، فتكون حفصة رضي الله عنها المرأة التي اختارها الله لحفظ القرآن
وظلت هذه الأمانة في بيتها، محفوظة بعناية، حتى جاء زمن جمع المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستُنسخ منها المصحف الإمام ..
ليس غريبًا أن تحفظ أعظم كتاب امرأةٌ عاشت مع آياته قيامًا وسجودًا، وخلوةً مع الله سرًّا وعلانيةً ..
لقد كانت:
▫️كثيرة الصيام
▫️ طويلة القيام
▫️ عالمة بالقرآن
▫️ راوية للحديث
▫️ قوية الشخصية كأبيها
▫️ شديدة في الحق لكن بصدق
حتى قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها " إنها ابنة أبيها "
وروت عن النبي ﷺ عددًا من الأحاديث
وكانت من القلائل التي يعرفن القراءة والكتابة بتشجيع من زوجها سيد الخلق ﷺ
وهكذا 🌸
نغادر اليوم بيت أم المؤمنين .. لكننا نحمل معنا وصيّة صامتة ..
أن المكانة لا تُصنع في المجالس،
بل في الخلوات ..
وأن من صدق مع الله سرًّا،
رفعه الله ذكرًا وأثرًا ..
رضي الله عن أم المؤمنين حفصة،
وجمعنا بها في دار كرامته ..
والسلام عليكنّ ورحمة الله وبركاته ..
 
رضي الله عنهم جميعا
بارك الله فيك على موضوعك القيم و المميز
 
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
جميل و مدهش
رضي الله عنها و عن ابيها و عن سائر الصحابة
كيف و هي زوجة النبي صلى الله عليه و سلم
و بنت ابيها الفاروق عمر
ليت اخواتنا و بناتنا يقرأن عن عظماء صدر الاسلام
و يدركن انهن القدوة الحق و الطريق الاصوب

ننتظر المزيد اخيتي بل نطمع في المزيد
بارك الله فيك و نفع بك و جعلها في ميزان حسناتك
 
توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

السلطانة
العدد الأول من سلسلة ظاهرة خطيرة للنقاش
2
المشاركات
29
المشاهدات
3K
ام عبد الله
ام عبد الله
السلطانة
العدد الأول من سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!
المشاركات
18
المشاهدات
2K
السلطانة
السلطانة
السلطانة
العدد الأول من سلسلة نقاشات حول الحمل-المرحلة الأولى الوحم-
المشاركات
8
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
Autumn leaves
  • مغلق
العدد الأول من سلسلة قلم ذهبي في ضيافتنا .. مع الأختين يلوو شيش ، و ONjINE
المشاركات
12
المشاهدات
2K
Autumn leaves
Autumn leaves
السلطانة
نتائج العدد الأول من سلسلة شنطة وصاحبتها في ورطة
المشاركات
8
المشاهدات
2K
ريحـان
ريحـان
العودة
Top Bottom