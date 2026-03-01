الجيش في حومتي

أبو خديجة

أبو خديجة

أوفياء اللمة
للترفيه😂

4 طائرات عسكرية 🇩🇿 تحوم فوق حومتي راني شاك بلي عندنا قاعدة عسكرية 🇺🇸 في الحارة إن شاء الله ماتكونش في الباطيمة لي نسكن فيها

ماتبلغوش 🇮🇷 لا تجي وتقصف الحارة وتفقدوا عضو من اللمة😂🤣
 
ههههههه
لاتخاف هذه لحمايتك وحومتك…
 
هههه دير تحالف خويا كي لا يتم القصف
 

