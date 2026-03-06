Ziani Rajf
أشتهي معك الإبحار بعيدًا…
حيث لا قيود تُسجنا،
ولا واقع يوقظنا من حلمنا،
ولا أجساد تثقل خطواتنا.
هناك فقط…
الهواء قصيدة،
والزمن نهرٌ نسبح فيه بلا نهاية،
والقلب يهمس: كن معي،
فلا حدود للحب، ولا قيود للروح.
