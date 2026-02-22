المسابقة مفتوحة المسابقة الرمضانية الشاملة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء لمن يود المشاركة في المسابقة فتح موضوعه هنا في الركن المخفي الخاص بالمسابقات ويجيب عن الأسئلة

صندوق الأجوبة

صندوق الأجوبة

مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]
أهلا وسهلا بكم


أهلا وسهلا بكم

تجدون أعداد المسابقة في التعليقات
👇👇👇👇👇
 
الامين محمد

الموضوع '**المسابقة الرمضانية الشاملة * السؤال الأول'

**المسابقة الرمضانية الشاملة
بسم الله
سؤال اليوم الأول
download.webp

احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخيراحبتنا ايها الاكارم

تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..

يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و...
  • أحببته
  • جَمِيلٌ
  • شُكرًا
 
