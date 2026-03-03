🖤 الذّكرى الأليمة 03 مارس 🖤 ذكرى إلغاء آخر خلافة إسلاميّة.. 🕌

./

تحية طيبة..



تمُرّ اليوم 102 سنة على ذلك اليوم المشؤوم..







يوم أعلن

أتاتورك

اليهودي

إلغاء الخلافة

وإقامة جمهورية تركية علمانية..

ونُفِي آخر خليفة وهو

عبد المجيد الثاني

مع أسرته إلى باريس..

وكان ما كان من منع الأذان.. واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية.. ومنع لبس الطربوش واللباس التقايدي و ( حرّر المرأة ) بزعمه.. وفتح لها مجال منافسة الرجل في السياسة ...الخ



ومرت 102 سنة...



والأمة من سيئ إلى أسوء..

ونحن نرى اليوم ما وصلت إليه الأمة من تفكّك وتسلّط الغرب وأمريكا والصهاينة عليها..

فإلى متى يدوم هذا التّيه..؟

وطريق العزّة معلوم..؟

سقوط الأندلس... وسقوط الخلافة..

والآن يخطط أعداء الأمة لتفكيك ما هو موجود.. تفكيك المفكّك وتجزئة المجزّأ.. وتفسيم المفسّم.. بزرع الفُرقة باعتبارات عرقية ومذهبية.. وغيرها..

السودان.. والعراق.. وليبيا.. وسوريا.. واليمن.. نموذجاً..



ويستهدفون الجزائر.. وغيرها من الدول التي لا تزال متماسكة..

ألم يقل النّتن وإخوان القردة والخنازير أنه بعد الانتهاء من

المحور الشيعي

.. يأتي دور

المحور السُنّي

الذي يشعرون بأن فيه تهديدا وجوديا لهم..



دول كثيرة في مهب الريح.. تركيا ومصر .. وباكستان.. والجزائر..

ونرجو أن لا يأتي يوم يقول فيه قائل منهم.. أُكلت يوم أُكِل فُلان...

متى يستفيق النّائمون.. ؟

نوم جاوز مائة عام..

والله المستعان..



تحياتي..