|| همسَة || .. كُن من القانِتين .. ~ نوافِل الطاعَات ~

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو متألق ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير ..

صلاة القيام في الليل شرف المؤمن
و هي صلاة الخاشعين و القانتين لله رب العالمين

و لو بركعات يسيرة .. أثرها على النفس عجيب عجيب
حتى أنّك لترى أثر هذه الركعات في سائر يومك من تيسير و بركة و إعانة و قوّة
و إنّك لتجد أثرها في تيسير الطاعات و الصلوات المفروضة و الإقبال على القرآن
- من اعتاد على قيام الليل يُدرك هذا جيّدًا -
منْ خَلا بربِّهِ في ليلة ، لَم يخذلهُ الله في نَهاره

من باب الترغيب في قيام الليل
و النوافل من الطاعات ..
وجدتُ حديثا عن الرسول صلى الله عليه و سلم أخرجه أبو داود بيَّن فضلها
يقول فيه :
[ من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يُكتب منَ الغافلينَ ومن قامَ بمائةِ آيةٍ كتبَ منَ القانتينَ ومن قامَ بألفِ آيةٍ كتبَ منَ المقنطرينَ ]


و في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من قام بعشر آيات لم يُكتَب من الغافلين " ، أي : من صلى في الليل تطوعا و نافلة
فقام بين يدي الله و قرأ بعشر آيات لم يكن من الغافلين عن الله و عن ذكره و طاعته
" و من قام بمائة آية كُتِب من القانتين " ، أي : كُتِب من المواظبين على الطاعة ، و من التائبين و الخاشعين الراجعين إلى الله
"و من قام بألف آية كُتِب من المقنطَرين " - بفتح الطاء - أي : الذين أعطوا قنطارا من الأجر ، فيكون أجره على قدر قراءته و خشوعه
فيعطى بالقنطار الذي يدل على عظيم الفضل و الأجر و عدم محدوديته
و يُروى " المقنطِرين " - بكسر الطاء - أي : الذين يطلبون القناطير من الأجر ، أو هم المالكون مالا كثيرا ، و المُراد كثرة الأجر


🌸 همسة :
‏الوَاقعة + قُريش = مائَة آيَة

لا تكن من الغافلين ..
حتى و إن كانت صلاة القيام ليست من عاداتك
جرب أن تصليها اليوم لعلها تكون بداية حلم منتظر

تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]
 
توقيع لمعانُ الأحداق
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع لمعانُ الأحداق
بارك الله فيك جعلها في ميزان حسناتك 🌷🎀
 
توقيع أفنانوه
العودة
Top Bottom