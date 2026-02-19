|| همسَة || .. كُن من القانِتين .. ~ نوافِل الطاعَات ~

لمعانُ الأحداق
السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير ..
صلاة القيام في الليل شرف المؤمن
و هي صلاة الخاشعين و القانتين لله رب العالمين
و لو بركعات يسيرة .. أثرها على النفس عجيب عجيب
حتى أنّك لترى أثر هذه الركعات في سائر يومك من تيسير و بركة و إعانة و قوّة
و إنّك لتجد أثرها في تيسير الطاعات و الصلوات المفروضة و الإقبال على القرآن
- من اعتاد على قيام الليل يُدرك هذا جيّدًا -
منْ خَلا بربِّهِ في ليلة ، لَم يخذلهُ الله في نَهاره
من باب الترغيب في قيام الليل
و النوافل من الطاعات ..
وجدتُ حديثا عن الرسول صلى الله عليه و سلم أخرجه أبو داود بيَّن فضلها
يقول فيه :
[ من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يُكتب منَ الغافلينَ ومن قامَ بمائةِ آيةٍ كتبَ منَ القانتينَ ومن قامَ بألفِ آيةٍ كتبَ منَ المقنطرينَ ]
و في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من قام بعشر آيات لم يُكتَب من الغافلين " ، أي : من صلى في الليل تطوعا و نافلة
فقام بين يدي الله و قرأ بعشر آيات لم يكن من الغافلين عن الله و عن ذكره و طاعته
" و من قام بمائة آية كُتِب من القانتين " ، أي : كُتِب من المواظبين على الطاعة ، و من التائبين و الخاشعين الراجعين إلى الله
"و من قام بألف آية كُتِب من المقنطَرين " - بفتح الطاء - أي : الذين أعطوا قنطارا من الأجر ، فيكون أجره على قدر قراءته و خشوعه
فيعطى بالقنطار الذي يدل على عظيم الفضل و الأجر و عدم محدوديته
و يُروى " المقنطِرين " - بكسر الطاء - أي : الذين يطلبون القناطير من الأجر ، أو هم المالكون مالا كثيرا ، و المُراد كثرة الأجر
همسة :
الوَاقعة + قُريش = مائَة آيَة
لا تكن من الغافلين ..
حتى و إن كانت صلاة القيام ليست من عاداتك
جرب أن تصليها اليوم لعلها تكون بداية حلم منتظر
تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]
