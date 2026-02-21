🕌🌛 تساؤلات عن ظواهر وعادات.. وطُقوس رمضانيّة في المساجد وفي صلاة التّراويح & الجميعُ مدعُوُّون للمُشاركة 🌛🕌

أول ظاهرة..



لا أدري إن كانت عامّة.. أو هي خاصة بمنطقتنا...

تتكرّر كُلّ عام..

صراحة تثير استغرابي.. وهي ظاهرة إطفاء الأنوار داخل المسجد... عند الشروع في التراويح..

الغريب أن من يقوم بذلك " الطّقس " لا يفعله إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء..

وتلاحظ أنه يقوم به بشغف وحُبّ وكأنه إنجاز من نوع ما..

بربّكم ..؟ ما الدّاعي إليه..؟ هل هو لزيادة الخشوع ؟ ألم يكن الأولى إذن أن تُطفأ الأنوار لصلاة العشاء أيضا.. أم أنّ صلاة العشاء لا تحتاج إلى الخشوع..؟

تُطفأ كُلّ الأنوار في وسط المسجد ومحيط المحراب.. وتُترك بعض الأنوار في أطراف المسجد.. ؟ حتى يسود بعض الظلام...!

وماذا عن أولئك الذين يُصلُّون تحت الأنوار التي تُركت مشتعلة.. ألا يحتاجون للخشوع..؟



صراحة لا أراها إلا تنطّعا وممارسات ما أنزل الله بها من سلطان...