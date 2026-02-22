المسابقة الرمضانية الشاملة

بسم الله

سؤال اليوم الأول

​ **



تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك

وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..



يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون

فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب

الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)

احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم

فرصة للنصيحة و...​