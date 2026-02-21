🕌🌛 القراءات في رمضان 🕌 هل أنت مع أو ضد الالتزام بقراءة معينة ؟ 🌛🕌

... كما بدا لي عدة مرات.. حتّى أن سورة الإخلاص يقرؤونها بشكل أثار شكوكي.. فسألت صديقا من منطقة أخرى حافظا على رواية حفص ورواية ورش عن تلك القراءة.. فقال لي هي خاطئة.. لا هي حفص ولا ورش ولا غيرها.. والسؤال هنا:

.. وهي التي أقرأ وأحفظ بها ما أحفظ.. لكن هناك من يقرأ برواية

هو أنني أصلي مثلا في المسجد الذي تعلّقت به منذ صغري ولا أخبّ التنقل هنا وهناك.. وأجد نفسي أمام 3 شبان يتداولون على القراءة.. وكل واحد منهم يتبنى قراءة مختلفة.. منهم من يقرأ برواية

ألا يجدر بوزارة الشؤون الدينيّة أن تتدخل لتفرض القراءة بالرواية المنتشرة والمعروفة في بلادنا منذ قرون.. وهي قراءة

ورش عن نافع..

أليس تغيير القراءات فيه

تشويش

على عامة الناس.. وأنا منهم.. لأنها

تُلبّس

عليّ حفظي وتخلط عليّ الأمور.. بين نطق ونطق...



ألم

يجمع

الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه الناس على

مصحف واحد

؟ وما الذي كان ليفعله ذلك الخليفة لو كان بين أظهرنا ورأى هذه الفوضى؟ عدة قراءات في مسجد واحد في يوم واحد..؟

أليست تلك القراءات

خاصة