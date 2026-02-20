السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
Reaction 90.2K
الجوائز 5K
- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,774
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
2
- الأوسمة
- 49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضانكم مبارك وصحا فطوركم
اليوم جيت نحكيلكم على
شربة فريك ولادشيشة فريك ولا الجاري اكيد كل منطقة وكيفاه تكون طريقتها في الطبخ لهاذ الوصفة الأسطورية
لي منعرف شكون اقترحها بكري وخلاها تكون طبق رئيسي في شهر رمضان
شكون عبقري زمانو هذا ههههههه
المهم دشيشة فريك حسب منطقة أهل الزوج كالتالي:
الثوم نفضل يتهرس في مهراس حطب باه يحافظ على ريحتو ويدير بنة كيما يقولو
وهنا كي حطيتو مع اللحم والطماطم حب والتوابل(كسبر.بسباس).ربطة كسبر.وقليل من النعناع
نقليهم على نار هادئة
مباعد نحط الماء باه نشكل مرق
ونحط عليهم لفريك او الدشيشة بعد مانكون غسلتها
نغلق عليها تطيب مدة نصف ساعة وتكون جاهزة.
شهية طيبة
رمضانكم مبارك وصحا فطوركم
اليوم جيت نحكيلكم على
شربة فريك ولادشيشة فريك ولا الجاري اكيد كل منطقة وكيفاه تكون طريقتها في الطبخ لهاذ الوصفة الأسطورية
لي منعرف شكون اقترحها بكري وخلاها تكون طبق رئيسي في شهر رمضان
شكون عبقري زمانو هذا ههههههه
المهم دشيشة فريك حسب منطقة أهل الزوج كالتالي:
الثوم نفضل يتهرس في مهراس حطب باه يحافظ على ريحتو ويدير بنة كيما يقولو
وهنا كي حطيتو مع اللحم والطماطم حب والتوابل(كسبر.بسباس).ربطة كسبر.وقليل من النعناع
نقليهم على نار هادئة
مباعد نحط الماء باه نشكل مرق
ونحط عليهم لفريك او الدشيشة بعد مانكون غسلتها
نغلق عليها تطيب مدة نصف ساعة وتكون جاهزة.
شهية طيبة