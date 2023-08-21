"جريدة الطلة " مع عددها الثاني :(( الحرام هذا مذكور في غير مولاه ..؟"

شبعتونا والله غير عييتونا

الحلال باين والحرام باين ..وكي تحب تحكي على الحرام لازم تحكي الحق و تولي "رجل ينهى عن المنكر ' وقبل ما يروح ينهى عن المنكر لازم يأمر بالمعروف ويبدأ بروحو ويبدأ بالشلة هذي علاه ماكانش اللي يحكي عليها من الدين واجبد..؟؟ يزيدو يتعبو فيهم فانستغرام وتيكتوك متمسخرش يااو تاعو ماتشوفش للنساء ابدى بالرجال راكم في خطر.. تشوف راجل نص عريان عادي تزيد تعاندو فلبستو ايه وتزيد تشوف راجل يشبه لمرى ..يحكي على تبرج النساء وانسى خوه رآه ولى مرى وعنده حقوق في بلاده على التخنث تاعوهذي علاه ماكانش اللي يحكي عليها من الدين واجبد..؟؟ يزيدو يتعبو فيهم فانستغرام وتيكتوك متمسخرش يااو نسيتو ارواحكم حتى تخنثو رجالكم..

خليناهالكم اي ليكم الدنيا... حرام علينا الدنيا وحلال عليكم .. مافهمتكش كيفاش حابين تعيشو واش من دين حابين؟؟

كون يطبقو الدين عليكم واحد واحد والله نحلف ومانخاف بلي الاغلب فيكم اذا ماشي كامل مني اجبد ماتقدروش عليه وتوليو تقولو هذا ليس ديننا ويخرج فيكم قارون وفرعون وهامان ويولي هذا يعصي وهذا يقتل اووو ...بركاونا تعيشو يليق بكم هذا الدين لذا لا تحاولوا التفلسف عطاكم ربي على قد إيمانكم كي تصلحوا أنفسكم يبدلكم الله خيرا من هذا .. عيشو برحمة ربي واسكتو واحد فيكم ماهو سابق خوه رانا كل غارقين فالفتنة ونغلطوا بزاف والحرام كامل رانا نديرو فيه واشنو تحبوا تبانوا منافقين أكثر من حقيقتكم ..