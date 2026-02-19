|| همسَة || .. كُن من القانِتين .. ~ نوافِل الطاعَات ~

عساكم بخير ..



صلاة القيام في الليل شرف المؤمن

و هي صلاة الخاشعين و القانتين لله رب العالمين



و لو بركعات يسيرة .. أثرها على النفس

عجيب عجيب

حتى أنّك لترى أثر هذه الركعات في سائر يومك من تيسير و بركة و إعانة و قوّة

و إنّك لتجد أثرها في تيسير الطاعات و الصلوات المفروضة و الإقبال على القرآن

- من اعتاد على قيام الليل يُدرك هذا جيّدًا -

منْ خَلا بربِّهِ في ليلة ، لَم يخذلهُ الله في نَهاره



من باب الترغيب في قيام الليل

و النوافل من الطاعات ..

وجدتُ حديثا عن الرسول صلى الله عليه و سلم أخرجه أبو داود بيَّن فضلها

يقول فيه :

[ من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يُكتب منَ الغافلينَ ومن قامَ بمائةِ آيةٍ كتبَ منَ القانتينَ ومن قامَ بألفِ آيةٍ كتبَ منَ المقنطرينَ ]

و في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من قام بعشر آيات لم يُكتَب من الغافلين " ، أي : من صلى في الليل تطوعا و نافلة

فقام بين يدي الله و قرأ بعشر آيات لم يكن من الغافلين عن الله و عن ذكره و طاعته

" و من قام بمائة آية كُتِب من القانتين " ، أي : كُتِب من المواظبين على الطاعة ، و من التائبين و الخاشعين الراجعين إلى الله

" و من قام بألف آية كُتِب من المقنطَرين " - بفتح الطاء - أي : الذين أعطوا قنطارا من الأجر ، فيكون أجره على قدر قراءته و خشوعه

فيعطى بالقنطار الذي يدل على عظيم الفضل و الأجر و عدم محدوديته

و يُروى " المقنطِرين " - بكسر الطاء - أي : الذين يطلبون القناطير من الأجر ، أو هم المالكون مالا كثيرا ، و المُراد كثرة الأجر

همسة :