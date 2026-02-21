🕌🌛 تساؤلات عن ظواهر وعادات.. وطُقوس رمضانيّة في المساجد وفي صلاة التّراويح & الجميعُ مدعُوُّون للمُشاركة 🌛🕌

أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

تحيّة طيّبة..💐

هذا الموضوع عام تفاعليّ تشاركي..
نتناول ونطرح فيه ما نشاهده من سلوكيات تستجدّ في المساجد في رمضان.. وفي صلاة التراويح خاصة..

وأشدّد أن قصدي هو السلوكيات داخل المساجد فقط.. فلا شأن لموضوعي هذا بما يجري في البيوت والأسواق وأماكن العمل... الخ

هي سُلوكيّات تبدو غريبة.. لا هي من الدّين الحقّ ولا من سُنن الأوّلين.. وما أنزل الله بها من سلطان..
نتناولها معا.. لعلنا نفيد بعضنا البعض بعلم أو رأي..

الكُلّ مدعُوّ.. 🙂👍 // وسأضع مداخلات بعد قليل عن بعض ما لاحظته أنا..

تحيّاتي/💐
 
رائع ما ابدع قلمك اخي أمير والله رأيت مشاهد يندى لها الجبين والله اطفال يلعبون في المساجد و نحن نصلي صلاة التراويح و كذلك سرقة الأحذية و كذلك سرقة سيارة مظاهر لا حول لا قوة الا بالله لي رجعة. في ذلك إن شاء الله
 
الخروج قبل صلاة التراوبح
واحد المنظر مخزي وكئيب صح صح تفشل لما تشوف جماعات جماعات تهرول لمخرج المسجد كانه سيعدمون اذا بقوا فيه

يا اخي على الاقل الزم ركن وتكسل فيه واستمع للقرآن وخذ اجر الاستماع

كل عام كل عام رغم التنبيهات والاسترجاء من الائمة لكن لاحياة لمن تنادي
صحيح كل واحد وعذروا وكل واحد يحاسب على نفسه لكن متجيش في الصفوف الاولى وتبقى تنسحب في منظر سيء تتخطى في الرقاب
اجلس في الخلف وانصرف بهدوء
ربي يهدينا
 
أول ظاهرة..

لا أدري إن كانت عامّة.. أو هي خاصة بمنطقتنا...
تتكرّر كُلّ عام..
صراحة تثير استغرابي.. وهي ظاهرة إطفاء الأنوار داخل المسجد... عند الشروع في التراويح..
الغريب أن من يقوم بذلك " الطّقس" لا يفعله إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء..
وتلاحظ أنه يقوم به بشغف وحُبّ وكأنه إنجاز من نوع ما..
بربّكم ..؟ ما الدّاعي إليه..؟ هل هو لزيادة الخشوع ؟ ألم يكن الأولى إذن أن تُطفأ الأنوار لصلاة العشاء أيضا.. أم أنّ صلاة العشاء لا تحتاج إلى الخشوع..؟
تُطفأ كُلّ الأنوار في وسط المسجد ومحيط المحراب.. وتُترك بعض الأنوار في أطراف المسجد.. ؟ حتى يسود بعض الظلام...!
وماذا عن أولئك الذين يُصلُّون تحت الأنوار التي تُركت مشتعلة.. ألا يحتاجون للخشوع..؟

صراحة لا أراها إلا تنطّعا وممارسات ما أنزل الله بها من سلطان...

كتب الله لي عُمرة ذات مرّة في رمضان.. ولا أذكر أنني شاهدت هذه الظاهرة في المسجد الحرام ولا في المسجد النبويّ.. !؟

أفيدونا.. يرحمكم اللّه..

../
 
الظاهرة الثانية:

هي ظاهرة أظن أنها عامّة وطنيا..
وهي ظاهرة تجهيز قوارير المياه.. قارورة عند كل موضع سجود...
منظر غريب بالنسبة لي..
رغم أن ماء بيت الوضوء صالح للشرب بطبيعة الحال... فما يجوز للعبادة يجوز للعادة والغمس ليس صحيحا..
ألا يُفترض أن من جاء للمسجد راو جا كالي شارب.. شبعان... الخ
هل كان الصحابة والتابعون يفعلون ذلك ويملأون المسجد بأواني المياه... ليشربوا بين كل ركعتين..
سيقول لي بعضكم - ربما - بأن سُقيا الماء فيها أجر ...الخ
يا أخي لا بأس بسُقيا الماء.. لكن اتركها في الخارج.. في أروقة المسجد... ومن عطش لدرجة لا تُحتمل يخرج ويشرب ويعود لصلاته.. إن لم يعجبه ماء الميضأة..
كلما سلّم الإمام تجد العشرات... ورُبّما المائات يفتحون القوارير.. ويشربون.. 🙂 وكأنهم أتوا من مكان لا ماء فيه وقاتلهم العطش..

هذه رؤيتي وقناعتي.. / أفيدونا
../
 
لا استحسنها اصلا تجيبلي النعاس وساعات يبقو على مصابيح تضربلك مباشرة في عينك يسطر عليك عرق في راسك
 
السلام عليكم
فالأصل: تعظيم المساجد ورعاية حرمتها وتنزيهها عن كل ما لا يليق بها ـ من اللغو والباطل واللعب ونحو ذلك ـ وقد قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ سورة النور: 36.
ودلائل وجوب احترام المساجد وتعظيمها كثيرة، فما يفعله هؤلاء الشباب مناف لما أمرنا الله تعالى به من صيانة المساجد وتعظيمها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعدم التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن فكيف بالتشويش عليه باللعب المنافي لتعظيم المسجد؟.
 
