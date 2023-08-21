"جريدة الطلة " مع عددها الثاني :(( الحرام هذا مذكور في غير مولاه ..؟"

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 508
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- في وحد البلاد
- الجنس
- أنثى
السلام ورحمة الله وبركاته
(وتعود إليكم "Tama" بعدد ثاني من جريدة "الطلة"
لتفاجئكم بموضوع عن شي ناس حفظوا كتاب "القواعد الأربعون للعشق " وزادو شوية من "الأربعون النووية" ايا وبداو يتيريو علينا من ومن حتى خرجولنا ((40+40 =80 _ وطلعونا بكتاب "قواعد الحرام الثمانون" تحت عنوان بسيط آخر "ثمانون تقول في النساء" و الثمانون هم الرجال ياااااا عمر راسك وخلي يومك معهم فتاوي علينا
معشر النساء نحتاج إلى حماية أولا ثم ماتنساوش الأسلحة باش الرجل اللي يجي يرد على الموضوع ويبغي يفتي علينا تقصفوه ايا متخلونيش وحدي راني نكتب ونخمم في رجال اللمة يا محاينك تهدر عليهم تحصل تتقرصن ديراكت @لبوة الأوراس ارواحي انتي هي الدفاع الحديدي تاعنا عندك تهربي ههههه
ماندخلش فأمور الفتوى لكن الشي المعلوم هو أنه لابد أن نهتم بالحقيقة ..تجي أنت تحكي على واش رآها تدير فيه النساء من حرام وتبرج وووو هذي فهمناها صديقي ايا فهمنا لازم الحجاب ومتخرجش من الدار إلا للضرورة فهمنا خلاص حرام علينا نبانو بوجهنا حرام فيسبوك وصوتها عورة ايا يجي العيد الصغير السي الإمام يديرلهم خطبة على الزوجة واش هي واجباتها ولازم تطيع الزوج وووووو اخلادار الشر خرجنا من رمضان السي الزوج تاعك والرجل راقد ينوض مع الأذان بركانا تقول شاريهالنا ولا كاش واحد شكالو على مرته معذباته ههه جايي ينذب علينا بخطبة هذي ايا بركانا ماتخاطبناش حمبوك (المهم حكيتهالكم صرات صح باش تعرفو اختكم ماتحكيش من فراغ )
(يا راجل أضحك واش بيك مزير وجهك رانا نقصرو صح )
ياو وحد العباد ينطقوك انا نهدر على العوج وكي نغلط نحب يصححولي بصح ماتكونش جاهل بزاف ..تجي تقولي حرام عليك يا مرى البحر وتجي تفتي على النساء بلي حرام عليهم البحر ..واش بيكم راكم سيريو يا راجل انت حلال عليك ؟..الحرام مش فالبحر ولا الاختلاط ياو الحرام بالشي اللي كاين فيهم كون جات ناس مستورة وعادي ..تجي أنت تعري فخادك و تلبس شورت وصدرك عريان وتزيد تتقلب وتعرض وتتعوج والضحكة بالصوت والكلام الفاحش والغناء بالصوت والتصاور والشطيح وزيد تشوف فوحد مناظر تم العرى تاع بنات خلي برك ماتقوليش مانشوفش بركانا أو مام ماتشوفش كي جيت فبلاصة هذيك وتشوف فالفسق وساكت عليك يولي حرام عليك و كانك تشجع فيهم هكذا؟؟ واش من عقلية جيبتولنا هنا ..الدين ماهوش مرى ياك ؟ والدين جابو راجل ايه ربي نزله على ''محمد صلى الله عليه وسلم" علاش ماتقولوش الصح وتحكيو بواش كاين .. ماشي سوجيات النساء اللي بدأ بيهم ياك جبريل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم "إقرأ" أول حاجة ايه اتعلمو الدين معرفة وتفقه في دينك مش باش تحارب بيه النساء ولا باش تجادل بيه في امور ماتبدل والو ..ايه وختمها عليه الصلاة والسلام "بالوصاية بالنساء" ماشي باش اللي يجي يفتي عليهم وتقولهم هذا حرام وهذا مالازمش واللي يجي يقولها بلي ربي قال فيك "اقعدي في دارك" ايا تجي انت تسجنها وتولي تبانلك بلي المرى سباب فسادك.. لا لا راك غالط ماتحصلهاش فالمرأة راك مسؤول عن نفسك .. خليتو الشيطان والكفار وجيتو للنساء ووصل بيهم الحال يقولك الشيطان تاب والمرى دات بلاصته ياو اسمع هذي انا مانسكتش عليها ومانقبلهاش ونحاسبوكم بيها قدام الله ياو الشيطان عدو الله الأول..ويجي يقولك الكفار والاوربية خير علينا يخصها الإسلام واش بيك راك في عقلك ..؟؟
يشوفو المرأة فتنة وبلي لباسها فاضح واش بيك صاحبي الراجل راكم تلبسو الفاضح واش تلبسو حرام تان ..عندكم عورات ولات تبان والبنات ولات تكحل وتدير ذنوب على واش راك توريلنا فيه ..الحرام يبدأ منك يا راجل شوف لروحك والشطيح برى وتروح للستاد تروبلها وتغني وتضلو فالسهرات شي رافد كلاب ويقولك خير من بنادم يضل لابس سلاسل في عنقو ويزين في روحو شي شعر يكوافيه و ضارب نص لبسة وخارج يقولك انا راجل وتحرر فلسطين وهو يرفد موطو ويخلع فينا بالماتريال عمبالو الروس كي تدخل عليه تحتاج موطو تاعو روح تلعب ايا والليالي والسهرات والدخان ويزيدو يفوتو فالطريق بالعياط وناس راقدين مايحسب لا اللي راقد لا للمريض لا والو .. وتزيد تفتحو تبيعو قش النساء وتجيبلهم الجديد تاع السلعة فالعرى والملابس الداخلية و تقيسولهم ليطاي وخلي وخلي مانهدرش وطي يفتيو فيكم توليو تقولو هذا ما يعرفش وكي تقرى المرى وتتعلم وتخدم تقولو حرام ايا كي تمرض بنتو واختو ويماه ومرتو يحوس على مرى طبيبة ويحوس على مرى تقريلو وليدو ايا وكي يجيب طفلة يخليها تقرى وتخدم عادي بصح مرتو ولا اختو لا لا حرام الدين تاعكم هذاك ماشي تاعنا عيشو كي تبغيو علاش تحشرونا معاكم سبحان الله ماعرف الى تحبونا ولا تكرهونا ولا الغيرة
(( بسبابكم خرجولنا شي نساء متبرجات تجي تقولك البحر للمتبرجات ولا البحر تاعها ايا اوك وخليتو ناس تفتي كما تحب وغير سوجيات النساء من بعد يقولك ماكانش الداعية والإمام اللي يقول الحق ..واش يقول ؟؟ واش من حق يقول ياك أنتم اللي حبيتو يحكيولكم على النساء.. ياك في حصة دينية تلقاهم :"آلو الشيخ حبيت نسقسيك هل يجوز للمرأة مضغ الطعام والاكل مع تحريك فمها ودون أن تصدر صوت ..
يجيبه الشيخ :إذا كانت أمام زوجها ووالدها فعادي تأكل مثل ما تشاء تحب حتى تاكل كيما البغل والجمل واذا كانت أمام شخص أجنبي عنها فيجب أن تأكل بدون صوت سيلونس وأن تجعل فمها مشلولا لا يتحرك فقط تستعمل الهواء داخل فمها وتبلع الطعام دون مضغ ))
شبعتونا والله غير عييتونا
الحلال باين والحرام باين ..وكي تحب تحكي على الحرام لازم تحكي الحق و تولي "رجل ينهى عن المنكر ' وقبل ما يروح ينهى عن المنكر لازم يأمر بالمعروف ويبدأ بروحو ويبدأ بالشلة تاعو ماتشوفش للنساء ابدى بالرجال راكم في خطر.. تشوف راجل نص عريان عادي تزيد تعاندو فلبستو ايه وتزيد تشوف راجل يشبه لمرى ..يحكي على تبرج النساء وانسى خوه رآه ولى مرى وعنده حقوق في بلاده على التخنث تاعو هذي علاه ماكانش اللي يحكي عليها من الدين واجبد..؟؟ يزيدو يتعبو فيهم فانستغرام وتيكتوك متمسخرش يااو نسيتو ارواحكم حتى تخنثو رجالكم..
خليناهالكم اي ليكم الدنيا... حرام علينا الدنيا وحلال عليكم .. مافهمتكش كيفاش حابين تعيشو واش من دين حابين؟؟
كون يطبقو الدين عليكم واحد واحد والله نحلف ومانخاف بلي الاغلب فيكم اذا ماشي كامل مني اجبد ماتقدروش عليه وتوليو تقولو هذا ليس ديننا ويخرج فيكم قارون وفرعون وهامان ويولي هذا يعصي وهذا يقتل اووو ...بركاونا تعيشو يليق بكم هذا الدين لذا لا تحاولوا التفلسف عطاكم ربي على قد إيمانكم كي تصلحوا أنفسكم يبدلكم الله خيرا من هذا .. عيشو برحمة ربي واسكتو واحد فيكم ماهو سابق خوه رانا كل غارقين فالفتنة ونغلطوا بزاف والحرام كامل رانا نديرو فيه واشنو تحبوا تبانوا منافقين أكثر من حقيقتكم ..
سيداتي رآه ليكم الموضوع الرجال لباس عليكم ياخا رانا نقصرو صح ههههه
"Tama aliche"
(وتعود إليكم "Tama" بعدد ثاني من جريدة "الطلة"
لتفاجئكم بموضوع عن شي ناس حفظوا كتاب "القواعد الأربعون للعشق " وزادو شوية من "الأربعون النووية" ايا وبداو يتيريو علينا من ومن حتى خرجولنا ((40+40 =80 _ وطلعونا بكتاب "قواعد الحرام الثمانون" تحت عنوان بسيط آخر "ثمانون تقول في النساء" و الثمانون هم الرجال ياااااا عمر راسك وخلي يومك معهم فتاوي علينا
معشر النساء نحتاج إلى حماية أولا ثم ماتنساوش الأسلحة باش الرجل اللي يجي يرد على الموضوع ويبغي يفتي علينا تقصفوه ايا متخلونيش وحدي راني نكتب ونخمم في رجال اللمة يا محاينك تهدر عليهم تحصل تتقرصن ديراكت @لبوة الأوراس ارواحي انتي هي الدفاع الحديدي تاعنا عندك تهربي ههههه
ماندخلش فأمور الفتوى لكن الشي المعلوم هو أنه لابد أن نهتم بالحقيقة ..تجي أنت تحكي على واش رآها تدير فيه النساء من حرام وتبرج وووو هذي فهمناها صديقي ايا فهمنا لازم الحجاب ومتخرجش من الدار إلا للضرورة فهمنا خلاص حرام علينا نبانو بوجهنا حرام فيسبوك وصوتها عورة ايا يجي العيد الصغير السي الإمام يديرلهم خطبة على الزوجة واش هي واجباتها ولازم تطيع الزوج وووووو اخلادار الشر خرجنا من رمضان السي الزوج تاعك والرجل راقد ينوض مع الأذان بركانا تقول شاريهالنا ولا كاش واحد شكالو على مرته معذباته ههه جايي ينذب علينا بخطبة هذي ايا بركانا ماتخاطبناش حمبوك (المهم حكيتهالكم صرات صح باش تعرفو اختكم ماتحكيش من فراغ )
(يا راجل أضحك واش بيك مزير وجهك رانا نقصرو صح )
ياو وحد العباد ينطقوك انا نهدر على العوج وكي نغلط نحب يصححولي بصح ماتكونش جاهل بزاف ..تجي تقولي حرام عليك يا مرى البحر وتجي تفتي على النساء بلي حرام عليهم البحر ..واش بيكم راكم سيريو يا راجل انت حلال عليك ؟..الحرام مش فالبحر ولا الاختلاط ياو الحرام بالشي اللي كاين فيهم كون جات ناس مستورة وعادي ..تجي أنت تعري فخادك و تلبس شورت وصدرك عريان وتزيد تتقلب وتعرض وتتعوج والضحكة بالصوت والكلام الفاحش والغناء بالصوت والتصاور والشطيح وزيد تشوف فوحد مناظر تم العرى تاع بنات خلي برك ماتقوليش مانشوفش بركانا أو مام ماتشوفش كي جيت فبلاصة هذيك وتشوف فالفسق وساكت عليك يولي حرام عليك و كانك تشجع فيهم هكذا؟؟ واش من عقلية جيبتولنا هنا ..الدين ماهوش مرى ياك ؟ والدين جابو راجل ايه ربي نزله على ''محمد صلى الله عليه وسلم" علاش ماتقولوش الصح وتحكيو بواش كاين .. ماشي سوجيات النساء اللي بدأ بيهم ياك جبريل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم "إقرأ" أول حاجة ايه اتعلمو الدين معرفة وتفقه في دينك مش باش تحارب بيه النساء ولا باش تجادل بيه في امور ماتبدل والو ..ايه وختمها عليه الصلاة والسلام "بالوصاية بالنساء" ماشي باش اللي يجي يفتي عليهم وتقولهم هذا حرام وهذا مالازمش واللي يجي يقولها بلي ربي قال فيك "اقعدي في دارك" ايا تجي انت تسجنها وتولي تبانلك بلي المرى سباب فسادك.. لا لا راك غالط ماتحصلهاش فالمرأة راك مسؤول عن نفسك .. خليتو الشيطان والكفار وجيتو للنساء ووصل بيهم الحال يقولك الشيطان تاب والمرى دات بلاصته ياو اسمع هذي انا مانسكتش عليها ومانقبلهاش ونحاسبوكم بيها قدام الله ياو الشيطان عدو الله الأول..ويجي يقولك الكفار والاوربية خير علينا يخصها الإسلام واش بيك راك في عقلك ..؟؟
يشوفو المرأة فتنة وبلي لباسها فاضح واش بيك صاحبي الراجل راكم تلبسو الفاضح واش تلبسو حرام تان ..عندكم عورات ولات تبان والبنات ولات تكحل وتدير ذنوب على واش راك توريلنا فيه ..الحرام يبدأ منك يا راجل شوف لروحك والشطيح برى وتروح للستاد تروبلها وتغني وتضلو فالسهرات شي رافد كلاب ويقولك خير من بنادم يضل لابس سلاسل في عنقو ويزين في روحو شي شعر يكوافيه و ضارب نص لبسة وخارج يقولك انا راجل وتحرر فلسطين وهو يرفد موطو ويخلع فينا بالماتريال عمبالو الروس كي تدخل عليه تحتاج موطو تاعو روح تلعب ايا والليالي والسهرات والدخان ويزيدو يفوتو فالطريق بالعياط وناس راقدين مايحسب لا اللي راقد لا للمريض لا والو .. وتزيد تفتحو تبيعو قش النساء وتجيبلهم الجديد تاع السلعة فالعرى والملابس الداخلية و تقيسولهم ليطاي وخلي وخلي مانهدرش وطي يفتيو فيكم توليو تقولو هذا ما يعرفش وكي تقرى المرى وتتعلم وتخدم تقولو حرام ايا كي تمرض بنتو واختو ويماه ومرتو يحوس على مرى طبيبة ويحوس على مرى تقريلو وليدو ايا وكي يجيب طفلة يخليها تقرى وتخدم عادي بصح مرتو ولا اختو لا لا حرام الدين تاعكم هذاك ماشي تاعنا عيشو كي تبغيو علاش تحشرونا معاكم سبحان الله ماعرف الى تحبونا ولا تكرهونا ولا الغيرة
(( بسبابكم خرجولنا شي نساء متبرجات تجي تقولك البحر للمتبرجات ولا البحر تاعها ايا اوك وخليتو ناس تفتي كما تحب وغير سوجيات النساء من بعد يقولك ماكانش الداعية والإمام اللي يقول الحق ..واش يقول ؟؟ واش من حق يقول ياك أنتم اللي حبيتو يحكيولكم على النساء.. ياك في حصة دينية تلقاهم :"آلو الشيخ حبيت نسقسيك هل يجوز للمرأة مضغ الطعام والاكل مع تحريك فمها ودون أن تصدر صوت ..
يجيبه الشيخ :إذا كانت أمام زوجها ووالدها فعادي تأكل مثل ما تشاء تحب حتى تاكل كيما البغل والجمل واذا كانت أمام شخص أجنبي عنها فيجب أن تأكل بدون صوت سيلونس وأن تجعل فمها مشلولا لا يتحرك فقط تستعمل الهواء داخل فمها وتبلع الطعام دون مضغ ))
شبعتونا والله غير عييتونا
الحلال باين والحرام باين ..وكي تحب تحكي على الحرام لازم تحكي الحق و تولي "رجل ينهى عن المنكر ' وقبل ما يروح ينهى عن المنكر لازم يأمر بالمعروف ويبدأ بروحو ويبدأ بالشلة تاعو ماتشوفش للنساء ابدى بالرجال راكم في خطر.. تشوف راجل نص عريان عادي تزيد تعاندو فلبستو ايه وتزيد تشوف راجل يشبه لمرى ..يحكي على تبرج النساء وانسى خوه رآه ولى مرى وعنده حقوق في بلاده على التخنث تاعو هذي علاه ماكانش اللي يحكي عليها من الدين واجبد..؟؟ يزيدو يتعبو فيهم فانستغرام وتيكتوك متمسخرش يااو نسيتو ارواحكم حتى تخنثو رجالكم..
خليناهالكم اي ليكم الدنيا... حرام علينا الدنيا وحلال عليكم .. مافهمتكش كيفاش حابين تعيشو واش من دين حابين؟؟
كون يطبقو الدين عليكم واحد واحد والله نحلف ومانخاف بلي الاغلب فيكم اذا ماشي كامل مني اجبد ماتقدروش عليه وتوليو تقولو هذا ليس ديننا ويخرج فيكم قارون وفرعون وهامان ويولي هذا يعصي وهذا يقتل اووو ...بركاونا تعيشو يليق بكم هذا الدين لذا لا تحاولوا التفلسف عطاكم ربي على قد إيمانكم كي تصلحوا أنفسكم يبدلكم الله خيرا من هذا .. عيشو برحمة ربي واسكتو واحد فيكم ماهو سابق خوه رانا كل غارقين فالفتنة ونغلطوا بزاف والحرام كامل رانا نديرو فيه واشنو تحبوا تبانوا منافقين أكثر من حقيقتكم ..
سيداتي رآه ليكم الموضوع الرجال لباس عليكم ياخا رانا نقصرو صح ههههه
"Tama aliche"