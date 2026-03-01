الجيش في حومتي

أبو خديجة
:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
Reaction 17.6K
الجوائز 2.2K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 5,887
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
للترفيه
4 طائرات عسكرية تحوم فوق حومتي راني شاك بلي عندنا قاعدة عسكرية في الحارة إن شاء الله ماتكونش في الباطيمة لي نسكن فيها
ماتبلغوش لا تجي وتقصف الحارة وتفقدوا عضو من اللمة
4 طائرات عسكرية تحوم فوق حومتي راني شاك بلي عندنا قاعدة عسكرية في الحارة إن شاء الله ماتكونش في الباطيمة لي نسكن فيها
ماتبلغوش لا تجي وتقصف الحارة وتفقدوا عضو من اللمة