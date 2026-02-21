🕌🌛 تساؤلات عن ظواهر وعادات.. وطُقوس رمضانيّة في المساجد وفي صلاة التّراويح & الجميعُ مدعُوُّون للمُشاركة 🌛🕌

أمير جزائري حر
👑 top 5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
Reaction 13.9K
الجوائز 1K
- تاريخ التسجيل
- 4 جوان 2015
- المشاركات
- 3,759
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 25
تحيّة طيّبة..
هذا الموضوع عام تفاعليّ تشاركي..
نتناول ونطرح فيه ما نشاهده من سلوكيات تستجدّ في المساجد في رمضان.. وفي صلاة التراويح خاصة..
وأشدّد أن قصدي هو السلوكيات داخل المساجد فقط.. فلا شأن لموضوعي هذا بما يجري في البيوت والأسواق وأماكن العمل... الخ
هي سُلوكيّات تبدو غريبة.. لا هي من الدّين الحقّ ولا من سُنن الأوّلين.. وما أنزل الله بها من سلطان..
نتناولها معا.. لعلنا نفيد بعضنا البعض بعلم أو رأي..
الكُلّ مدعُوّ.. // وسأضع مداخلات بعد قليل عن بعض ما لاحظته أنا..
تحيّاتي/
هذا الموضوع عام تفاعليّ تشاركي..
نتناول ونطرح فيه ما نشاهده من سلوكيات تستجدّ في المساجد في رمضان.. وفي صلاة التراويح خاصة..
وأشدّد أن قصدي هو السلوكيات داخل المساجد فقط.. فلا شأن لموضوعي هذا بما يجري في البيوت والأسواق وأماكن العمل... الخ
هي سُلوكيّات تبدو غريبة.. لا هي من الدّين الحقّ ولا من سُنن الأوّلين.. وما أنزل الله بها من سلطان..
نتناولها معا.. لعلنا نفيد بعضنا البعض بعلم أو رأي..
الكُلّ مدعُوّ.. // وسأضع مداخلات بعد قليل عن بعض ما لاحظته أنا..
تحيّاتي/