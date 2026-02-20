🕌🌛سلسلةُ خواطرٍ إيمانيّة & ونفحاتٍ رمضانيّة & عن عباداتٍ منسيّة ومُهلِكاتٍ خفِيّة 🌛🕌

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
1771279209397.webp

💐💐
DIVIDER3 COL3.webp

💐💐
بسملة3.gif

..
تحيّة طيّبة..💐🕌🌛

وبعد..

في هذه السّلسلة سنُسلّط الضّوء.. ونلفتُ انتباه المتسابقين إلى جناتٍ عرضُها السّماوات والأرض إلى ما يغفلون عنه.. مِمّا يرفعُ أو يضعُ.. ما يُقدّمُ أقواماً أو يُؤخّرُ آخرين.. سنمضي في سلسلتنا مُراوحين ذات اليمين.. وذات الشّمال..

ramadan-yajma3na.gif


سنُعرّجُ تارةً على عباداتٍ منسيّة.. ترفعُ درجاتِ أصحابها إلى مقاماتٍ علِيّة.. عباداتٌ لا تحتاج إنفاق دراهم فضيّة ولا دنانير ذهبيّة.. ولا تُكلّفُ جُهداً.. ولا تستهلكُ وقتاً.. بل كل مدارها على نفسٍ سخيّة.. وقُلوبٍ نقيّة..🤍 فهي عبادات قلبيّة نفسيّة.. قد تُجزِئ وتُنجي وترجُحُ في ميزان الكيف.. لمن خفّ ميزان الكمّ عنده من عبادات الجوارح.. من صيام وصلاة وقيام.. وصدقات.. وهي فضلٌ من اللّه ورحمة.. وكرمٌ من الحنّان المنّان.. الّذي يُجزل الأجر على عبادات خفيّة.. وقد يُنجي عبده على مُجرّد النِيّة..❤️

ramadan-yajma3na.gif


وسنُعرّجُ تارة أخرى على معاصٍ خفيّة.. تضعُ أصحابها وتهوي بهم إلى مكانٍ سحيق.. وهي مِمّا قد يَخفى ويُستصغرُ عند الغافل المُستهتر.. لكن لا يستهينُ بها الفطِنُ الورِعُ المُستبصر.. المستشعرُ لاطّلاع اللّه على حركة القُلوب وخواطر النّفس.. فيتحرّز من معاصي القلوب الأشدّ فتكاّ من معاصي الجوارح التي يُعاقبُ عليها البشر ويسُنّون لها من القوانين ما فيه مُزدجر.. ويغفلون.. ولا يُلقون بالا لما لا يُدركهُ السّمعُ والبصر.. كمن يحتقر مُستصغَرَ الشّرر..🔥 ومنهُ وجب الحذر.. فالنّار منه تتوقّد وتنتشر..💥

ramadan-yajma3na.gif


هذه الخواطر الإيمانية نسوقها في هذه الأجواء الرمضانيّة لكل من يتُوقُ إلى مقام الإحسان.. ويطلبُ أعلى الجِنان.. ويعبدُ الله كأنّه يراهُ.. ولا يقفُ عند أركان الإيمان.. وشعائر الإسلام.. بل ينشُدُ الكمال.. بتوفيق من ذي الجلال والإكرام..

ramadan-yajma3na.gif


فكُونوا في المُتابعة أحبّتنا..
لعلنا نكُون وإيّاكم من الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه..

سممممب.gif


..


تحيّاتي /💐🙂

.
 
توقيع أمير جزائري حر
تحديث 07 فيفري 2026

المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي
@احمد عبداللّه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89
@"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع أمير جزائري حر
امير اللمة الغالي
سأكون أول المتابعين لخواطرك الراقية كما عهدناك
فهي فرصة العمر ان نستغل جوامع الكلمات و الدعوات و العبارات
حتى نستفيض من الاجر و الحسنات
فالله الله من اي عمل يزيد الاجر و يقوي الايمان حبيبي امير اللمة الغالي
 
توقيع الامين محمد
تحيّة طيّبة../

نبدأ على بركة اللّه بأوّل وأعظم عبادة قلبيّة..

عبادةٌ تلازم سائر عبادات الجوارح.. فلا يُقبل عمل.. أيّاً كان إلا وهو ممهُور بخاتَمها..

ختمُ القَبول.

لا شكّ بأنّكم عرفتموها.. هي حالة نفسيّة.. وإرادة قلبيّة.. لا يطّلعُ عليها إلا علّامُ الغيوب.. من يعلمُ خائنة الأعيُن وما تُخفي الصّدور..

إنّها النِيّة..🤍❤️

فقد جاء في الحديث الصحيح الذي يحفظه الكبير والصّغير وهو أوّل أحاديث النوويّ الأربعين.. وهو معروف بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

" إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كانتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسولِهِ، ومَن كانتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها أوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ "

وتكمنُ عظمة هذه العبادة في ما يناله المؤمن عليها من أجر وثواب حتّى لو لم يجد إلى إنفاذ نيّته سبيلا..

وجاء في حديث آخر رواه الشيخان:

" إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.. الخ الحديث "

قال ابن حجر في الفتح: قال الطوفي: إنما كُتبت الحسنة لمجرد الإرادة، لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خير، لأن إرادة الخير من عمل القلب..

فلنحرص على صفاء ونقاء نوايانا ولنحذر من أن يُداخلها ما يُفسدها ويُحبط العمل مهما عظُم..

فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن أوّل ثلاثة تُسعّر بهم النار هم: مُجاهدّ.. و عالمٌ.. و قارئُ قرآن.. للأسف..
لأن نيّتهم لم تكن خالصة للّه.. بل فعلوا ذلك وفي نيّتهم أن يُقال عنهم: جريء.. وجَواد.. وعالِم.. فسُحبوا على وجوههم وأُلقِيَ بهم في النّار..


../
 
توقيع أمير جزائري حر
قال الامين محمد:
امير اللمة الغالي
سأكون أول المتابعين لخواطرك الراقية كما عهدناك
فهي فرصة العمر ان نستغل جوامع الكلمات و الدعوات و العبارات
حتى نستفيض من الاجر و الحسنات
فالله الله من اي عمل يزيد الاجر و يقوي الايمان حبيبي امير اللمة الغالي
إضغط للتوسيع...
أهلا بالأخ لعزيز..
سعيد جدا بتواجدك.. ومتابعتك لمتصفحنا المتواضع..
نسأل الله التوفيق والقبول لنا ولكم يا طيّب..
../
 
توقيع أمير جزائري حر
العودة
Top Bottom