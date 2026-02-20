الوصفة الأسطورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضانكم مبارك وصحا فطوركم

اليوم جيت نحكيلكم على
🧐

شربة فريك ولادشيشة فريك ولا الجاري اكيد كل منطقة وكيفاه تكون طريقتها في الطبخ لهاذ الوصفة الأسطورية

لي منعرف شكون اقترحها بكري وخلاها تكون طبق رئيسي في شهر رمضان
🤔🤔🤔🤔

شكون عبقري زمانو هذا ههههههه

المهم دشيشة فريك حسب منطقة أهل الزوج كالتالي:

الثوم نفضل يتهرس في مهراس حطب باه يحافظ على ريحتو ويدير بنة كيما يقولو

IMG_20260220_140312~2.webp


IMG_20260220_140718~2.webp




وهنا كي حطيتو مع اللحم والطماطم حب والتوابل(كسبر.بسباس).ربطة كسبر.وقليل من النعناع
نقليهم على نار هادئة
مباعد نحط الماء باه نشكل مرق
ونحط عليهم لفريك او الدشيشة بعد مانكون غسلتها

IMG_20260220_143031.webp




نغلق عليها تطيب مدة نصف ساعة وتكون جاهزة.

شهية طيبة

IMG_20260220_183242~2.webp
 
هي اكلتي المفضلة
بصحتكم
 

