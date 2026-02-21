حالة أمير جزائري حر في رمضان

قلت للذكاء الاصطناعي يصمم صورة الاخ

@أمير جزائري حر



فكانت النتيجة







الله يبارك دارو مرتب وهاز حبة تمر
كاس لبن قدامو
حريرة بوراك
الحالة منظمة
ياكل بالساس
وانا دارني غول تاع ماكلة
😅🤣
نوكل عليك ربي يالذكاء الاصطناعي
 
صراحة هنا جابها ڨد ڨد.. تقريبا
عن الأكل أتحدثّ..🤔😁
الحريرة. أو الشربة مع البوراك هو الثابت اليومي..
لا أتناول شيئا بعدها.. عدا كأس عصير طبيعي / نساه..😅 /
أما الحليب فلا قِبل لي به.. والتمر أحيانا...
ولا أتناول الطبق الثاني.. بل أتركه للسحور قبيل الفجر..
..
شكرا سلطانتنا على الموضوع..💐👍
 
