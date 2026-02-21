حالة أمير جزائري حر في رمضان

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
تاريخ التسجيل
19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,787
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
2
- الأوسمة
- 49
قلت للذكاء الاصطناعي يصمم صورة الاخ
@أمير جزائري حر
فكانت النتيجة
الله يبارك دارو مرتب وهاز حبة تمر
كاس لبن قدامو
حريرة بوراك
الحالة منظمة
ياكل بالساس
وانا دارني غول تاع ماكلة
نوكل عليك ربي يالذكاء الاصطناعي
