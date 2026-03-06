أشتهي معك الإبحار بعيدًا…

حيث لا قيود تُسجنا،

ولا واقع يوقظنا من حلمنا،

ولا أجساد تثقل خطواتنا.



هناك فقط…

الهواء قصيدة،

والزمن نهرٌ نسبح فيه بلا نهاية،

والقلب يهمس: كن معي،

فلا حدود للحب، ولا قيود للروح.